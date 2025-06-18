Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.7 комментариев
Шойгу передал послание Путина Ким Чен Ыну об обстановке в мире
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну устное послание президента России Владимира Путина по ключевым вопросам.
В сообщении пресс-службы Совбеза отмечается, что беседа прошла в атмосфере доверия и полного взаимопонимания, передает ТАСС.
Шойгу затронул в разговоре ключевые вопросы двусторонних отношений между Россией и КНДР, а также осветил современную международную обстановку.
По информации пресс-службы, Ким Чен Ын передал ответное приветствие и пожелания президенту России, выразив благодарность за внимание к вопросам сотрудничества между странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Шойгу прибыл в Пхеньян во вторник утром по специальному поручению президента Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР.