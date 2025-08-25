Экс-депутата Бильгильдееву отправили в СИЗО за обман 136 человек

Суд Казани отправил в СИЗО экс-депутата Бильгильдееву за обман 136 человек

Tекст: Елизавета Шишкова

Советский райсуд Казани арестовал бывшего депутата Казанской городской думы Рушанию Бильгильдееву по новому уголовному делу о посредничестве во взяточничестве, передает «Комсомольская правда». По решению суда Бильгильдеева будет находиться под стражей в СИЗО в течение двух месяцев.

В пресс-службе суда уточнили, что это уже второе уголовное дело в отношении экс-депутата. В Вахитовском суде Казани ранее началось рассмотрение дела против Бильгильдеевой по обвинению в одиннадцати эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размерах.

По версии следствия, Бильгильдеева как учредитель агентства недвижимости «Пассаж» обещала клиентам обеспечить подключение коммуникаций на приобретаемых земельных участках, однако обязательства выполнены не были. Потерпевшие были вынуждены самостоятельно оплачивать проведение воды, газа и электричества или вообще не получили недвижимость. Количество потерпевших по делу достигло 136 человек, общий ущерб оценивается в 38,3 млн рублей.

