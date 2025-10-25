Собаки загрызли десятилетнего мальчика под Красноярском

Tекст: Дмитрий Зубарев

В СНТ «Теремок» под Красноярском найдено тело десятилетнего мальчика с явными следами нападения собак, передает РИА «Новости». Ребенок получил ранения в области головы и различных частей тела. Сообщается, что происшествие случилось утром 25 октября: мальчик шел по полю к знакомому пастуху для участия в выпасе скота.

По факту гибели возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека. Следователи выяснили, что тело ребенка обнаружили случайные прохожие, проезжавшие мимо на автомобиле. Сейчас полиция устанавливает возможных владельцев собак, а также опрашивает свидетелей и очевидцев трагедии.

В МВД отметили, что семья погибшего характеризуется как благополучная и на учете в органах профилактики не состояла. Прокуратура края организовала проверку обстоятельств смерти ребенка. В ходе ведомственной проверки особое внимание будет уделено деятельности органов профилактики и других ответственных лиц, обеспечивающих безопасность несовершеннолетних.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иркутской области мужчина скончался после нападения собственной собаки. В Ставрополе суд приговорил владелицу собак, которые загрызли ребенка. В Тульской области стая собак убила женщину.