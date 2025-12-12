Эрдоган сообщил Путину о готовности Турции принять переговоры по Украине

Tекст: Валерия Городецкая

«Наш президент заявил, что усилия по прекращению украинско-российской войны справедливым и прочным миром имеют большое значение», – сообщила канцелярия Эрдогана по итогам встречи лидеров Турции и России в Туркмении, передает ТАСС.

В заявлении уточняется, что Эрдоган отметил возможность достижения прогресса по вопросам, которые имеют практическую ценность для обеих сторон. Он также обозначил, что частичное прекращение огня, особенно в части отказа от ударов по объектам энергетики и портам, может быть полезным для деэскалации ситуации.

Турецкий лидер подчеркнул, что его страна внимательно следит за переговорным процессом, нацеленным на прекращение конфликта, и сообщила о готовности принять мирные переговоры в любых форматах на своей территории.

В пятницу Путин провел переговоры с Эрдоганом в Ашхабаде на международном форуме, посвященном Международному году мира и доверия. После этого лидеры побеседовали тет-а-тет.

Эрдоган заявил о готовности Турции поддержать мирные инициативы по Украине.