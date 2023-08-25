  • ФСБ задержала в Крыму шестерых международных террористов
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    ВСМ Москва – Петербург даст России три преимущества
    Расширение БРИКС назвали личным поражением Борреля и фон дер Ляйен
    Зеленский потребовал ракеты для систем ПВО советского образца
    Белый дом выдвинул условие для разморозки российских активов
    Средства ПВО и РЭБ Крыма отбили атаку 42 украинских беспилотников
    Взрывы прогремели в Одессе
    Госдеп прокомментировал расширение БРИКС
    ФСБ обнаружила заказчиков поджогов объектов Минобороны, МВД и РЖД
    Трамп опубликовал тюремное фото
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    Создается впечатление, что под соусом войны, которая очень плохо вяжется с зелеными фантазиями, эти фантазии было решено просто похерить. «Время трудное, русский варвар необычайно силен, так что разве когда-нибудь потом». Так ВПК не дает вовсе убить западное хозяйство.

    3 комментария
    Александр Носович Александр Носович У любого русофоба Прибалтики есть связи с Россией

    У транспортной фирмы мужа премьер-министра Эстонии Каи Каллас обнаружили логистические маршруты в Россию, с которой Каллас призывала весь мир разорвать отношения. Дело пахнет позорной отставкой.

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хорватия – это балканская Польша

    Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.

    0 комментариев
    25 августа 2023, 11:44

    ФСБ задержала в Крыму шестерых международных террористов

    ФСБ задержала в Крыму шестерых членов организации международных террористов «Хизб ут-Тахрир»*

    ФСБ задержала в Крыму шестерых международных террористов
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Федеральная служба безопасности России задержала в Крыму шестерых участников ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир*» (деятельность запрещена в России), сообщают в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    По данным службы, при содействии Федеральной службы войск национальной гвардии в Крыму пресечена деятельность части международной террористической организации (МТО) «Хизб ут-Тахрир* аль-Ислами» (запрещена в России), которая состояла из шести человек, передает ТАСС.

    Уточняется, что задержанные вели антиконституционную деятельность, основанную на основе «всемирного халифата», участники ячейки скрытно распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию и вербовали в свои ряды крымских мусульман.

    По информации ФСБ, по местам жительства членов MТО обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов, средств связи, электронных носителей информации и крупная денежная сумма в иностранной валюте.

    Деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир* аль-Ислами» была вскрыта зимой того года, ее работа координировалась с украинской территории.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    24 августа 2023, 13:19
    ВС России поразили высокоточным оружием центр принятия решений на Украине
    ВС России поразили высокоточным оружием центр принятия решений на Украине
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные произвели групповой удар по центру принятия решений украинских вооруженных сил в ночь на четверг, сообщило Министерство обороны.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Цель удара была достигнута, объект поражен, заключили там.

    Ранее в четверг Минобороны сообщало, что ВС России отбили шесть контратак ВСУ на Купянском направлении.

    Коментарии (77)
    24 августа 2023, 23:00
    В США призвали поддержать «тотальную мобилизацию общества» на Украине

    Американский генерал Петреус и историк Каган заявили о «тотальной мобилизации всех слоев общества» на Украине

    В США призвали поддержать «тотальную мобилизацию общества» на Украине
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    Отставной американский генерал Дэвид Петреус и американский историк Фредерик Каган опубликовали статью, в которой заявили о «тотальной мобилизации всех слоев общества» на Украине.

    В статье в Washington Post признается, что «быстрого украинского прорыва и продвижения вперед, на которые многие надеялись, не произошло», а сообщения СМИ становятся «все более мрачными». Однако авторы статьи призывают «умерить пессимизм».

    Утверждается, что Украина пытается добиться эффекта, при котором обороняющаяся сторона после долгого сопротивления «внезапно сломается», а вооруженные силы Украины получат возможность «быстро продвинуться вперед». По версии Петреуса и Кагана, украинское наступление все еще «находится на начальной стадии» и «продлится еще не менее четырех месяцев».

    Указывается, что у ВСУ нет превосходства в воздухе и необходимого количества бронетанковых сил, а российские войска «подготовили мощную глубинную оборону» и «воюют гораздо лучше, чем ожидали многие аналитики». По словам Петреуса и Кагана, «Российская армия перешла к эластичной обороне, при которой войска сначала отступают, а затем контратакуют».

    Пытаясь доказать, что Киев добивается определенных успехов, они утверждают, что «Украина оказывает давление на своего противника», ожидая, когда «что-то сломается, и тогда она задействует свои резервы и нанесет удар». Предполагается, что «небольшой прорыв может дать относительно внезапные и быстрые успехи». Однако, как признаются в статье, «россияне явно адаптировались к реалиям этого этапа, и, хотя перед ними стоят серьезные задачи, было бы глупо списывать их со счетов».

    «Но было бы столь же глупо списывать со счетов это «летнее» контрнаступление – борьбу, которая, скорее всего, будет продолжаться всю осень и зиму. Украинцы знают, что они борются за свое выживание, и тотальная мобилизация всех слоев общества свидетельствует об их воле и решимости», – говорится в материале.

    Завершается статья призывом дать Украине больше вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, и самолеты F-16.

    Напомним, в западной прессе вышла серия публикаций с критикой украинского контрнаступления. Основное недовольство сводится к тому, что ВСУ разделили свои силы на южном и восточном направлениях, а не сформировали мощный ударный кулак вблизи Мелитополя и Бердянска. СМИ отмечают, что приближается осень. Если украинцы в ближайшие недели не прорвутся через российские оборонительные линии, то в дальнейшем грязь затруднит их продвижение. Более того, ударные силы ВСУ могут просто выдохнуться к середине или концу сентября, считает западная пресса.

    Коментарии (46)
    24 августа 2023, 21:28
    Зеленский потребовал ракеты для систем ПВО советского образца
    Зеленский потребовал ракеты для систем ПВО советского образца
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Советские системы противовоздушной обороны остаются действенными до сих пор, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Киевскому режиму требуются дополнительные ракеты для «несовременного, но все-таки действенного» советского оборудования, заявил Зеленский, передает ТАСС.

    По словам Зеленского, ВСУ обладают некоторым количеством систем ПВО, но наблюдается дефицит ракет к ним. Чтобы получить такие ракеты, необходимо вести работу со всеми государствами, у которых на складах осталось советское вооружение. Кроме того, он заявил, что Украине нужно получить современные системы ПВО, а также начать производить установки на Украине.

    Напомним, украинские власти регулярно призывают Запад предоставить Киеву системы ПВО.

    Коментарии (23)
    25 августа 2023, 00:01
    Взрывы прогремели в Одессе

    Взрывы произошли в Одессе, Кропивницком и Запорожье

    Взрывы прогремели в Одессе
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе, Кропивницком (Кировограде) а также в городе Запорожье, который удерживается украинскими войсками, прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    На подконтрольной вооруженным силам Украины части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Сообщалось о трех сериях взрывов в Запорожье. Кроме того, тревога объявлена в Николаевской области. В Кировоградской области воздушная тревога не объявлялась, передает ТАСС.

    Напомним, серия взрывов прозвучала в ночь на четверг в Днепропетровской области и городе Днепре. Позднее стало известно, что мощным взрывом в Днепре сильно повредило объект транспортной инфраструктуры.

    Коментарии (13)
    24 августа 2023, 12:45
    Украинскую актрису Курилец объявили в розыск за призыв к насилию

    Украинскую актрису Курилец объявили в розыск за призыв к насилию над российскими военными

    Украинскую актрису Курилец объявили в розыск за призыв к насилию
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Актрису с Украины Адрианну Курилец объявили в розыск, следует из базы розыска МВД, ранее она призывала к насилию над российскими военными.

    В розыск по статье Уголовного кодекса России объявлена украинка Адрианна Степановна Курилец-Кметюк, передает ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

    В мае СКР завел дело на Курилец, она в рекламном ролике перерезала серпом горло мужчине в военной форме.

    Коментарии (21)
    24 августа 2023, 19:51
    Санду поздравила Украину с Днем независимости на фоне перевернутых флагов

    Президент Молдавии Санду поздравила Украину с Днем независимости на фоне перевернутых флагов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Молдавский президент Майя Санду высказала поздравления в адрес Украины по случаю Дня независимости страны на фоне перевернутых украинских флагов.

    Перед выступлением Санду детский хор исполнил песню «Червона калина», затем дети взяли приготовленные флаги Молдавии, Евросоюза и Украины, при этом украинские флаги были перевернуты, передает ТАСС.

    Санду заявила, что независимость – это когда граждане «могут сами определять свое будущее, когда у них есть свобода строить свою страну так, как они ее видят».

    По ее словам, граждане Украины «своим беспредельным мужеством и решительностью каждый день напоминают об этой истине».

    Коментарии (24)
    24 августа 2023, 14:56
    Зеленский отверг причастность Украины к крушению самолета Пригожина
    Зеленский отверг причастность Украины к крушению самолета Пригожина
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевский режим не имеет отношения к крушению бизнес-джета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина под Тверью.

    «Мы не имеем к этому отношения», – сказал Зеленский, передает ТАСС.

    Напомним, в среду в Тверской области упал самолет, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    По данным Flightradar, самолет несколько раз за 30 секунд набирал и терял высоту перед падением. Дело о крушении самолета будет вести следователь Иван Сибула, уже расследовавший ряд громких дел.

    Коментарии (47)
    25 августа 2023, 05:17
    Российские средства ПВО и РЭБ расправились с десятками беспилотников над Крымом

    Средствами ПВО и РЭБ уничтожено и подавлено 42 украинских беспилотника над Крымом

    Российские средства ПВО и РЭБ расправились с десятками беспилотников над Крымом
    @ NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотниками, над Крымом уничтожено и подавлено 42 БПЛА, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что российская ПВО обнаружила 42 беспилотных летательных аппарата. Средствами ПВО было уничтожено девять беспилотников. Остальные 33 были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели.

    Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что несколько беспилотников уничтожено над Черным морем в районе мыса Херсонес.

    Коментарии (14)
    24 августа 2023, 12:32
    Военное руководство ЕС усомнилось в способности Украины вернуть территории
    Военное руководство ЕС усомнилось в способности Украины вернуть территории
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ, по мнению военного руководства Евросоюза, вряд ли смогут вернуть потерянные территории, на это указывают слова Военного комитета ЕС генерала Роберта Бригера в интервью германской газете Welt.

    По его словам, «возможность восстановления полного суверенитета Украины имеющимися средствами остается под вопросом», передает ТАСС.

    Бригер указал, что украинские войска не смогли продвинуться вперед в ходе так называемого контрнаступления. Он также призвал с осторожностью ожидать возможности прорыва украинских войск через российские оборонительные рубежи.

    Кроме того, Бригер считает, что санкции Запада не оказали «существенного влияния на военный потенциал российских вооруженных сил». Эксперт полагает, что Россия еще долго сможет продолжать СВО, при этом прогнозировать завершение конфликта победой Украины он не может.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбирала серию материалов в западной прессе с критикой украинского контрнаступления.

    Коментарии (3)
    24 августа 2023, 19:42
    Пушилин доложил Путину об обстановке на флангах Артемовска

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российским военным удалось стабилизировать ситуацию на флангах в Артемовске, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Наиболее горячими участками на Южно-Донецком направлении остаются рубеж Урожайное – Старомайорское, доложил глава региона президенту, передает ТАСС.

    ВСУ постоянно атакуют и пытаются закрепиться. Другой горячей точкой остается Артемовское направление. «По флангам <…>, я бы сказал свою такую осторожную оценку, что ситуация стабилизируется», – сказал Пушилин.

    Глава ДНР отметил, что в боях за Артемовск активное участие принимали бойцы ЧВК «Вагнер». «По поводу гибели Евгения Пригожина – для нас это болезненная тема, погибли еще и ребята-«вагнера». С тревогой и большим сопереживанием эту ситуацию восприняли. Но мы понимаем, что противник ни перед чем не останавливается», – сказал Пушилин.

    Ранее соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе с самолетом Пригожина выразил президент Путин.

    Коментарии (7)
    25 августа 2023, 10:35
    ФСБ обнаружила заказчиков поджогов объектов Минобороны, МВД и РЖД

    Специалисты ФСБ предостерегли россиян от вовлечения в диверсии под воздействием украинских спецслужб

    ФСБ обнаружила заказчиков поджогов объектов Минобороны, МВД и РЖД

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские спецслужбы привлекают к «быстрому заработку», которые в итоге оказываются диверсиями, россиянам следует остерегаться влияния украинских спецслужб, следует из разъяснения Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Согласно результатам проведенных расследований поджогов объектов Минобороны, МВД и инфраструктуры РЖД, напрямую к ЧП причастны украинские спецслужбы, которые ищут исполнителей, размещая объявления о «быстром заработке» в интернете, Telegram-каналах по поиску работы, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже наркотиков, передает ТАСС.

    Отмечается, что количество подобных объявлений резко выросло с начала спецоперации. В основном спецслужбы Украины проводят работу с молодежью, пожилыми людьми, радикалами, а также маргинальными слоями населения и людьми с психологическими заболеваниями, не обладающими базовыми юридическими знаниями.

    Известны самые популярные способы вовлечения россиян в противоправную деятельность. В частности, сотрудники украинских спецслужб звонят россиянам от имени сотрудников банков, Следственного комитета, МВД и ФСБ России и, используя технологии психологического воздействия, заставляют переводить значительные суммы денежных средств на якобы «безопасные счета». После чего под угрозой уголовного преследования могут заставить человека совершить поджог административного объекта якобы в целях оказания содействия правоохранителям в задержании «мошенников».

    «Российскими правоохранительными органами все поджоги раскрыты, в большинстве случаев действия исполнителей квалифицированы как террористический акт», – отметили в структуре.

    Отмечается, что установлен ряд поджигателей, совершивших преступления на территориях 12 регионов – в Удмуртии, Чувашии, Краснодарском, Пермском и Приморском краях, Амурской, Ивановской, Московской, Омской, Тюменской, Челябинской и Ярославской областях.

    Совершившие преступные действия осуждены по статьям о терроризме, диверсии и посягательстве на сотрудников правоохранительных органов и осуждены на сроки от восьми до 19 лет, а отдельные из них – с отбыванием части наказания от двух до четырех лет в тюрьме.

    В данный момент в судах рассматриваются еще 22 уголовных дела, и все преступники понесут заслуженное и суровое наказание.

    Эксперты ФСБ напоминают о том, что спецслужбы Украины ведут активную вербовочную работу, россиян призывают быть сознательными и бдительными.

    «Получение быстрого заработка за совершение преступления небольшой тяжести в реалии приводит к длительному сроку заключения», – подчеркнули в ФСБ.

    Также в российской спецслужбе напомнили, что реальные сотрудники банков, правоохранительных органов, государственных учреждений и ведомств никогда не звонят по мессенджерам и не пересылают фотографии своих документов.

    Ранее сообщалось, что в России наблюдается всплеск «мобильного» терроризма, когда телефонные мошенники не только выманивают деньги у россиян, но и провоцируют своих жертв на преступления, связанные с деятельностью украинских спецслужб.

    Напомним, инцидент с учительницей истории, которую телефонные мошенники убедили поджечь военкомат, произошел в городе Россошь. В результате попытки поджога обгорела дверь, распространения огня удалось избежать, никто не пострадал, помощь пожарных не потребовалась. Также военкомат пытались поджечь в Бердске Новосибирской области. Южный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии 16-летнего подростка из Красноярска за подготовку к поджогу военкомата в Ростове-на-Дону.

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    24 августа 2023, 13:23
    Минобороны сообщило об успешных наступательных действиях на Купянском направлении

    На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки продолжили успешное наступление в назначенных зонах ответственности, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В результате мужественных действий подразделений отражены пять атак противника около Новоселовского, Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР) и Синьковки Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки на Купянском направлении ликвидированы порядка 50 военнослужащих, две машины пехоты, три пикапа, а также три американские артсистемы М777.

    На Запорожском направлении активными действиями подразделений российской группировки при поддержке артиллерии за сутки отражены пять атак противника возле Работино и Успеновки Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    Потери противника на этом направлении составили более 110 военнослужащих, четыре танка, три бронемашины, польская самоходная артустановка Krab, а также четыре американские артиллерийские системы М777.

    На Донецком направлении подразделениями Южной группировки при поддержке штурмовой и армейской авиации отражены шесть атак ВСУ рядом с Северным, Берестовым и Невельским Донецкой народной республики (ДНР).

    В течение минувших суток на Донецком направлении уничтожены до 125 военнослужащих, танк, четыре машины пехоты, гаубица «Мста-Б».

    В районе Верхнекаменского ДНР уничтожен склад боеприпасов, сообщил Конашенков.

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    25 августа 2023, 09:14
    Турецкий политик посоветовал Зеленскому забыть о Крыме

    Турецкий политик Сель посоветовал Зеленскому забыть о Крыме и бывших границах Украины

    Tекст: Алина Власенко

    Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о Крыме и восстановлении ранее существовавших границ страны, считает председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель.

    Сель в комментарии РИА «Новости» подчеркнул, что решение крымчан о воссоединении с Россией в 2014 году было «однозначным и ясным». По словам политика, Украина не сможет снова сделать Крым своей территорией, и Зеленскому нужно забыть о полуострове и восстановлении бывших границ Украины.

    Ранее Верховная рада приняла постановление, исключающее любые территориальные уступки в целях прекращения военных действий на Украине. В документе говорится, что восстановление территориальной целостности страны в пределах ее международно признанной госграницы, включая «деоккупацию» Крыма, является ключевым условием завершения конфликта.

    Тем временем СМИ сообщали, что киевский режим намерен получить от США крылатые ракеты JASSM, которые, как считают украинские власти, помогут вернуть контроль над Крымом.

    Коментарии (7)
    25 августа 2023, 01:40
    Украина попыталась атаковать территорию России ракетой С-200

    Минобороны России сообщило о перехвате украинской ракеты С-200 над Калужской областью

    Украина попыталась атаковать территорию России ракетой С-200
    @ Музей войск ПВО/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории России ракетой доработанного комплекса ПВО С-200, сообщило российское Минобороны.

    Российская ПВО уничтожила ракету над территорией Калужской области, сообщает ведомство в Telegram.

    Напомним, в августе киевский режим уже пытался атаковать Крыма зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант.

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    24 августа 2023, 12:38
    Политолог: БРИКС усиливает позиции серьезными игроками

    Политолог Ткаченко: БРИКС позволит новым участникам поставить «собственный стул за стол мировой политики»

    Политолог: БРИКС усиливает позиции серьезными игроками
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия, как инициатор создания БРИКС, приветствует расширение организации. Теперь блок способен отражать интересы стран Персидского залива. Кроме того, усиливается влияние объединения в Латинской Америке. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее было объявлено о вхождении в состав БРИКС шести новых государств.

    «Вступление шести новых государств – огромный шаг на пути развития БРИКС. Саудовская Аравия, Египет, Иран и ОАЭ – это четыре ведущих страны Персидского залива. Регион крайне значим для мировой политики. Объединение расширяет сферу собственного влияния, что значительно повышает масштаб возможных инициатив в будущем», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Отдельного внимания заслуживает Эфиопия. Это густонаселенная страна, занимающая по числу жителей второе место на Африканском континенте. Кроме того, Аддис-Абеба является давним партнером России, что значительно усиливает позиции Москвы внутри организации», – подчеркивает собеседник.

    «Неожиданно видеть Аргентину в списке новых членов блока. Несмотря на то, что Латинская Америка уже представлена в БРИКС Бразилией, вступление Буэнос-Айреса открывает дорогу к дальнейшему росту значимости объединения в регионе. Теоретически в будущем может произойти и присоединение Мексики, что станет ярким международным событием», – акцентирует Ткаченко.

    «На мой взгляд, БРИКС позволит новым участникам «поставить собственный стул за стол большой политики». Добавляются важные и сильные государства, которые в силу исторических обстоятельств долгое время не были должным образом представлены на международной арене», – считает эксперт.

    «При этом я не думаю, что цель стран – экономические преференции. Все за исключением Аргентины, по сути, не нуждаются во внешнем финансировании и располагают весьма крупным запасом национальных средств», – отмечает политолог.

    «Столь значительное расширение БРИКС открывает колоссальные возможности для России. Во-первых, подобным образом Москва лишний раз доказывает силу собственной дипломатической школы. Организация во многом зарождалась как инициатива РФ, и рост ее международного авторитета – несомненная заслуга нашего МИД», – уточняет собеседник.

    «Во-вторых, к БРИКС присоединяются Иран и Эфиопия – значимые партнеры РФ. Совместная работа в рамках одного блока позволит укрепить экономические связи с Тегераном и Аддис-Абебой. В-третьих, увеличение авторитета объединения открывает дорогу и к новым расширениям. Вполне возможно, что в недалеком будущем к организации присоединятся Пакистан и Индонезия», – резюмирует Ткаченко.

    Ранее было объявлено о вхождении в состав БРИКС шести новых государств. Об этом по итогам 15-го саммита организации сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Он уточнил, что с 1 января 2024 года членами блока станут Аргентина, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

    Согласно подсчетам, БРИКС после расширения более чем вдвое превзойдет G7 по площади и более чем вчетверо по численности населения. Кроме того, Рамафоса сообщил, что страны-участницы подписали итоговую декларацию саммита, которая получила название «Йоханнесбург-2». По его словам, государства объединения обеспокоены текущими в мире конфликтами и выступают за их мирное решение путем диалога.

    Президент России Владимир Путин назвал согласование декларации непростым. Однако, по его мнению, лидер ЮАР проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, включая и расширение БРИКС. Ранее был согласован документ с принципами принятия в объединение новых членов.

    В России известие о росте числа участников блока получило положительные оценки. Так, спикер МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале оценила результаты саммита как «блестящие». «Изоляция», как горящие западные танки, валяется в канаве», – заметила она. Кроме того, представитель дипведомства выразила мнение, что расширение БРИКС не представляет угрозу для США.

    В рамках заседания лидеров стран организации Владимир Путин заявил о готовности Москвы работать над принятием новых членов в состав блока. Напомним, именно Россия будет председательствовать в БРИКС в следующем году. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как именно РФ может усилить объединение.

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    Украинская штурмовая группа подорвалась на минах под Красным Лиманом
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    ВСМ Москва – Петербург даст России три преимущества

    Добраться из Москвы до Санкт-Петербурга по железной дороге всего за два с небольшим часа можно будет уже в 2028 году. По крайней мере, именно такой срок ставит Минтранс для запуска первой в России высокоскоростной магистрали. Это очень амбициозный и масштабный проект. Еще недавно казалось, что его невозможно реализовать. Почему внезапно все изменилось? Подробности

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    Русофобия обрекла Финляндию на долгую зиму

    Премьер-министр Финляндии посетил с визитом Киев, где Владимир Зеленский выпрашивал у него истребители. Скорее всего, отдать придется, что для финнов означает углубление разрыва с Россией. Они переживают его труднее, чем другие народы ЕС, но власти призывают смириться: это надолго. Впрочем, еще есть надежда на 2025 год. Подробности

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    Что будет с ЧВК «Вагнер» без Пригожина

    Владимир Путин заверил, что расследование катастрофы с самолетом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина доведут до конца. Президент назвал Пригожина человеком сложной судьбы и отметил вклад «вагнеровцев» в борьбу с неонацизмом. В экспертной среде считают, что в самой ЧВК должны определиться со своим будущим в ближайшие пару месяцев. Какие варианты есть у «вагнеровцев»? Подробности

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    Как новые страны БРИКС усилят Россию

    С 1 января 2024 года в состав БРИКС войдут шесть новых государств. Организация значительно увеличивает свое влияние, осваивая новые регионы и закрепляясь в старых. Что объединение может предложить новым участникам, каким потенциалом они располагают и насколько процесс расширения БРИКС выгоден России? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • США требуют от ВСУ сменить тактику

      Как пишет одна из главных газет США The New York Times, американское и натовское командование настойчиво советуют Киеву сменить тактику так называемого контрнаступления ВСУ, пока оно не провалилось окончательно. При этом украинцы их не особо слушают. Что происходит?

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      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

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