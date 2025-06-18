Мантуров сделал заявление о будущем Renault в России

Мантуров: Renault делает все, чтобы не иметь шанса вернуться в Россию

Tекст: Денис Тельманов

Французский автоконцерн Renault делает все возможное, чтобы не реализовать опцион на возвращение в Россию, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в эфире РБК-ТВ, передает ТАСС. По словам Мантурова, «пока все идет к тому, что они делали и делают для того, чтобы этот опцион не имел возможности к реализации».

Он также опроверг информацию о возможном возвращении на российский рынок автобрендов Toyota и Hyundai. Мантуров отметил, что после 2022 года отношения с этими компаниями полностью прерваны, и официальной информации о возвращении не поступало.

Кроме того, Мантуров заявил, что производство автомобилей в России в 2026 году и в последующие годы будет расти. Он подчеркнул, что закон о локализации машин такси поддержит российских производителей, таких как «Автоваз», «Москвич» и другие компании, подписавшие специальные инвестконтракты. По словам Мантурова, «следующий год и последующие годы будет рост».

До конца этого года в Калуге и Петербурге начнется выпуск автомобилей с уровнем локализации, соответствующим критериям для господдержки. Мантуров сообщил, что производства запускаются уже в соответствии с правилами Минпромторга, обеспечивающими возможность финансовой поддержки государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула компанию Renault в попытке наладить производство беспилотников на Украине после утраты позиций на российском автомобильном рынке.

Жесткие требования Евросоюза привели к невозможности выпуска дешевых автомобилей, что создало угрозу снижения продаж и обвала рынка для европейского автопрома. Российский автомобильный рынок в марте 2025 года сократился на 44,4% из-за высоких ставок и демпинга, что было названо драматическим падением.