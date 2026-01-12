Количество фильмов по мотивам советской кино- и мультклассики зашкаливает. Полнометражных блокбастеров пока не снято разве что по «Ну, погоди!» и «Приключениям кота Леопольда». Увидим мы на экранах что-то свежее или нам так и предстоит смотреть фантазии на советские темы?7 комментариев
Чиновницу в Пскове уволили после инцидента с выброшенными на мороз собаками
Светлана Удовенко, занимавшая пост замначальника правового управления правительства Псковской области, уволена после резонансного случая с жестоким обращением с животными, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Ведерников сообщил об этом в своем Telegram-канале, отметив, что решение принято на фоне расследования фактов содержания десятков собак в ненадлежащих условиях.
Волонтеры организации «Зоозащита» ранее обратились к жителям региона с просьбой о помощи в поиске и спасении десятков собак, принадлежавших сотруднице правительства области. По их данным, животные, среди которых кроличьи таксы и спаниели, содержались в тяжелых условиях и были выброшены зимой на трассе между Псковом и Гдовом. Нескольких собак удалось найти, у них диагностированы истощение и обморожение.
Губернатор подчеркнул: «История с таксами и спаниелями, выброшенными в мороз на трассе горе-заводчицей, взбудоражила многих. Неравнодушные волонтеры организовали целую поисковую операцию и помогли спасти собак от неминуемой гибели». Он добавил, что над ситуацией работают правоохранительные органы, а также была инициирована служебная проверка.
Полиция Псковской области проводит проверку по факту случившегося. Как сообщили в пресс-службе УМВД, материалы будут переданы Министерству по ветеринарии, после чего примут решение в соответствии с законодательством.
Ранее сообщалось, что в Аксайском районе Ростовской области возбудили дело по статье о жестоком обращении с животными после обнаружения трупов питомцев в частном приюте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жителя российской столицы приговорили к 200 часам работ за убийство чужой собаки. Также в Москве возбудили уголовное дело по факту похищения и убийства собаки.