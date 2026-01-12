Чиновницу в Пскове уволили после инцидента с выброшенными на мороз собаками

Tекст: Дарья Григоренко

Ведерников сообщил об этом в своем Telegram-канале, отметив, что решение принято на фоне расследования фактов содержания десятков собак в ненадлежащих условиях.

Волонтеры организации «Зоозащита» ранее обратились к жителям региона с просьбой о помощи в поиске и спасении десятков собак, принадлежавших сотруднице правительства области. По их данным, животные, среди которых кроличьи таксы и спаниели, содержались в тяжелых условиях и были выброшены зимой на трассе между Псковом и Гдовом. Нескольких собак удалось найти, у них диагностированы истощение и обморожение.

Губернатор подчеркнул: «История с таксами и спаниелями, выброшенными в мороз на трассе горе-заводчицей, взбудоражила многих. Неравнодушные волонтеры организовали целую поисковую операцию и помогли спасти собак от неминуемой гибели». Он добавил, что над ситуацией работают правоохранительные органы, а также была инициирована служебная проверка.

Полиция Псковской области проводит проверку по факту случившегося. Как сообщили в пресс-службе УМВД, материалы будут переданы Министерству по ветеринарии, после чего примут решение в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что в Аксайском районе Ростовской области возбудили дело по статье о жестоком обращении с животными после обнаружения трупов питомцев в частном приюте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жителя российской столицы приговорили к 200 часам работ за убийство чужой собаки. Также в Москве возбудили уголовное дело по факту похищения и убийства собаки.