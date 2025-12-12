Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.2 комментария
Эрдоган сообщил Путину о готовности Турции принять переговоры по Украине
Президент Турции Тайип Эрдоган в беседе с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность принять переговоры любого формата по урегулированию ситуации на Украине.
«Наш президент заявил, что усилия по прекращению украинско-российской войны справедливым и прочным миром имеют большое значение», – сообщила канцелярия Эрдогана по итогам встречи лидеров Турции и России в Туркмении, передает ТАСС.
В заявлении уточняется, что Эрдоган отметил возможность достижения прогресса по вопросам, которые имеют практическую ценность для обеих сторон. Он также обозначил, что частичное прекращение огня, особенно в части отказа от ударов по объектам энергетики и портам, может быть полезным для деэскалации ситуации.
Турецкий лидер подчеркнул, что его страна внимательно следит за переговорным процессом, нацеленным на прекращение конфликта, и сообщила о готовности принять мирные переговоры в любых форматах на своей территории.
В пятницу Путин провел переговоры с Эрдоганом в Ашхабаде на международном форуме, посвященном Международному году мира и доверия. После этого лидеры побеседовали тет-а-тет.
