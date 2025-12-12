  • Новость часаПутин и Эрдоган обсудили «грандиозное жульничество» Европы
    Будущая власть Европы успешно переняла русофобию нынешней
    Банк России намерен взыскать с Euroclear упущенную выгоду
    Украина предложила устроить свободную экономическую зону в Донбассе
    Лукьянов напомнил биографию отца генсека НАТО Рютте
    Кремль выразил сомнения относительно правок Украины плана США
    Минобороны предложило создать штабы обороны в регионах
    Стало известно о согласии Киева создать буферную зону в Донбассе
    Euroclear заявил о готовности к искам в российских судах
    Суд в Москве вынес приговор девятерым представителям МУС
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп формирует свой совет директоров многополярного мира

    Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.

    2 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Гниющий Евросоюз остается ключевым политическим игроком планеты

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    6 комментариев
    12 декабря 2025, 14:56 • Новости дня

    Экс-глава «Справедливой России» в Татарстане получила четыре года за мошенничество

    Экс-глава «Справедливой России» в Татарстане Бильгильдеева приговорена за мошенничество

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экс-председатель Совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия», экс-депутат Казанской гордумы Рушания Бильгильдеева осуждена к четырем годам колонии за хищение свыше 38 млн рублей у более чем сотни граждан, сообщили в СУ СК по Татарстану.

    Суд Казани признал бывшего председателя Совета отделения партии «Справедливая Россия» и экс-депутата Казанской городской думы 59-летнюю Рушанию Бильгильдееву виновной в мошенничестве, сообщает СУ СК по РТ.

    Следствие установило, что с 2012 по 2016 год Бильгильдеева действовала под видом директора и учредителя нескольких фирм, заключая фиктивные договоры с гражданами на покупку земельных участков и оказание услуг по подведению инженерных коммуникаций в поселках Восточное Державино Лаишевского района, Студенцы Верхнеуслонского района, Радужный и Бахчисарай в Казани.

    В результате этих действий 135 потерпевших лишились свыше 38 млн рублей. Кроме того, в 2016 году осужденная, представляясь от имени Татарстанской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Справедливое ЖКХ», похитила у директора ООО 550 тыс. рублей под видом услуг по переводу многоквартирных домов под управление определенной компании.

    Суд назначил Бильгильдеевой четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Советский райсуд Казани арестовал Бильгильдееву по другому делу о посредничестве во взяточничестве.

    Бильгильдеева также известна тем, что в 2015 году участвовала в выборах на пост главы Татарстана, где получила 1,67% голосов и заняла третье место среди четырех кандидатов.

    11 декабря 2025, 18:02 • Новости дня
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в зоне спецоперации заявил, что украинские военные попытались создать укрепленный район в районе Северска для сдерживания наступления российских войск, однако их расчеты не оправдались.

    По словам президента, противник надеялся, что российская армия увязнет в штурме города, однако эти ожидания оказались напрасными, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что российским подразделениям удалось выполнить все поставленные задачи. «У противника ничего не получилось, а у вас получилось все, что вы запланировали, все, что задумали. Поздравляю вас», – заявил глава государства.

    Во время мероприятия военные доложили президенту о полном освобождении Северска. Путин отдельными словами поблагодарил одного из командующих за операцию. «Сказал и сделал. Мужчина», – сказал он.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России.

    Комментарии (7)
    11 декабря 2025, 20:46 • Новости дня
    Риелтор Долиной оказался экспертом по схемам мошенничества с жильем

    RT: Риелтор Долиной работал экспертом по схемам мошенничества с недвижимостью

    Риелтор Долиной оказался экспертом по схемам мошенничества с жильем
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Риелтор, участвовавший в продаже квартиры Ларисы Долиной Полине Лурье, ранее выступал в СМИ как эксперт по защите от мошеннических схем на рынке недвижимости, сообщает RT.

    Риелтор Денис Б., сопроводивший сделку по продаже квартиры Ларисы Долиной Полине Лурье, ранее неоднократно выступал в СМИ как специалист по так называемым серым схемам и мошенничеству в недвижимости, пишет RT. Он также принимал участие в заседаниях Госдумы по вопросам информационного бизнеса и блогерства, что сам отмечал в социальных сетях.

    В материалах RT говорится, что Денис Б. ранее был одним из первых задержанных по уголовному делу о мошенничестве с квартирой Долиной, однако его выпустили после допроса как свидетеля.

    По словам адвоката Полины Лурье Светланы Свириденко, инициатором привлечения Дениса Б. стала сторона Ларисы Долиной, а сам он работает риелтором в одном из московских агентств недвижимости.

    Свириденко уточнила RT: «Лариса Долина сама обратилась в агентство, попала на дежурного риелтора, которым был Денис Б., – мы это знаем по звонку. Дальше он показывает квартиру Полине. У следствия к нему сейчас претензий нет. Он и при заключении договора присутствовал в банке, сопровождал Ларису Александровну, проверял все, объяснял, если какие-то вопросы возникали».

    RT выяснил, что 32-летний риелтор Денис Б. родом из Тольятти, как и Андрей Основа – один из осужденных по делу мошенничества с жильем Долиной. В интервью два года назад Денис Б. подробно рассказывал, как обезопасить себя от недобросовестных продавцов, советовал обращать внимание на поведение продавцов и называл главные «красные флаги» сделок. Он подчеркивал угрозы социальной инженерии и предостерегал от подозрительно дешевых предложений на рынке недвижимости.

    64 комментария

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Долина на протяжении 12 лет не платила налог за свой четырехэтажный дом в подмосковном поселке Славино. Также певица более полугода не выплачивала налог на имущество физлиц за спорную квартиру.

    На суде Долина подчеркнула, что квартира, деньги от продажи которой она отдала мошенникам, была ее основным местом жительства.

    По делу Долиной ранее была проведена судебная политологическая экспертиза, которая позволила выяснить детали о возможных нарушениях законодательства и действиях фигурантов.

    Комментарии (14)
    11 декабря 2025, 16:30 • Видео
    Мерц стал худшим

    Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 20:57 • Новости дня
    Захарова обвинила Зеленского и его супругу в преступлениях против детей

    Захарова: Главный враг детей Украины - режим Зеленского

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге рассказала о фактах насилия и нарушений в отношении украинских детей, включая акции фонда Елены Зеленской.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на брифинге, обвинила Владимира Зеленского и его жену Елену в организации преступлений против украинских детей, передает ТАСС. Захарова заявила: «На деле главный враг украинцев всех возрастов, включая несовершеннолетних – это, конечно, антинародный режим Зеленского, и вообще-то он сам лично вместе со своей супругой».

    Дипломат отметила, что власти Украины, педагоги, блогеры и активисты, по ее словам, безнаказанно третируют русскоязычных детей, навязывая им смену языковой идентичности насильственным способом. Захарова подчеркнула аналогии с нацизмом 1930–40-х годов, отмечая, что детей в украинских националистических батальонах подвергают психологическим опытам и даже склоняют к жестокости.

    Также Захарова затронула тему фонда Елены Зеленской, напомнив об эвакуации группы украинских несовершеннолетних из Днепропетровска в Турцию весной 2022 года. По ее словам, последующая проверка условий проживания этих детей в 2024 году выявила многочисленные нарушения, включая случаи психологического и сексуального насилия, отсутствие образовательных возможностей, использование детей в пропагандистских целях и даже физические наказания.

    Дипломат сообщила, что две воспитанницы из этой группы вернулись на Украину беременными, а в качестве наказания за выявленные правонарушения лишь один воспитатель был понижен в должности. Захарова отметила, что к уголовной ответственности никто привлечен не был.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова заявила, что киевские власти используют тему детей для получения денег и замалчивают случаи их исчезновения на Западе.

    Более пятисот детей, эвакуированных весной 2022 года из интернатов Днепропетровской области на Украину в Турцию, два года жили без доступа к образованию и медицинской помощи, а также подвергались насилию.

    Напомним, что более 100 украинских детей, которых обвиняли в «похищении» российской стороной, нашли в Германии.

    Комментарии (2)
    11 декабря 2025, 18:25 • Новости дня
    Пашинян выложил видео из Москвы на фоне Лубянки под песню «Белые розы»
    Пашинян выложил видео из Москвы на фоне Лубянки под песню «Белые розы»
    @ nikol.pashinyan_pm

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в TikTok видео из Москвы на фоне здания Федеральной службы безопасности на Лубянке.

    В качестве музыкального сопровождения ролика он выбрал популярную советскую песню «Белые розы» группы «Ласковый май».

    СМИ сообщали, что самолету с премьером Армении пришлось изменить пункт назначения из-за введения сигнала «Ковер» в Москве ночью.

    Комментарии (12)
    12 декабря 2025, 12:58 • Новости дня
    Банк России намерен взыскать с Euroclear заблокированные средства и упущенную выгоду
    Банк России намерен взыскать с Euroclear заблокированные средства и упущенную выгоду
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Банк России заявил о намерении взыскать с Euroclear не только сумму заблокированных средств, но также стоимость ценных бумаг и размер упущенной выгоды.

    В Банке России заявили, что сумма иска к Euroclear складывается из совокупности заблокированных средств, стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды, передает ТАСС.

    В регуляторе уточнили, что иск обусловлен публичными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке активов и возможном использовании средств Банка России в интересах третьих лиц.

    В пресс-службе Банка России подчеркнули, что причинение вреда со стороны Euroclear рассматривается как незаконное.

    Иск будет подан в Арбитражный суд Москвы. В Центробанке отметили, что порядок исполнения судебного акта за счет активов ответчика, включая находящиеся в дружественных и недружественных иностранных юрисдикциях, определят после вступления решения суда в силу.

    Банк России предъявил иск к Euroclear в Арбитражном суде Москвы из-за невозможности распоряжаться своими активами и ценными бумагами.

    Евросоюз запустил процесс долгосрочного замораживания российских активов.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал жесткую реакцию на изъятие российских активов за рубежом.

    Экономист Антон Любич пояснил суть иска Банка России к Euroclear.

    Комментарии (8)
    12 декабря 2025, 14:41 • Новости дня
    Путин и Эрдоган обсудили «грандиозное жульничество» Европы
    Путин и Эрдоган обсудили «грандиозное жульничество» Европы
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    На форуме в Ашхабаде президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможные планы Европы по российским активам, которые пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал «грандиозным жульничеством».

    Песков заявил: «Обменялись мнениями по устремлениям европейцев устроить грандиозное жульничество с российскими активами». Такое заявление Песков сделал в рамках брифинга по итогам переговоров между Путиным и Эрдоганом, передает РИА «Новости».

    Встреча президентов России и Турции состоялась в Ашхабаде на полях форума, приуроченного к Международному году мира и доверия, Дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. В течение 40 минут главы государств провели переговоры вместе с делегациями, после чего беседа продолжилась в узком формате.

    Напомним, Банк России потребовал взыскать убытки с Euroclear через Арбитражный суд Москвы из-за невозможности распоряжаться своими деньгами и ценными бумагами.

    Банк России заявил о намерении взыскать с Euroclear сумму заблокированных средств, стоимость ценных бумаг и размер упущенной выгоды.

    Накануне ЕС начал процедуру долгосрочного замораживания российских активов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия полностью готова к возможному военному столкновению с Европой и может ответить немедленно. Кроме того, Лавров заявил, что Россия готова ответить на любые враждебные действия Европы, включая размещение иностранных воинских контингентов на Украине и экспроприацию российских активов.

    Комментарии (4)
    11 декабря 2025, 21:21 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил значение преодоления «Северского выступа»

    Леонков: Освобождение Северска приближает контроль России над Славянском и Краматорском

    Военный эксперт объяснил значение преодоления «Северского выступа»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Северск долгое время являлся насущной проблемой для ВС РФ. Наличие в его районе выступа, контролируемого ВСУ, мешало российской армии вплотную приблизиться к Славянску и Краматорску. Теперь же освобождение этих городов становится вопросом времени, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно об установлении контроля ВС РФ над Северском.

    «Освобождение Северска – значимый момент для всего хода СВО. Напомню, что установить контроль над этим городом у России не получилось даже в 2022 году в самый разгар наступательного запала. ВСУ сумели превратить эту местность в тщательно укрепленный «форт», который к тому же поддерживался формированиями из Славянско-Краматорской агломерации», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Но для русского солдата безвыходных ситуаций не бывает. Теперь нам удалось выбить противника из города, а местный гарнизон – ликвидирован. Тем самым мы лишили украинскую армию так называемого северского выступа, который долгое время препятствовал продвижению ВС РФ вглубь Донбасса и не позволял вплотную приблизиться к Славянску и Краматорску», – добавляет он.

    «Важно, что освобождение Северска сопровождалось ударами по окрестностям Кременчуга. Именно здесь скапливались основные силы противника, которые планировалось перебросить для отражения российского наступления. Прямо сейчас достаточно успешно также развивается ситуация в районе Красного Лимана – подходим к рубежам Святогорска», – уточняет собеседник.

    «Ну и в Константиновке мы продолжаем выбивать ВСУ. То есть Славянск и Краматорск рискуют оказаться в полукольце еще и с юга, а также с севера. Эта стратегическая фигура будет постепенно «сжиматься». Таким образом, не исключаю, что в ближайшее время у нас даже получится зайти на окраины городов. Но загадывать в этом деле лучше не стоит», – акцентирует эксперт.

    «Что касается совещания Владимира Путина и начальника Генштаба Валерия Герасимова, то самое главное, что из него можно выделить, это подтверждение четкого продвижения ВС РФ в соответствии с планом. Мы плавно движемся к реализации намеченных целей: без спешки и эмоций. В военном деле это, как правило, служит залогом успеха. И Северск – пример тому », – заключил Леонков.

    Ранее стало известно об освобождении силами российской армии Северска. Как отметил Владимир Путин, украинские военные пытались создать укрепленный район у населенного пункта для сдерживания ВС РФ, однако расчеты противника не оправдались. «У вас получилось все, что вы запланировали», – поздравил президент бойцов.

    По оценкам главы государства, успешные действия российских военных позволяют рассчитывать на скорое восстановление мирной жизни на территории Донбасса. Путин подчеркнул, что освобождение Северска дает возможность для дальнейшего прогресса по другим направлениям и «изгнания украинских вооруженных формирований с нашей территории».

    Напомним, Северск является городом ДНР с довоенным населением чуть больше десяти тысяч человек. Населенный пункт является одним из центров добычи флюсовых известняков. Начиная с 2014 года был своеобразной буферной зоной между Украиной и территорией республики – линия фронта проходила всего лишь в 50 км от города.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 17:38 • Новости дня
    Toyota зарегистрировала в России пять новых товарных знаков
    Toyota зарегистрировала в России пять новых товарных знаков
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Японский концерн Toyota добавил к своему портфелю интеллектуальной собственности в России пять товарных знаков для автомобильной продукции.

    По данным, которые публикует РИА «Новости», японский автоконцерн Toyota оформил в России регистрацию пяти товарных знаков. В декабре 2025 года Роспатент выдал соответствующее разрешение на использование брендов Vellfire, Carina, Alphard и Celica, которые будут действовать до 2034-2035 годов.

    Компания также оформила заявку на товарный знак Starlet в марте 2025 года – этот знак будет зарегистрирован до 2035 года. Правообладателем всех обозначений указана компания «Тойота Дзидося Кабусики Кайся». Как отмечают в документах, под данными марками Toyota, вероятно, планирует продавать на российском рынке автомобили, внедорожники, электрокары и комплектующие к ним.

    Toyota прекратила выпуск продукции в России еще в 2022 году. На внутреннем рынке деятельность концерна ведет ООО «Тойота Мотор». За последнее время финансовые показатели компании заметно снизились: с 2021 года выручка упала в 47 раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Toyota продлила до 31 марта 2035 года регистрацию товарного знака Land Cruiser Prado.

    Напомним, в мае японский концерн возобновил продажи новых автомобилей в России через московский автосалон «СП Бизнес Кар».

    По данным октября Toyota занимает второе место на рынке подержанных автомобилей в России с объемом продаж 66,2 тыс. машин.


    Комментарии (4)
    11 декабря 2025, 21:40 • Новости дня
    Путин поговорил по телефону с двумя командирами с передовой
    Путин поговорил по телефону с двумя командирами с передовой
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с двумя командирами подразделений, действующих в зоне спецоперации.

    Звонок состоялся после совещания в Кремле по ситуации на фронте, передает ТАСС. В присутствии полковника Дениса Пирогова президент говорил с полковником Ярамиром Темирхановым, командиром 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, принимавшей участие в освобождении Северска.

    Также Путин пообщался с полковником Сергеем Черданцевым, возглавляющим 177-й полк Каспийской флотилии. Президент выразил им благодарность за службу.

    Напомним, в четверг Путин провел в Кремле совещание по обстановке в зоне СВО. Глава государства отметил хорошую динамику на всех направлениях спецоперации. Он заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 18:20 • Новости дня
    Минобороны показало первые кадры из освобожденного Северска

    Минобороны показало встречу военных России жителями освобожденного Северска

    Минобороны показало первые кадры из освобожденного Северска
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало кадры из освобожденного города Северска в Донецкой народной республике.

    На видео видно, что военнослужащие шестой гвардейской отдельной мотострелковой бригады третьей общевойсковой армии Южной группировки проводят обход домов после операции по зачистке города от боевиков ВСУ, передает РИА «Новости».

    Местные жители приветствовали российских военных и благодарили за освобождение города от боевиков. Военнослужащие оказывали медицинскую помощь мирным жителям, оставшимся в Северске, посещая как многоквартирные дома, так и частный сектор.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в зоне спецоперации заявил, что украинские военные попытались создать укрепленный район в районе Северска для сдерживания наступления российских войск, однако их расчеты не оправдались.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 18:14 • Новости дня
    Путин заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях

    Путин рассказал о значении освобождения Северска для наступления ВС России

    Путин заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин отметил, что освобождение Северска способствует успешному наступлению на других направлениях и приближает восстановление мирной жизни на территории Донбасса.

    Путин на совещании по ситуации в зоне специальной военной операции заявил, что освобождение города Северска Вооруженными силами РФ приближает новые успешные наступления, передает ТАСС.

    По словам главы государства, успешные действия российских военных позволяют рассчитывать на скорое восстановление мирной жизни на территории Донбасса. Путин подчеркнул, что освобождение Северска дает возможность для дальнейшего прогресса по другим направлениям и «изгнания украинских вооруженных формирований с нашей территории».

    «Освобождение города Северска и успешные наступательные действия на этом направлении значительно приближают новое – успешное, не сомневаюсь в этом, – наступление по другим направлениям и изгнание украинских вооруженных формирований с нашей территории, восстановление мирной жизни на земле Донбасса», – сказал он.

    Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Путин был проинформирован, что город Северск в ДНР полностью перешел под контроль российских военных. Вооруженные силы России начали зачистку Северска в ДНР.

    Путин заявил, что украинские военные пытались создать укрепленный район в районе Северска для сдерживания наступления российских войск, однако эти планы не сработали.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 20:04 • Новости дня
    МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном
    МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном.

    Участники саммита согласились с позицией исполкома о необходимости полного допуска юных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами к международным юношеским стартам как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах, сообщили в пресс-службе МОК, передает ТАСС.

    В документе уточняется, что определение статуса юношеских соревнований и нюансы реализации рекомендаций будут зависеть от правил каждой отдельной международной федерации. Подчеркивается, что реализация этого решения может занять некоторое время и каждая организация должна рассмотреть рекомендации исполкома МОК в рамках своих структур.

    Ранее глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин рассказал о действиях, направленных на снятие ограничений для отечественных спортсменов на турнирах под эгидой World Aquatics.

    Международная федерация самбо разрешила россиянам выступать с флагом и гимном.

    Делегаты генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета в Сеуле проголосовали за восстановление членства Паралимпийского комитета России в организации.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 17:24 • Новости дня
    Песков: Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России
    Песков: Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    На совещании о ходе спецоперации на Украине Владимир Путин был проинформирован о том, что город Северск в ДНР полностью перешел под контроль российских военных, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин получил доклады о полном переходе Северска в Донецкой народной республике под контроль российских военных, передает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что соответствующая информация была озвучена на совещании по обстановке в зоне спецоперации на Украине.

    «Речь шла также о полном переходе под наш контроль Северска. На этот счет президент получил подробные доклады», – заявил официальный представитель Кремля.

    Песков отметил, что Владимир Путин регулярно получает актуальную информацию о ситуации на линии соприкосновения и о ключевых изменениях в контролируемых зонах. Особое внимание на совещании было уделено событиям последних дней, связанным с Северском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям ВСУ под Северском в ДНР, где украинские военные попали в оперативное окружение под Северском.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 19:39 • Новости дня
    Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Северска

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил личный состав 6-й и 123-й отдельных гвардейских мотострелковых бригад с освобождением населенного пункта Северск в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    По словам главы ведомства, российские бойцы продолжают наступать на направлении Северска и успешно преодолевают оборону противника. «Глава военного ведомства отметил, что военнослужащие уверенно продвигаются вперед на Северском направлении, взламывая оборону противника, обеспечивая продвижение всей группировки войск», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях.

    От отметил, что украинские военные пытались создать укрепленный район в районе Северска для сдерживания наступления российских войск, однако эти планы не сработали.

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 00:22 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина и Эрдогана в Ашхабаде

    Кремль анонсировал встречу Путина с лидерами Турции, Ирана, Пакистана и Ирака

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России в пятницу в Туркмении примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, и проведет двусторонние встречи с четырьмя лидерами, включая Эрдогана и Бердымухамедова.

    Владимир Путин работает в Ашхабаде, где у него запланировано участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении, сообщает РИА «Новости».

    Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, внимание будет уделено двусторонним переговорам с рядом лидеров государств. Запланирована встреча Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Также намечены переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и президентом Ирака Латифом Рашидом.

    Наряду с этими встречами президент России побеседует с хозяином форума, президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

    Международный форум пройдет в честь Года мира и доверия. Этот год был объявлен на сессии Генассамблеи ООН по предложению Туркмении. Страна имеет нейтральный статус, который впервые был официально признан в 1995 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атаки на танкеры в исключительной экономической зоне Турции свидетельствуют о тревожном обострении ситуации и не поддаются оправданию.

    Комментарии (0)
