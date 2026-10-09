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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    15 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    7 комментариев
    9 октября 2026, 19:43 • Новости дня

    Норвегия предложила продлить коллективную защиту украинцев

    Власти Норвегии предложили продлить временную защиту украинцев до 2028 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Норвегии выступило с инициативой продлить действие режима временной коллективной защиты для беженцев с Украины до марта 2028 года.

    В случае одобрения парламентом соответствующей поправки к закону вид на жительство украинцев в стране можно будет продлевать в рамках системы коллективной защиты, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз норвежского кабмина. При этом такой статус останется временным и не послужит основанием для получения постоянного вида на жительство.

    Режим временной коллективной защиты представляет собой ускоренный процесс предоставления убежища, при котором заявления рассматриваются массово.

    В конце марта власти Норвегии прекратили предоставлять ее украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет из-за слишком большого числа прибывших.

    Всего с 2022 года в страну приехали более 100 тыс. украинцев, из которых около 29 тыс. составили совершеннолетние мужчины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг СМИ сообщили о риске лишения 100 тыс. украинцев права находиться в США.

    Германия лишила военнообязанных граждан этой страны права на статус беженца.

    В прошлом месяце Служба внешней разведки России заявила о стремлении Еврокомиссии изгнать прибывших в Европу украинцев.

    8 октября 2026, 20:58 • Новости дня
    Постпред при ОЗХО Тарабрин сообщил о смертях на Западе от украинского химиката
    Постпред при ОЗХО Тарабрин сообщил о смертях на Западе от украинского химиката
    @ Сергей Отрошко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин сообщил о гибели людей в Британии и Канаде от доставленного с Украины вещества.

    Тарабрин сообщил о смертях жителей Британии и Канады от доставленного с Украины химиката. По его словам, жертвы заказали отравляющее вещество через интернет, после чего оно было отправлено в западные страны под видом пищевого консерванта, передает ТАСС.

    «Мимо их внимания прошли смерти в Великобритании и Канаде в результате отравления поставленным с Украины под видом пищевого консерванта химическим веществом, заказанным жертвами через веб-сайт. Дошло уже до того, что родные пострадавших умоляют о справедливости», – заявил Тарабрин на сессии Исполнительного совета организации, комментируя позицию западных стран.

    Он отметил, что из уважения к родственникам не будет публично раскрывать имена погибших граждан. По словам постпреда, если ОЗХО относит подобные инциденты к сфере своего внимания, то эти случаи должны стать предметом обсуждения в организации наравне с другими отравлениями в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Москва сообщила о систематическом применении украинскими войсками токсичных химикатов.

    В прошлом году российские военные сбили в ЛНР беспилотник с химическим оружием.

    В 2024 году Россия представила ОЗХО доказательства использования Украиной отравляющих веществ в Курской области.

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    9 октября 2026, 03:20 • Новости дня
    Совбез ООН назначил заседание по Украине на пятницу
    Совбез ООН назначил заседание по Украине на пятницу
    @ news.un.org

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Безопасности ООН в пятницу проведет заседание по ситуации на Украине по запросу европейских членов Совбеза, сообщили в председательствующей в октябре миссии Греции при организации.

    Согласно расписанию работы Совбеза, заседание по теме «Поддержание мира и безопасности Украины» состоится 9 октября в 15.00 по нью-йоркскому времени (22.00 мск), передает РИА «Новости».

    В миссии Греции при ООН уточнили, что заседание запросили европейские страны группы Е5. Группа Е5 объединяет европейских членов Совета Безопасности ООН. В ее нынешний состав входят Дания, Франция, Греция, Латвия и Британия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести расследование и привлечь к ответственности виновных в атаках ВСУ, в результате которых погибли и пострадали мирные жители России.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о трусости сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), которые боятся посещать места ударов ВСУ и множат предвзятые доклады.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    9 октября 2026, 09:59 • Новости дня
    США подготовили новые идеи для завершения конфликта на Украине

    Axios: США предложат в Майами новые идеи для завершения украинского конфликта

    США подготовили новые идеи для завершения конфликта на Украине
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с украинскими и европейскими чиновниками в Майами для презентации новых предложений по урегулированию конфликта на Украине.

    Встреча пройдет в пятницу. Американская сторона планирует представить инициативы, направленные на выход из тупика в украинском конфликте до наступления зимы, пишет Axios.

    Одной из идей является частичное прекращение огня для защиты энергетической инфраструктуры и обеспечения безопасности поставок зерна. Администрация Дональда Трампа рассчитывает достичь дипломатического прорыва до промежуточных выборов в Конгресс. В консультациях примут участие представители Великобритании, Франции, Германии, а также НАТО и ЕС.

    Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обсуждение с Вашингтоном возможности частичного перемирия. «Что касается того, что может быть реалистичным или более реалистичным, я пока не готов сказать. Я не хочу говорить что-то, а потом Россия, как всегда, сделает наоборот назло. Так что давайте подождем и посмотрим», – заявил он.

    Ожидается, что до конца октября Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер могут отправиться в Москву для продолжения переговоров. В четверг они представили свои наработки американскому лидеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг украинская сторона назвала состав своей делегации на переговорах в Майами. В среду МИД России назвал циничными призывы Киева к перемирию в Черном море. Индия раскрыла детали собственного плана по мирному урегулированию.

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    9 октября 2026, 10:48 • Новости дня
    Дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника

    Атака БПЛА вывела из строя модули дата-центра «Яндекса» в Калуге

    Дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадала часть инфраструктуры дата-центра компании «Яндекс» в Калуге, заявили в компании в пятницу.

    Несколько модулей вычислительного комплекса в Калуге оказались полностью выведены из строя после удара беспилотника, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании «Яндекс».

    «В результате атаки БПЛА пострадала часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге. Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Из-за этого часть сервисов «Яндекса» может работать с перебоями. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается», – заявили в пресс-службе.

    В компании отметили, что на месте происшествия находятся экстренные службы и специалисты организации. Представители «Яндекса» подчеркнули отсутствие пострадавших и добавили, что безопасность людей остается главным приоритетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу при атаке беспилотников на Калугу пострадали девять человек. В четверг пользователи в России пожаловались на сбои в работе «Яндекс Почты». Эти перебои произошли из-за пожара в дата-центре под Рязанью.

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    9 октября 2026, 12:02 • Новости дня
    Политолог: Зеленский вновь попытался вмешаться в выборы в США

    Политолог Корнилов: Зеленский рискует нарваться на месть Рубио и Трампа

    Политолог: Зеленский вновь попытался вмешаться в выборы в США
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский вновь включается в избирательную кампанию в США на стороне демократов, открыто критикуя администрацию Дональда Трампа. Однако эта стратегия в очередной раз обернется провалом для киевских властей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Так он объяснил резкий ответ Зеленского на слова американского госсекретаря о тупике в конфликте на Украине.

    «Ответ Владимира Зеленского на слова Марко Рубио о «стратегическом тупике» на Украине – не проявление отчаяния, а очередной политический расчет, который, вероятно, обернется новым просчетом», – считает политолог Владимир Корнилов. По его мнению, Зеленский вновь пытается вмешаться в американскую внутриполитическую борьбу, фактически делая ставку на демократов накануне выборов в Конгресс.

    «С приближением выборов в Конгресс Зеленский начал открыто критиковать Белый дом и его команду, тем самым подыгрывая нарративам Демпартии. Он снова делает ставку на эту политическую силу в надежде, что на этот раз его стратегия окажется успешной. Аналогичный подход он демонстрировал во время прошлой президентской гонки в Штатах, но тогда эта ставка не сыграла», – уточнил собеседник.

    Как полагает эксперт, и на этот раз расчет Зеленского вряд ли оправдается. «Судя по всему, в его команде не хватает профессиональных внешнеполитических экспертов – иначе ему бы объяснили два ключевых момента. Во-первых, после ноября Трамп по-прежнему останется президентом. Во-вторых, новый состав Конгресса соберется лишь в следующем году», – указал Корнилов.

    Кроме того, даже если республиканцы утратят большинство в обеих палатах, а возможности Трампа для проведения своей политики окажутся ограничены, президент США сохранит значительное влияние на ситуацию. В частности, он сможет определять объемы финансовой и военной помощи Украине. «В итоге, как это нередко бывало раньше, Зеленский, пытаясь сделать ставку на предполагаемого победителя, рискует вновь остаться в лузерах», – сыронизировал аналитик.

    Впрочем, последствия нынешнего конфликта Зеленского с американской администрацией будут зависеть от реакции самого Вашингтона. Многое определит то, как на заявления украинского лидера отреагируют американские СМИ и представители Демпартии. «Если информация дойдет до Трампа – например, если скандал получит дальнейшее развитие, – не исключено, что президент США придет в ярость и распорядится принять меры в отношении Зеленского», – рассуждает эксперт.

    Политолог считает, что Россия также может повлиять на развитие этой истории, поддерживая внимание западной аудитории к конфликту между Киевом и Вашингтоном. «Все зависит от того, как мы будем поддерживать эту информационную волну на Западе. Необходимые инструменты у нас есть», – отметил Корнилов.

    Вместе с тем эксперт допускает, что заявления Зеленского могут остаться без внимания Трампа, занятого другими проблемами. Однако для Марко Рубио эта история может иметь более долгосрочное значение. «Я допускаю, что в скором времени он отойдет от команды Трампа и начнет свою будущую президентскую кампанию. Рубио – более мстительный и злопамятный. Другой вопрос, конечно, где будет Зеленский, когда госсекретарь потенциально сможет претендовать на пост президента США?» – заключил Корнилов.

    Ранее Владимир Зеленский резко ответил на слова госсекретаря США Марко Рубио о «стратегическом тупике» в переговорах по Украине. По его мнению, тупика нет, а происходящее объясняется «нежеланием» Вашингтона помогать Киеву. «Люди, лидеры, политики сами себя загоняют в угол… понимаете, нельзя договариваться с русскими, с одной стороны, о каких-то экономических проектах на будущее, а с другой стороны, говорить, что мы в каком-то дипломатическом тупике», – заявил Зеленский.

    Он также потребовал усилить антироссийские санкции и расширить военную помощь Украине. «Зашейте России рот. Не кормите их своими продажами. Просто наложите санкции на их оружие. Откройте Starlink Украине. Вы же открыли, когда Ирану отвечали. Все там работало. Израиль полностью контролировал небо над Ираном. То есть когда оно вам нужно – значит, оно работает. Для них это ничего не стоит помочь Украине. И я откровенно говорил: дайте нам, помогите нам защитить небо и доминировать в небе», – сказал Зеленский.

    Критика в адрес американской администрации прозвучала накануне встречи представителей Киева с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майами. По информации Axios, стороны обсудят «новые идеи и предложения» по урегулированию конфликта на Украине.

    В состав украинской делегации войдут глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель офиса президента Кирилл Буданов (признан террористом и экстремистом) и первый замглавы ОП Сергей Кислица. К консультациям также присоединятся советники по национальной безопасности Британии, Франции и Германии, а также официальные лица из НАТО и ЕС.

    Жалобы Зеленского на заявления Рубио могут иметь серьезные последствия для Киева, считает кипрский журналист Алекс Христофору. «Лучше беги, Зеленский», – подчеркнул он.

    В Кремле, в свою очередь, согласились с оценкой Рубио относительно перспектив урегулирования украинского кризиса. «Рубио действительно прав, пока никаких предпосылок мы не видим… Но искусство дипломатов как раз и заключается в том, чтобы найти какую-то лазейку, которая позволит выйти на мирную траекторию», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    9 октября 2026, 05:42 • Новости дня
    Журналист Христофору: Истерика Зеленского из-за Рубио дорого обойдется Киеву
    Журналист Христофору: Истерика Зеленского из-за Рубио дорого обойдется Киеву
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жалобы Владимира Зеленского на слова госсекретаря США Марко Рубио могут иметь серьезные последствия для Киева, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

    «Рубио выступил с большой речью в Акрополе в Афинах, это была эпическая речь, на которую среагировал и Зеленский, резко возразив Рубио. Такая истерика дорого обойдется Киеву, так что лучше беги, Зеленский», – заявил Христофору, передает РИА «Новости».

    По словам журналиста, госсекретарь США пытался подтолкнуть Запад к началу диалога с Россией, что могло задеть Киев. Христофору добавил, что Европа может прекратить спонсировать конфликт и начать договариваться, что вызывает ярость у Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг госсекретарь США Марко Рубио не увидел перспектив переговорного урегулирования на Украине. США пообещали продолжить содействие переговорам по Украине.

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    8 октября 2026, 22:56 • Новости дня
    Кличко заявил о переходе Киева в режим «выживания»

    Мэр Киева Кличко заявил о переходе города в режим выживания

    Кличко заявил о переходе Киева в режим «выживания»
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица перешла в режим «выживания» из-за масштабных проблем с электроснабжением и водой, сообщает AFP.

    По словам Кличко, Киев готовится к длительным перебоям с электричеством, отоплением и водоснабжением, передает ТАСС со ссылкой на France Presse.

    «Сегодня речь идет о выживании. Кризис может приобрести довольно значительные масштабы», – заявил Кличко.

    Он посоветовал горожанам, у которых есть родственники за пределами столицы, рассмотреть возможность временного переезда.

    Ранее в Киеве произошли взрывы, после которых городская администрация сообщила о нарушении работы водопровода и канализации в пяти районах. Как отметил украинский министр Денис Шмыгаль, причиной отключений стало повреждение важного энергетического объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг перебои с электричеством нарушили работу канализации в Киеве.

    Вечером киевская городская администрация сообщила о временной приостановке движения поездов и работы эскалаторов в столичном метрополитене из-за падения напряжения в сети.

    В четверг в Киеве ввели экстренные отключения энергоснабжения.

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    9 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к ударам по энергетике

    Зеленский заявил о провале подготовки Киева к ударам по энергообъектам

    Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к ударам по энергетике
    @ IMAGO/Agentur Wehnert/M.Gr.nzd.r, Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Владимир Зеленский обвинил мэра Киева Виталия Кличко в почти полном невыполнении задач по подготовке города к ударам по энергетической инфраструктуре.

    «Отдельно определили задачи по Киеву – из-за почти полного невыполнения городскими властями необходимых шагов», – заявил Зеленский. Его слова передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Виталий Кличко объяснил потерю доверия Запада коррупцией в окружении Владимира Зеленского.

    В четверг он заявил о переходе Киева в режим «выживания».

    В начале месяца The New York Times отметила, что слова мэра указывают на конец периода безопасности в украинской столице.

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    8 октября 2026, 22:30 • Новости дня
    Песков объяснил угрозы Зеленского нежеланием выходить на мирные траектории

    Песков заявил о нежелании Украины выходить на мирный трек из-за слов Зеленского

    Песков объяснил угрозы Зеленского нежеланием выходить на мирные траектории
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Конфронтационные заявления Владимира Зеленского говорят о неготовности Киева к мирному урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, заявления Владимира Зеленского носят конфронтационный характер и ясно показывают, что Киев не планирует переходить к мирному урегулированию конфликта, передает РИА «Новости».

    «Подобные заявления, об этом говорил президент Путин, они абсолютно свидетельствуют о неготовности и нежелании Украины выходить на какие-то мирные траектории. Это лишнее подтверждение тому», – заявил представитель Кремля.

    Ранее Песков заявил, что угрозы Владимира Зеленского о 40-дневной операции аукнулись самой Украине.

    В Кремле отметили, что выход на мирное урегулирование пока не прослеживается.

    В понедельник Москва пообещала, что Украина заплатит за расширение атак на Россию.

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    9 октября 2026, 09:44 • Новости дня
    Российские военные ударили по судну с грузами для ВСУ в Николаеве
    Российские военные ударили по судну с грузами для ВСУ в Николаеве
    @ Olexandr17/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по порту Николаева, поразив сухогруз с военными грузами для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российские военные продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, указало ведомство в Max.

    В результате атаки на объекты в порту Николаева был поражен сухогруз, который доставил военные грузы для украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные превратили сухогруз ВСУ в «водовоз».

    Во вторник ВС России поразили танкер с горючим для украинской армии в порту Южный.

    В тот же день войска ударили по портовой инфраструктуре и сухогрузу в Одесской области.

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    9 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Разведывательные воздушные шары с Украины сбили над Ярославской областью

    Над Ярославской областью сбили разведывательные шары с Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разведывательные малоразмерные воздушные шары, запущенные с территории Украины, сбили над Ярославской областью.

    Об этом сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности региона, передает ТАСС. «Над территорией региона были сбиты разведывательные малоразмерные воздушные шары, запущенные с территории Украины. <…> Работа по уничтожению таких объектов продолжается», – говорится в сообщении.

    Жителей области просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Рязани была объявлена угроза атаки малоразмерного воздушного шара.

    Тогда же в Польше сообщили о появлении «воздушного шара» неизвестного происхождения.

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    9 октября 2026, 14:22 • Новости дня
    VK Cloud, Selectel и К2Cloud согласились разместить данные клиентов «Яндекса»

    «Яндекс» договорился с провайдерами об ускоренном переносе сервисов клиентов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    «Яндекс» достиг договоренностей с облачными провайдерами VK Cloud, Selectel и К2Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов после атак беспилотников на свои дата-центры.

    «Яндекс» после атак беспилотников на свои дата-центры договорился с облачными провайдерами VK Cloud, Selectel и К2Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов, сообщили в компании ТАСС.

    «Мы договорились с Selectel, К2Cloud и VK Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов наших клиентов, пострадавших от атак БПЛА на дата-центры», – заявили в компании.

    Там также отметили, что для этих целей были выделены дополнительные команды специалистов, предложены гибкие финансовые условия и упрощено подключение. Эти меры позволят клиентам перенести инфраструктуру без излишних бюрократических процедур.

    В компании надеются, что принятое решение поможет сократить перебои в работе сервисов и максимально быстро восстановить их доступность для пользователей.

    В пятницу в «Яндексе» затруднились назвать сроки восстановления атакованных дронами дата-центров.

    Утром дата-центр компании в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника.

    В четверг Украина ударила по дата-центру «Яндекса» в Рязанской области.

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    9 октября 2026, 11:50 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Кияницу
    Российские войска освободили сумскую Кияницу
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Кияницей в Сумской области.

    В Сумской области за последние сутки взят под контроль населенный пункт Кияница, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» продолжали сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.

    На прошедшей неделе также было взято под контроль Аннополье в Харьковской области. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены.

    За неделю в этом районе противник потерял свыше 275 боевиков, три бронемашины и три наземных робототехнических комплекса.

    Всего с начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области освобождены 414 кв. км территории и 20 населенных пунктов. Уничтожены более 1360 военнослужащих, 35 бронемашин, 18 квадроциклов и 34 наземных робототехнических комплекса, перечислили в Минобороны.

    Кроме того, в Харьковской области за последнюю неделю установлен контроль над населенным пунктом Новая Казачья

    В Харьковской и Сумской областях нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял более 1850 военнослужащих, 15 бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне армия России зачистила от противника харьковское Аннополе.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили запорожское Голубково.

    В минувшие выходные российские войска взяли под контроль Новую Казачью в Харьковской области.

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    8 октября 2026, 22:09 • Новости дня
    Стали известны подробности столкновения поездов во Львове

    Дизельный поезд столкнулся с электровозом во Львове

    Tекст: Антон Антонов

    При столкновении дизельного поезда с электровозом на станции Подзамче во Львове на Украине пострадали как минимум пять человек, сообщила компания «Украинские железные дороги».

    По данным компании, дизельный поезд маршрута Львов – Сокаль при отправлении со станции Подзамче во Львове допустил столкновение с электровозом, передает ТАСС.

    «Травму ноги получил машинист дизельного поезда, также медицинская помощь оказывается четырем пассажирам дизельного поезда», – сообщила компания.

    По данным «Украинских железных дорог», машинисты электровоза не пострадали, обстоятельства происшествия на месте выясняют специалисты железной дороги и специальные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщали в четверг, что во Львовской области столкнулись два поезда.

    СМИ опубликовали кадры, свидетельствующие, что как минимум один из участников аварии является пассажирским составом.

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    9 октября 2026, 00:01 • Новости дня
    Полный блэкаут произошел в Киеве третий вечер подряд

    Tекст: Антон Антонов

    Полный блэкаут третий вечер подряд произошел в Киеве после повреждения важного энергообъекта, сообщают украинские СМИ.

    В городе ввели экстренные отключения электричества, нарушилась работа метро, начались перебои с подачей воды, а впервые возникли проблемы в работе городской канализации, передает ТАСС.

    «Киев во тьме, работают только светофоры», – пишут украинские издания, публикуя в соцсетях кадры улицы, которую освещают только фары машин. Аварийные отключения возобновились вечером всего через час после восстановления энергоснабжения, а утром они продолжались восемь часов.

    Из-за блэкаута остановилось движение на всех трех линиях киевского метро, на некоторых станциях отключился свет, и пассажиры выбирались на поверхность по неработающим эскалаторам. После восстановления движения поезда ходили с большими интервалами, а станции были переполнены. Трамваи и троллейбусы встали из-за отсутствия тока, на остановках собрались толпы, а цена поездки на такси от работы до дома выросла до 950 гривен (около 20 долларов).

    В пяти районах на правом берегу Днепра из-за блэкаута начались перебои с подачей воды в квартиры, а объекты «Киевводоканала» временно прекратили прием сточных вод, что впервые за долгое время нарушило работу канализации города.

    Работу канализации позже восстановили, однако эксперты говорят, что при подобных сбоях власти должны разрешить сброс сточных вод в Днепр без очистки, а соответствующее решение уже сейчас должен принять Совет национальной обороны и безопасности Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-премьер Украины сообщил о повреждении важного энергообъекта в Киеве.

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица перешла в режим «выживания» из-за масштабных проблем с электроснабжением и водой. Он посоветовал горожанам, у которых есть родственники за пределами столицы, рассмотреть возможность временного переезда.

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