Это и есть предательство – заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.0 комментариев
Стая собак насмерть загрызла женщину в Тульской области
СК: В Кимовске нашли тело женщины с многочисленными укусами собак, возбуждено дело
В Тульской области на улице Драгушиной в Кимовске обнаружили тело женщины с множественными следами укусов, предположительно от собак, и возбудили уголовное дело.
В городе Кимовск Тульской области на улице Драгушиной обнаружено тело 59-летней женщины с многочисленными следами укусов. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, следует из сообщения в Telegram-канале СУ СК Тульской области.
Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти женщины стала кровопотеря от укусов собак. По предварительным данным, стая собак, напавших на женщину, могла принадлежать местному жителю, проживающему рядом с местом трагедии.
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