В Госдуме уточнили признаки нежелательных организаций

В Госдуме уточнили признаки организаций, которые могут быть признаны нежелательными

«Мы предложили универсальную схему, которая позволяет независимо от того, кто создал международную или иностранную организацию, – государственная она или негосударственная, – если эта организация ведет антироссийскую деятельность, посягает на наш суверенитет, подрывает обороноспособность – такая организация должна признаваться в нашей стране нежелательной. Мы должны дать такой инструмент нашим органам, которые будут обеспечивать безопасность в нашей стране», – приводятся его слова в Telegram-канале комиссии.

Пискарев уточнил, что сегодня закон распространяет эту формулу только на неправительственные организации, и этот пробел сейчас устраняется. «Мы должны обеспечить безопасность нашей страны, потому что видим, что агрессия идет по всем фронтам, поэтому мы должны иметь серьезный правовой механизм, обеспечивающий безопасность государства и наших граждан», – сказал он.

Подготовлены также корреспондирующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ. Финансовая поддержка, участие в деятельности такой нежелательной организации будет образовывать состав административного, а при повторном нарушении – состав уголовно наказуемого деяния.