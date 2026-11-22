В Париже открылась научная выставка о психоактивных веществах

Tекст: Игорь Иножарский

На площади в 650 квадратных метров разместились экспонаты, рассказывающие о легальных и запрещенных препаратах от доисторических времен до наших дней. Организаторы выставки намеренно отказались от термина «наркотики» в пользу понятия «психоактивные вещества», чтобы объединить в одном пространстве кофе, чай, табак, алкоголь и контролируемые субстанции, пишет Le Monde.

Экспозиция освещает различные аспекты употребления психоактивных растений и препаратов с позиций антропологии, социологии, медицины и экологии. Посетителям рассказывают о смещении культурных и юридических границ в разные эпохи, а также демонстрируют влияние массового производства подобных веществ на общество и окружающую среду.

Заключительная часть выставки посвящена европейской политике снижения вреда, которая начала формироваться в 1980-х годах. Проект завершается инсталляцией с личными историями людей, употребляющих психоактивные вещества, что призвано разрушить устоявшиеся в обществе стереотипы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом создатели площадки «Не/музей» на ВДНХ рассказали об использовании цифровых технологий для профилактики наркомании среди молодежи. В конце 2025 года возвращение чувства ответственности за судьбу страны отметили как итог разрушения иллюзий предыдущей эпохи. В 2025 году легализацию «легких» наркотиков назвали причиной тяжелых последствий для общества.