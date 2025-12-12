Экс-глава «Справедливой России» в Татарстане получила четыре года за мошенничество

Экс-глава «Справедливой России» в Татарстане Бильгильдеева приговорена за мошенничество

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд Казани признал бывшего председателя Совета отделения партии «Справедливая Россия» и экс-депутата Казанской городской думы 59-летнюю Рушанию Бильгильдееву виновной в мошенничестве, сообщает СУ СК по РТ.

Следствие установило, что с 2012 по 2016 год Бильгильдеева действовала под видом директора и учредителя нескольких фирм, заключая фиктивные договоры с гражданами на покупку земельных участков и оказание услуг по подведению инженерных коммуникаций в поселках Восточное Державино Лаишевского района, Студенцы Верхнеуслонского района, Радужный и Бахчисарай в Казани.

В результате этих действий 135 потерпевших лишились свыше 38 млн рублей. Кроме того, в 2016 году осужденная, представляясь от имени Татарстанской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Справедливое ЖКХ», похитила у директора ООО 550 тыс. рублей под видом услуг по переводу многоквартирных домов под управление определенной компании.

Суд назначил Бильгильдеевой четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Советский райсуд Казани арестовал Бильгильдееву по другому делу о посредничестве во взяточничестве.

Бильгильдеева также известна тем, что в 2015 году участвовала в выборах на пост главы Татарстана, где получила 1,67% голосов и заняла третье место среди четырех кандидатов.