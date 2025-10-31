Задача боевиков в Купянске и в Красноармейске – как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, и, желательно, сгинуть, освобождая украинские власти от «лишних» хлопот, в том числе и по организации обмена пленными.0 комментариев
Москвич получил 200 часов работ за убийство чужой собаки
Жителю столицы Михаилу Пичугину назначили обязательные работы за то, что он ударом ножа убил собаку породы эрдельтерьер, которая дралась с его псом породы амстафф, сообщили в мировом участке №304 района Восточное Измайлово.
Пичугин выгуливал американского стаффордширского терьера. На прогулке его пес сцепился с эрдельтерьером, во время драки мужчина смертельно ранил ножом чужую собаку, передает РИА «Новости».
Пичугина признали виновным по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и назначили наказание в виде обязательных работ на 200 часов.
Также суд обязал его выплатить компенсацию хозяйке погибшей собаки.
Ранее в Московской области пес загрыз насмерть двухмесячного ребенка. До этого в Красноярском крае на 10-летнего мальчика напали бродячие собаки, он умер на месте.