Собаки загрызли десятилетнего мальчика под Красноярском
Тело десятилетнего мальчика с ранами от укусов собак было обнаружено в районе СНТ «Теремок» под Красноярском, по факту гибели возбуждено уголовное дело, сообщает СК региона.
В СНТ «Теремок» под Красноярском найдено тело десятилетнего мальчика с явными следами нападения собак, передает РИА «Новости». Ребенок получил ранения в области головы и различных частей тела. Сообщается, что происшествие случилось утром 25 октября: мальчик шел по полю к знакомому пастуху для участия в выпасе скота.
По факту гибели возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека. Следователи выяснили, что тело ребенка обнаружили случайные прохожие, проезжавшие мимо на автомобиле. Сейчас полиция устанавливает возможных владельцев собак, а также опрашивает свидетелей и очевидцев трагедии.
В МВД отметили, что семья погибшего характеризуется как благополучная и на учете в органах профилактики не состояла. Прокуратура края организовала проверку обстоятельств смерти ребенка. В ходе ведомственной проверки особое внимание будет уделено деятельности органов профилактики и других ответственных лиц, обеспечивающих безопасность несовершеннолетних.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иркутской области мужчина скончался после нападения собственной собаки. В Ставрополе суд приговорил владелицу собак, которые загрызли ребенка. В Тульской области стая собак убила женщину.