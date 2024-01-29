В Астрахани местные жители спасли ребенка от нападения стаи собак

Tекст: Алексей Дегтярев

На мальчика, гулявшего в парке, напала стая из 15 собак, ему помогли астраханцы, отогнавшие животных, сообщила мать мальчика в беседе с «Астрахань.ру».

Также ему помогла теплая куртка, дикие животные смогли прокусить ее, но не травмировали ребенка.

Отмечается, что ребенка толкнула женщина, кормившая псов, после чего и произошло нападение животных.

Ранее в Курганской области волк зашел в поселок и покусал четверых жителей. Одна женщина, защищавшая своего пса от напавшего хищника, погибла, троих человек положили в больницу.