Осуждена владелица собак, загрызших ребенка в Ставрополе

Tекст: Алексей Дегтярев

Женщину признали виновной по статье «Причинение смерти по неосторожности», ее приговорили к ограничению свободы на один год и шесть месяцев, сообщили в надзорном ведомстве ТАСС.

Пока приговор не вступил в законную силу.

Напомним, стая собак в Ставрополе напала на девятилетнюю девочку, от полученных ранений она умерла, а хозяйку животных задержали.

Собаки, принадлежавшие женщине, содержались вне вольеров и находились на свободном выгуле. В СК уточняли, что хозяйка собак знала о потенциальной опасности своих животных, но не предприняла необходимых мер для обеспечения безопасности людей, находящихся рядом с ее домовладением.