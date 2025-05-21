Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.16 комментариев
Осуждена владелица собак, загрызших ребенка в Ставрополе
В Ставрополе вынесли приговор владелице собак, которые загрызли насмерть несовершеннолетнего, сообщили в региональной прокуратуре в среду.
Женщину признали виновной по статье «Причинение смерти по неосторожности», ее приговорили к ограничению свободы на один год и шесть месяцев, сообщили в надзорном ведомстве ТАСС.
Пока приговор не вступил в законную силу.
Напомним, стая собак в Ставрополе напала на девятилетнюю девочку, от полученных ранений она умерла, а хозяйку животных задержали.
Собаки, принадлежавшие женщине, содержались вне вольеров и находились на свободном выгуле. В СК уточняли, что хозяйка собак знала о потенциальной опасности своих животных, но не предприняла необходимых мер для обеспечения безопасности людей, находящихся рядом с ее домовладением.