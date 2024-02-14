Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.0 комментариев
Лавров призвал законодательно лишить иностранные загранучреждения статуса работодателя
Иностранных загранпредставителей необходимо лишить статуса работодателя на законодательном уровне, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме.
Так глава ведомства прокомментировал предложение депутата от ЛДПР Андрея Лугового возобновить практику приема на работу в иностранные диппредставительства через Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД, передает ТАСС.
Ранее председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев пояснил детали законопроекта о признании нежелательными иностранных или международных организаций.