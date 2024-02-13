Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?11 комментариев
В Госдуме уточнили признаки нежелательных организаций
В Госдуме уточнили признаки организаций, которые могут быть признаны нежелательными
Если иностранная или международная организация ведет антироссийскую деятельность, она может быть признана нежелательной, заявил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, комментируя соответствующий законопроект.
«Мы предложили универсальную схему, которая позволяет независимо от того, кто создал международную или иностранную организацию, – государственная она или негосударственная, – если эта организация ведет антироссийскую деятельность, посягает на наш суверенитет, подрывает обороноспособность – такая организация должна признаваться в нашей стране нежелательной. Мы должны дать такой инструмент нашим органам, которые будут обеспечивать безопасность в нашей стране», – приводятся его слова в Telegram-канале комиссии.
Пискарев уточнил, что сегодня закон распространяет эту формулу только на неправительственные организации, и этот пробел сейчас устраняется. «Мы должны обеспечить безопасность нашей страны, потому что видим, что агрессия идет по всем фронтам, поэтому мы должны иметь серьезный правовой механизм, обеспечивающий безопасность государства и наших граждан», – сказал он.
Подготовлены также корреспондирующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ. Финансовая поддержка, участие в деятельности такой нежелательной организации будет образовывать состав административного, а при повторном нарушении – состав уголовно наказуемого деяния.