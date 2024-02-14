Луговой: В иностранные посольства шли работать готовые предать Родину люди

Депутат Луговой: Западные диппредставительства намеренно трудоустраивали оппозиционно настроенных граждан РФ

Tекст: Евгений Поздняков

«В советские времена все сотрудники иностранных диппредставительств набирались исключительно через Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК). Руководство страны предоставляло зарубежным консулам даже рабочий персонал, например, горничных, сантехников или электриков», – сказал Андрей Луговой, первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

«Оплата труда советских граждан также происходила через ГлавУпДК. Посольство или консульство переводило деньги данному ведомству, которое уже и выдавало необходимые суммы сотрудниками иностранных диппредставительств. Эта практика обеспечивала прозрачность поступившего в СССР капитала и сводила на нет любые теневые схемы», – подчеркивает собеседник.

«Однако в 1990-е данный подход, к сожалению, канул в небытие. Посольства и консульства получили возможность самостоятельного найма сотрудников. Зачастую в ведомства западных государств трудоустраивались нелояльные к действующему руководству РФ граждане. Фактически создавалась благоприятная почва для потенциальной вербовки агентов», – уточняет депутат.

«С помощью небольшого количества людей, готовых предать Родину ради призрачной возможности перебраться за границу, проводилось немало опасных операций. Формально такой сотрудник дипведомства является полноправным гражданином России. Соответственно, он может свободно передвигаться на территориях, которые недоступны даже зарубежному послу», – акцентирует он.

«Поэтому решение о лишении статуса работодателя дипломатических учреждений крайне важно. В нем нет никакого ущемления: мы не отказываем иностранным государствам в возможности найма персонала, просто согласовать трудоустройство россиян необходимо с местным руководством. Ничего в этом страшного нет», – подчеркивает собеседник.

«Кроме того, дипломатам РФ не стоит опасаться ответной реакции со стороны западных государств. Мы в этом плане всегда действовали аккуратно. Все сотрудники иностранных ведомств, принадлежащих России, – граждане нашей страны», – резюмирует Луговой.

Ранее в России призвали лишить загранпредставителей статуса работодателя на законодательном уровне. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Комментируя инициативу депутата от ЛДПР Андрея Лугового о возобновлении практики трудоустройства через ГлавУпДК, он подчеркнул, что возрождение данной процедуры стало бы «абсолютно естественным и логичным ходом».

«Это позволит, во-первых, удовлетворять легитимные запросы на предоставление трудовых услуг. Во-вторых, позволит не допустить, чтобы здесь были какие-то злоупотребления», – уточнил глава дипведомства. По его словам, этот процесс «не просто продвигается», но и постепенно переходит к осуществлению на практике.

«Мы уже соответствующим образом поставили посольство Британии в РФ и британское генконсульство в Екатеринбурге в рамки необходимости не самостоятельно бегать на рынки труда, а договариваться с ГлавУпДК», – подчеркнул Лавров. Между тем пересмотр принципов работы иностранных представительств происходит в России не первый год.

Еще до начала СВО посольствам и консульствам США было запрещено нанимать граждан РФ. Кроме того, были введены ограничения и на осуществление «краткосрочных командировок». С 2021 года визиты по данному направлению могут совершать лишь девять человек в год на основе взаимности.