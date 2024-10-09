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    Почему разница в цене между красной и черной икрой снижается
    Байден нашел причину не ехать на саммит «Рамштайн» по Украине
    Лавров объяснил разговор с главой МИД Армении про квадроберов
    Экс-ведущую Курбангалееву объявили в международный розыск
    ВКС России получили от Ростеха новую партию Су-34
    На Орбана попытались напасть в Европарламенте
    Харрис раскритиковали за хамство в адрес Путина
    Bloomberg: Позиция Зеленского станет более гибкой
    База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
    Мнения
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Гормоны – лучший помощник государства

    Главная пропаганда чайлдфри происходит на рейсах по дороге на семейные курорты. Дети – это невероятно сложно и тяжело, даже при помощи мужа, няни и бабушек с дедушками. Но женщины все равно рожают.

    0 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Разоблачать ложь врага нужно каждый день

    Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления оппонентов? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев ПАСЕ вернулась в XVII век

    Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматриваются даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.

    4 комментария
    9 октября 2024, 08:59 • Новости дня

    Девочка умерла после нападения собак в Якутии

    Девочка из Чульмана в Якутии скончалась после нападения стаи собак

    В Якутии 12-летняя девочка скончалась от травм, полученных при нападении стаи собак в поселке Чульман, несмотря на усилия врачей спасти ее.

    В поселке Чульман в Якутии произошла трагедия, сообщает ТАСС. Девочка, на которую 7 октября напала стая бездомных собак, скончалась от полученных травм. Министерство здравоохранения Якутии выразило соболезнования в связи с этой трагедией и отметило, что врачи сделали все возможное для спасения ребенка, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

    Инцидент произошел в дневное время возле дома № 12 на улице Строителей. Прохожий и отец девочки сумели отогнать собак, но девочка уже получила серьезные ранения головы, тела, а также верхних и нижних конечностей. В тот же день ее госпитализировали, но спасти подростка, несмотря на усилия медиков, не удалось.

    В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело, касающееся ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью. Расследование продолжается, местные власти обещают предпринять все необходимые меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

    Ранее сообщалось, что в поселке Чульман в Якутии стая собак атаковала 12-летнюю девочку, ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщили в региональном Минздраве.

    8 октября 2024, 17:56 • Новости дня
    Французы начали обращаться в посольство России за получением вида на жительство

    Французы стали обращаться в российское посольство после указа о традиционных ценностях

    Tекст: Ольга Иванова

    Посольство России в Париже получило порядка 50 запросов от французов на РВП после принятия указа о поддержке духовно-нравственных ценностей.

    Пресс-служба российской дипмиссии заявила, что на данный момент консульский отдел получил порядка 50 обращений. Жители Франции запрашивают дополнительную информацию о порядке выдачи разрешений на временное проживание в России. В частности, речь идет о тех, кто разделяет традиционные российские духовно-нравственные ценности, передает ТАСС.

    ГУВМ МВД России стало фиксировать увеличение числа обращений за разрешением на временное проживание от граждан недружественных России стран.

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    8 октября 2024, 18:24 • Новости дня
    Байден нашел причину не ехать на саммит «Рамштайн» по Украине

    Байден не поедет в Германию на саммит «Рамштайн» по Украине и в Анголу из-за урагана «Милтон»

    Байден нашел причину не ехать на саммит «Рамштайн» по Украине
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден решил отложить поездку в Германию и Анголу из-за мощного урагана «Милтон», чтобы контролировать меры по подготовке и реагированию на стихийное бедствие, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    По ее словам, решение было принято из-за прогнозируемой траектории и силы урагана. Байден будет контролировать подготовку к урагану и меры реагирования на его последствия, сообщает РИА «Новости».

    «В связи с прогнозируемой траекторией и силой урагана «Милтон» президент Байден отсрочит свою предстоящую поездку в Германию и Анголу, чтобы контролировать подготовку и меры реагирования на ураган «Милтон», а также продолжить координацию действий на последствия удара урагана «Хелен» на юго-востоке США», – заявила Жан-Пьер.

    В Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы Рамштайн, где 12 октября пройдет саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине.

    Ураган «Милтон» угрожает юго-восточным регионам США, где недавно прошел другой ураган – «Хелен». Байден также намерен координировать действия по ликвидации последствий этого урагана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии собираются рассмотреть новый пакет помощи Украине на предстоящем саммите в формате «Рамштайн», который пройдет 12 октября. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что важно четко определить потребности Украины, прежде чем предоставлять дополнительную поддержку.

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    8 октября 2024, 20:08 • Новости дня
    Украинский сварщик сбежал из страны, прорезав дыру в мосту
    Украинский сварщик сбежал из страны, прорезав дыру в мосту
    @ Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сварщик на Украине смог сбежать в Венгрию, прорезав дыру в мосту во время выполнения ремонтных работ, об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

    Побег произошел во время выполнения ремонтных работ на КПП «Тиса», сварщик использовал свои профессиональные навыки, чтобы вырезать часть металлоконструкции, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Глаголу.

    Он хорошо знал конструкцию моста, что позволило ему незаметно создать проход. Сбежавший совершил свой побег еще в сентябре, однако информация об этом стала известна только сейчас.

    Глагола добавил, что сварщик использовал каждый сеанс ремонта, чтобы постепенно прорезать проход. В конечном итоге ему удалось создать достаточно большую дыру, чтобы попасть через нее в Венгрию.

    Ранее на Украине предложили мобилизовывать в армию мужчин с 18 лет.

    Коментарии (7)
    8 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Молдавия задержала и передала Украине политолога Чистилина

    Спецслужбы Молдавии передали Украине политолога Чистилина для обвинения в госизмене

    Молдавия задержала и передала Украине политолога Чистилина
    @ Аналитический Экспертный Форум/YouTube

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дмитрий Чистилин, ученый-экономист с двумя гражданствами, был задержан в Кишиневе молдавскими спецслужбами и передан украинским властям, где ему предъявили обвинение в государственной измене.

    Спецслужбы Молдавии задержали ученого-экономиста Дмитрия Чистилина и передали его спецслужбам Украины, передает ТАСС.

    Чистилин, имеющий украинское и российское гражданства, был задержан после своего возвращения в Кишинев, когда он готовился к международной конференции в Сербии. Его коллега Игорь Калдаре сообщил, что Чистилин не отвечает на телефонные звонки, и добавил, что планирует провести пресс-конференцию с демонстрацией паспортов Чистилина.

    Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что совместно с молдавскими правоохранителями провела спецоперацию по задержанию Чистилина. В Telegram-канале СБУ сообщается, что он был задержан, когда пытался вернуться в Москву через территории третьих стран. На данный момент Чистилин находится под стражей, ему предъявлено обвинение в государственной измене. Ведомство также отметило, что ему грозит пожизненный срок с конфискацией имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии власть и оппозиция обменялись взаимными угрозами, что связано с напряженной политической обстановкой в стране. В апреле 2022 года бывшего руководителя Службы информации и безопасности Молдавии Василия Ботнаря арестовали по подозрению в незаконном обогащении. Также сообщалось, что спецслужбы Молдавии задержали и провели обыск российского журналиста Семена Пегова, что вызвало международную реакцию.

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    8 октября 2024, 20:17 • Новости дня
    В Британии начали готовиться к смерти Карла III

    The Daily Beast: Подготовка к правлению Вильгельма V началась из-за болезни Карла III

    В Британии начали готовиться к смерти Карла III
    @ Keys Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Болезнь короля Карла III вызывает опасения о его скорой кончине, и при дворе уже начались приготовления к возможному правлению его сына, принца Уэльского Уильяма, пишет The Daily Beast.

    Издание сообщило о болезни короля Британии Карла III, которая может привести к его скорой кончине. По данным источников, близкие к королевской семье начали активно готовиться к смене власти и планированию правления его старшего сына, принца Уэльского Уильяма, пишет Газета.Ru.

    Уильям, известный как наследник престола с сентября 2022 года, уже начал позиционироваться как будущий король Вильгельм V. Британский двор, по утверждению издания, принимает меры по обеспечению плавного перехода власти, учитывая возрастающую вероятность скорой кончины Карла III.

    В феврале стало известно, что Карл III начал курс лечения от рака, врачи выявили заболевание во время его операции на простате.

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    9 октября 2024, 00:40 • Новости дня
    На Орбана попытались напасть в Европарламенте

    Появилось видео нападения на Орбана во время пресс-конференции в Европарламенте

    На Орбана попытались напасть в Европарламенте
    @ CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Член венгерской оппозиционной партии попытался атаковать премьер-министра Венгрии во время его пресс-конференции в Европарламенте.

    Активист венгерской оппозиционной партии «Демократическая коалиция» Мартон Декицки попытался сорвать пресс-конференцию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая проходила в Европарламенте, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел в Страсбурге, когда Декицки побежал в сторону Орбана, обвиняя его в «предательстве Венгрии и Евросоюза» и работе на Москву и Пекин. Охрана перехватила мужчину и вывела его из зала.

    По информации газеты Magyar Nemzet, Декицки является членом молодежной организации «Демократической коалиции». Пропуск в здание Европарламента он получил от евродепутата Клары Добрев. Экс-премьер Венгрии Ференц Дюрчань высказал поддержку действиям Декицки, заявив, что «гордится» его поступком.

    Виктор Орбан, в свою очередь, отреагировал на попытку срыва пресс-конференции с юмором, заметив, что «чувствует себя как дома, где такое происходит каждый день». После инцидента пресс-конференция продолжилась.

    Ранее сообщалось, что Еврокомиссия направила иск в суд ЕС против Венгрии, обвинив ее в нарушении европейского законодательства из-за принятия закона о защите суверенитета.

    Орбан считается наиболее дружественным Кремлю среди лидеров стран Евросоюза. Он не раз высказывался за прекращение войны на Украине, включая территориальные уступки с украинской стороны.

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    8 октября 2024, 12:06 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил прорыв российских сил под Кременной

    Военный эксперт Леонков предсказал полное освобождение ЛНР в этом году

    Военный эксперт объяснил прорыв российских сил под Кременной
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если ВСУ не смогут купировать прорывы Российской армии, то полное освобождение ЛНР в ее границах может произойти уже в этом году. Для этого сейчас делается все необходимое. Более того, противник сам создал предпосылки для того, чтобы это случилось, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно о прорыве обороны ВСУ близ Кременной.

    «Кременная долгое время была районом, где велись позиционные бои. Дело в том, что проломить оборону ВСУ с наскока было сложно: противник пользовался укрепсооружениями, а также лесным массивом, где возможно скрытно перемещаться и использовать тактику кочующей артиллерии», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Сейчас же прорыв стал возможным по нескольким причинам. «Поскольку шли незначительные боестолкновения, вероятно, нам удалось усыпить бдительность ВСУ. Украинское командование же, посчитав этот участок «спокойным», стало перебрасывать подразделения в Курскую область. Мы же в это время заняли выжидательную позицию. А когда авантюра Киева привела к тому, что с позиций в районе Кременной были сняты существенные силы, началась операция ВС России», – считает собеседник.

    Он напомнил, что ошибочная тактика ВСУ сыграла на руку российским войскам также в Угледаре. Сейчас задача – освободить Серебрянку и Григоровку. По оценкам Леонкова, сделать это «с наскока» вряд ли получится, но «Российская армия добьется своей цели». «Какой период займет эта операция, будет зависеть от того, как у противника там обстоят дела с силами и средствами», – уточнил эксперт. 

    Собеседник не исключает, что ВСУ попытаются локализовать прорыв российских сил. Другое дело, что с выходом ВС России на оперативный простор подтянутся и другие российские части. На этом фоне примечательно, что наши бойцы продвигаются по направлению Торское – Ямполь – Северск.

    «Северск находится в своеобразном аппендиксе. Чтобы полностью взять этот населенный пункт под огневой контроль, нужно занять высоты. Поэтому идут бои за Часов Яр. Освобождение Торского и Ямполя также поспособствует улучшению положения наших сил», – детализировал спикер.

    По его мнению, если противник не сможет купировать прорывы ВС России, то полное освобождение ЛНР в ее границах произойдет уже в этом году. «Для этого сейчас делается все необходимое. Более того, ВСУ сами создали предпосылки для наших успехов», – заключил Леонков.

    Напомним, ВС России прорвали оборону ВСУ в районе Кременной и приступили к освобождению Серебрянки и Григоровки. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось осуществить прорыв обороны вооруженных формирований Украины и продвинуться юго-западнее населенного пункта Кременная. Передовые подразделения ВС РФ начали операцию по освобождению населенных пунктов Серебрянка и Григоровка [соседней ДНР]», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские силы сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском. Военкор Федор Громов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что при сохранении текущих тенденций полное освобождение ЛНР может быть вопросом нескольких месяцев.

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    8 октября 2024, 14:44 • Новости дня
    Генерал авиации назвал последствия передачи Украине французских Mirage 2000

    Генерал авиации Попов: Самолеты Mirage 2000 Украине не помогут

    Генерал авиации назвал последствия передачи Украине французских Mirage 2000
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Западные истребители могут огрызаться, но только в серьезных руках и в определенных условиях. Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома. В случае с ВСУ Mirage 2000 ожидает именно эта участь, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее стало известно о поставке французских истребителей на Украину в 2025 году.

    «Mirage 2000 – это истребитель четвертого поколения, равно как и F-16. По сути, речь идет об одном из передовых и даже брендовых самолетов Франции», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России. По его словам, в воздушном бое «француз» может потягаться с российским МиГ-29. Ударная же модификация Mirage сильно уступает Су-34, добавил собеседник.

    «Наша техника более передовая. Некоторые российские истребители поколения 4++ близки к потенциальным возможностям машин пятого поколения. Поэтому французским самолетам будет тяжело», – указал летчик. Однако цель Парижа, по всей видимости, заключается в том, чтобы испытать свой истребитель в деле.

    По мнению эксперта, Франция может поставить Киеву до 12 истребителей. «Воздушные силы Украины (ВС ВСУ) сегодня – слабенькая организация. Разумеется, потеря машины автоматически станет антирекламой для Парижа. Французская сторона понесет имиджевые потери. Но, с другой стороны, они смогут не ограничиваться лишь полигонными испытаниями, а проверить машину в ходе реальных боевых действий», – уточнил спикер.

    Украине же Mirage 2000 не поможет, продолжил Попов. «Во-первых, речь идет о маленькой партии истребителей. 70 или 100 единиц могли бы представлять боевой потенциал и определенную угрозу для России. А так они не изменят ничего на поле боя», – отметил он.

    Во-вторых, у украинской стороны остается хроническая проблема с переучиванием летчиков. «Этот процесс занимает длительное время. Необходимо освоить взлет-посадку, полет в зону и простой пилотаж: виражи, горочку, перевод, пикирование. Кроме того, потребуется минимум три-четыре полета на применение каждого вида средств поражения: речь как о простых, так и о корректируемых бомбах. Если этого не сделать, то летчик полетит, но будет пускать эти ракеты в белый свет, как в копеечку», – иронично подчеркнул собеседник.

    На этом фоне он не исключает, что летать на истребителях могут наемники или западные инструкторы. Отдельный вопрос по обучению инженеров и технического состава, который будет обслуживать этот самолет. По оценкам Попова, на это потребуется около полугода. «При этом я думаю, что первое время они будут продолжать работать под контролем французских специалистов», – считает эксперт.

    В-третьих, Киеву придется задуматься об инфраструктуре для Mirage 2000. «Парк самолетов Украины сегодня представляет «винегрет». Западные истребители стоит уважать – они действительно могут огрызаться, но только в серьезных руках и в определенных условиях. Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома. В случае с украинской стороной так и есть: у них дефицит времени, проблемы с личным составом и отсутствие возможностей организовать базирование самолетов. Другими словами, передача Mirage создает Киеву проблем больше, чем пользы», – считает Попов.

    По прогнозам эксперта, ВС ВСУ будут использовать «французов» для усиления ПВО. Правда, в случае с F-16 такая попытка привела к «дружественному огню» и потере истребителя. Спикер сомневается, что противник отважится всерьез приблизиться к линии боевого соприкосновения, где их могут поджидать наши Су-30СМ, Су-35С. Тем не менее Mirage 2000 способен применять Storm Shadow и SCALP. «Нет сомнений, что наши летчики начнут охоту за новую зверушку», – заключил Попов.

    Ранее стало известно, что Франция уже в первой половине 2025 года может передать Украине истребители Mirage 2000. По словам министра вооруженных сил страны Себастьена Лекорню, поставка состоится после завершения обучения пилотов и механиков ВСУ в Нанси. Как ожидается, машины оснастят новым оборудованием, включая средства поражения класса «воздух – земля».

    Напомним, передачу Mirage 2000 на Украину летом анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он тогда не уточнил, сколько именно машин направятся в зону военных действий, однако издание Valeurs Actuelles уверяло, что Париж сможет «поделиться» лишь шестью экземплярами.

    Судя по имеющимся данным, ВСУ могут получить модификацию самолета Mirage 2000-5. Это экспортная версия истребителя, разработанного еще в 1983 году. Максимальная скорость судна может достигать 1210 км/ч на малых высотах и 2340 км/ч на больших высотах, а радары, установленные на борту, способны обнаруживать цели на расстоянии до 130 км.

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    8 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    Чемпионка России умерла от укуса клеща

    Чемпионка России по ледолазанию Власова умерла от осложнений после укуса клеща

    Чемпионка России умерла от укуса клеща
    @ vk.com/rusmountfederation

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Смерть чемпионки России по ледолазанию Алены Власовой произошла из-за осложнения от укуса энцефалитного клеща, сообщила Федерация альпинизма Свердловской области.

    Спортсменка умерла в понедельник, 7 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение федерации.

    В начале июня ее укусил энцефалитный клещ, к концу месяца у нее начался менингеальный энцефалит, она попала в реанимацию, где впала в кому. Три месяца Власова провела на аппарате искусственной вентиляции легких, у нее диагностировали пневмонию с поражением легких в 70%.

    У спортсменки остались 10-летняя дочь и супруг. Прощание состоится в среду, 9 октября.

    Ранее российская триатлонистка Елена Смирнова скончалась в Испании на соревнованиях из-за проблем во время заплыва.

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    8 октября 2024, 14:29 • Новости дня
    Выживший в Непале альпинист предлагал отказаться от восхождения на Дхаулагири

    Выживший в Непале альпинист Шамало объяснил отказ от ночного восхождения на Дхаулагири

    Выживший в Непале альпинист предлагал отказаться от восхождения на Дхаулагири
    @ breakingmash

    Tекст: Вера Басилая

    Российский альпинист Валерий Шамало, выживший на Дхаулагири, предложил группе отказаться от ночного восхождения из-за опасных погодных условий.

    Выживший в Непале альпинист Валерий Шамало рассказал подробности трагической экспедиции на гору Дхаулагири. Он предложил своим товарищам развернуться и отказаться от ночного восхождения из-за неблагоприятных погодных условий. Шамало отметил, что ночью на склонах горы резко усиливается ветер и ухудшается видимость, что делает спуск крайне опасным, передает «Газета.Ru»,

    «Я видел, что мы придем на вершину и будем спускаться уже ночью. Ночные условия отличаются кардинально. Днем светило солнце, был почти штиль, но ночью возникает порывистый ветер, несет пургу. К тому же склон очень непростой – на нем трудно задержаться, если срываешься», – заявил Шамало.

    Он считает, что трагедия произошла из-за срыва на склоне и усталости альпинистов. По мнению Шамало, участники группы могли соскользнуть из-за слабой возможности удержаться на склоне, а также из-за связывающего их каната. Косвенные причины он видит в сильной усталости, холоде и плохой видимости.

    Шамало добавил, что сейчас находится в госпитале, но чувствует себя хорошо. Он отметил, что все члены группы долго готовились к этому восхождению и усиленно тренировались. Однако, по его мнению, они могли упустить грань между риском и желанием добиться успеха.

    Ранее группа российских альпинистов из пяти человек погибла на горе Дхаулагири в Непале. Причиной гибели стало падение с высоты, их тела обнаружила команда вертолета во время поисково-спасательной операции.

    Альпинисты Денис Алексенко и Артем Ценцевицкий заявили, что предпочли идти неклассическим маршрутом на Дхаулагири для обеспечения безопасности.

    Тем временем в России начали сбор денег для эвакуации погибших в Непале альпинистов.

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    8 октября 2024, 11:52 • Новости дня
    Российские военные захватили разведгруппу ВСУ в Курской области

    Российские военные взяли в плен в Курской области пятерых десантников 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ

    Российские военные захватили разведгруппу ВСУ в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные взяли в плен в Курской области украинскую разведгруппу из пяти человек, которые призвали остальных сложить оружие, сообщил представитель силовых структур России.

    Российские военные в Курской области захватили в плен украинскую разведгруппу, передает РИА «Новости».

    На допросе один из плененных украинских разведчиков сообщил, что был мобилизован в Черниговской области, другой заявил о своем происхождении из Житомира. Оба пленных отказались от обмена, отметив, что предпочли бы остаться в плену, так как опасаются за свою жизнь после возвращения на Украину.

    Пленные призвали остальных украинских военных на территории Курской области сложить оружие и сдаться в плен. «Если можно остаться – лучше бы у вас», – отметил один из украинских десантников, пояснив, что в противном случае ему грозит смерть.

    Спецподразделение Росгвардии успешно ликвидировало украинскую диверсионную группу в Курской области с помощью дрона-камикадзе.

    Пленный украинский солдат рассказал о вылазке в Курскую область, целью которой было получение наград командиром ВСУ, что привело к сдаче солдат в плен из-за отсутствия поддержки.

    Другой пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Диденко заявил о недовольстве украинских военных мобилизацией и действиями режима Зеленского, из-за чего они готовы развернуть орудия в сторону Киева.

    Коментарии (4)
    8 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Лавров объяснил свой вопрос армянскому коллеге про квадроберов
    Лавров объяснил свой вопрос армянскому коллеге про квадроберов
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил журналисту Павлу Зарубину, почему перед началом переговоров с главой МИД Армении Арататом Мирзояном он задал тому вопрос про квадроберов.

    «Я только-только посмотрел очередные видео, как эти квадроберы выгуливаются, когда мама ребенка на поводке ведет. Такая не очень понятная вещь. Я спросил, есть ли у вас в Армении квадроберы: оказалось, есть», – сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, почему спросил об этом своего армянского коллегу Мирзояна перед началом переговоров, передает ТАСС.

    Видео с его высказыванием опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Журналист задал вопрос министру, стоит ли запрещать это явление или бороться с ним каким-то иным способом. «Наши законодатели работают над этим, я им полностью доверяю», – сказал Лавров

    Квадробинг – вид активности, при котором дети и подростки перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. Они используют маски и накладные хвосты, изображая лис, волков и так далее.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что квадробика – это продвинутая образная игра, которая из дошкольного возраста перекочевала в ранний подростковый.

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    8 октября 2024, 10:00 • Новости дня
    ВСУ применили отравляющие вещества в Курской области

    Командир «Ахмата»: ВСУ применяли боеприпасы с отравляющими веществами в Курской области

    ВСУ применили отравляющие вещества в Курской области
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска применяли боеприпасы с отравляющими веществами в Курской области, что привело к тяжелым отравлениям российских бойцов, сообщил командир спецназа «Ахмат».

    Командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что украинские силы используют боеприпасы с отравляющими веществами. Два нападения с применением газа привели к тяжелым отравлениям у российских солдат, которые были доставлены в медицинские учреждения, передает РИА «Новости».

    Собеседник агентства отметил, что химические боеприпасы ВСУ содержат производные промышленного хлора, хлорциана и фосгена. Один из бойцов спецназа «Ахмат», которому 21 год, был госпитализирован с остановкой сердца и в настоящее время проходит реабилитацию.

    Другие бойцы «Ахмата» также сталкивались с химическими атаками. Один из них рассказал, что после атаки газом, сброшенным с «Бабы-Яги», в группе из шести человек началось жжение в глазах и на лице, что заставило их срочно покинуть позиции. Восстановление после нападения заняло около пяти дней.

    Ранее в августе 2024 года были выявлены факты использования химического оружия под видом дымовых снарядов в Курской области, в результате чего пострадало более 20 человек. Также сообщалось, что ВСУ обучались применению химических боеприпасов, предназначенных для западных артиллерийских систем.

    Кроме того, Минобороны сообщило о планах Киева обвинить Россию в «применении химоружия».

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    8 октября 2024, 21:34 • Новости дня
    Вдову Маслякова оштрафовали за юмористов-иноагентов

    Вдову Маслякова оштрафовали из-за отсутствия маркировки актеров-иноагентов в эфире «КВН ТВ»

    Вдову Маслякова оштрафовали за юмористов-иноагентов
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Таганский суд Москвы признал главного редактора «КВН ТВ» Светлану Маслякову, вдову телеведущего Александра Маслякова, виновной в нарушении закона за отсутствие маркировки на видеоматериалах с артистами-иноагентами.

    Суд оштрафовал Маслякову на 4 тыс. рублей. Причиной штрафа стало отсутствие маркировки иноагента на видеоматериалах, где присутствуют артисты, включенные в реестр иноагентов, передает ТАСС.

    Суд признал Маслякову виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП РФ. Это правонарушение касается злоупотребления свободой массовой информации за отсутствие маркировки иноагентов в материалах, где они упоминаются. За это нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

    Напомним, известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. Последние два года, по данным СМИ, он боролся с онкологическим заболеванием. Телеведущий Александр Масляков похоронен на Новодевичьем кладбище.

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    8 октября 2024, 10:34 • Новости дня
    Группа российских альпинистов погибла на горе Дхаулагири в Непале

    Посольство России подтвердило гибель пяти российских альпинистов в Непале

    Группа российских альпинистов погибла на горе Дхаулагири в Непале
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Тела пяти российских альпинистов найдены на горе Дхаулагири в Непале, один был эвакуирован, сообщила представитель российского альпинистского сообщества Анна Пиунова.

    Альпинистское сообщество через представителя Анну Пиунову сообщило, что группа состояла из пяти человек. Один член группы почувствовал себя плохо и ранее спустился в лагерь на более низкой высоте, где его эвакуировали в госпиталь, передает ТАСС.

    «Сегодня утром был облет. Валеру Шамало сняли с лагеря на высоте 6100 метров, эвакуировали в госпиталь. Ребят обнаружили. Все погибли, срыв связки», – сообщила Пиунова.

    Посольство России в Непале подтвердило информацию о гибели пяти российских альпинистов. Представители дипломатической миссии подчеркнули, что продолжают сотрудничать с непальскими властями для выяснения всех обстоятельств трагедии.

    Ранее группа из 15 российских туристов была заблокирована в горах индийского штата Химачал-Прадеш.

    Напомним, в 2022 году на Ключевском вулкане Камчатки, по предварительным данным, погибли восемь туристов.

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