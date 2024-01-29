Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.14 комментариев
В Астрахани местные жители спасли ребенка от нападения стаи собак
В астраханском парке «Антикормаш» на несовершеннолетнего напала стая собак, животные покусали ребенка, но местные жители смогли отпугнуть животных и спасти мальчика.
На мальчика, гулявшего в парке, напала стая из 15 собак, ему помогли астраханцы, отогнавшие животных, сообщила мать мальчика в беседе с «Астрахань.ру».
Также ему помогла теплая куртка, дикие животные смогли прокусить ее, но не травмировали ребенка.
Отмечается, что ребенка толкнула женщина, кормившая псов, после чего и произошло нападение животных.
Ранее в Курганской области волк зашел в поселок и покусал четверых жителей. Одна женщина, защищавшая своего пса от напавшего хищника, погибла, троих человек положили в больницу.