Guardian сообщила об активизации вербовки россиян западными спецслужбами

Guardian: Западные спецслужбы увеличили попытки вербовки россиян в третьих странах

Tекст: Вера Басилая

По данным европейских источников в сфере безопасности и разведки, западные спецслужбы возобновили попытки завербовать россиян в третьих странах, это связано с рисками проведения операций на территории России. передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

Один из источников издания сообщил, что сотрудники спецслужб либо вступают в контакт с теми, кто сам изъявил желание сотрудничать, либо используют метод «чемоданы, полные наличных». Вербовка на территории России считается слишком рискованной в текущих условиях.

По информации Guardian, точное число россиян, согласившихся работать на Запад, остается строго засекреченным. Однако есть основания полагать, что несколько вербовок были успешными.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российским гражданам следует быть бдительными, поскольку в соцсетях продолжаются попытки вербовать людей для совершения новых терактов.

Депутат Андрей Луговой заявил, что западные диппредставительства намеренно трудоустраивали оппозиционно настроенных граждан России для дальнейшей агентурной деятельности.