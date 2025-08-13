Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.23 комментария
Володин прибыл в Пхеньян
Российская парламентская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в столицу КНДР.
Визит проходит по приглашению Верховного народного собрания КНДР и продлится до 15 августа. В программе – ряд встреч и участие в праздничных событиях, посвященных 80-летию освобождения Кореи от японского колониального господства, передает РИА «Новости».
У самолета Володина встретили председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рен Хэ, его заместитель Кан Юн Сок, председатель Верховного народного собрания Пак Ин Чхоль, заместитель министра иностранных дел Ким Чжон Гю и глава депутатской группы по развитию корейско-российской дружбы Ли Чхоль.
В состав российской делегации вошли первый зампредседателя Госдумы Иван Мельников, зампредседателя Александр Бабаков и Владислав Даванков.
Также в делегацию входят глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель комитета по культуре Ольга Казакова, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Кроме того, в КНДР прибыли первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель межпарламентской группы дружбы с Верховным народным собранием КНДР Казбек Тайсаев и член комитета по международным делам Роза Чемерис.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетил Пхеньян по поручению президента Владимира Путина для переговоров с руководством КНДР. Шойгу провел переговоры с Ким Чен Ыном. Он также передал послание президента России Ким Чен Ыну об обстановке в мире.