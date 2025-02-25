В Ставрополе арестовали хозяйку загрызших девочку собак

Tекст: Валерия Городецкая

Октябрьский районный суд города Ставрополя заключил под стражу хозяйку собак, причастных к трагической гибели девятилетней девочки, передает ТАСС. Мера пресечения избрана на два месяца, до 23 апреля 2025 года.

Собаки, принадлежавшие женщине, содержались вне вольеров и находились на свободном выгуле. Следственное управление СК России заявило, что хозяйка собак знала о потенциальной опасности своих животных, но не предприняла необходимых мер для обеспечения безопасности людей, находящихся рядом с ее домовладением. Несмотря на вынесенное решение, мера пресечения в отношении женщины еще не вступила в законную силу.

Напомним, стая собак в Ставрополе напала на девятилетнюю девочку, от полученных ранений она умерла, а хозяйку животных задержали.

В октябре в Якутии 12-летняя девочка скончалась от травм, полученных при нападении стаи собак в поселке Чульман.