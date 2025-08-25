Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».2 комментария
Экс-депутата Бильгильдееву отправили в СИЗО за обман 136 человек
Суд Казани отправил в СИЗО экс-депутата Бильгильдееву за обман 136 человек
Советский райсуд Казани принял решение об аресте бывшего депутата Казанской гордумы Рушании Бильгильдеевой на два месяца по новому уголовному делу.
Советский райсуд Казани арестовал бывшего депутата Казанской городской думы Рушанию Бильгильдееву по новому уголовному делу о посредничестве во взяточничестве, передает «Комсомольская правда». По решению суда Бильгильдеева будет находиться под стражей в СИЗО в течение двух месяцев.
В пресс-службе суда уточнили, что это уже второе уголовное дело в отношении экс-депутата. В Вахитовском суде Казани ранее началось рассмотрение дела против Бильгильдеевой по обвинению в одиннадцати эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размерах.
По версии следствия, Бильгильдеева как учредитель агентства недвижимости «Пассаж» обещала клиентам обеспечить подключение коммуникаций на приобретаемых земельных участках, однако обязательства выполнены не были. Потерпевшие были вынуждены самостоятельно оплачивать проведение воды, газа и электричества или вообще не получили недвижимость. Количество потерпевших по делу достигло 136 человек, общий ущерб оценивается в 38,3 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Перовский суд Москвы поместил заочно под стражу бывшего муниципального депутата Марию Соленову. Соленову обвиняют в финансировании терроризма.