Эрдоган заявил о готовности Турции поддержать мирные инициативы по Украине

Эрдоган сообщил о готовности Турции поддержать усилия по миру на Украине

Tекст: Вера Басилая

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности страны поддержать дипломатические усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

Выступая на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде, он подчеркнул важность прекращения боевых действий между Россией и Украиной.

Он отметил, что Анкара готова оказать конкретную поддержку дипломатическим инициативам, которые направлены на установление мира в рамках стамбульского процесса.

Президент также отметил, что Анкара традиционно выстраивает отношения с Москвой и Киевом на принципах взаимоуважения и сотрудничества.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о готовности организовать новые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва выражает благодарность Анкаре за посредничество в урегулировании конфликта на Украине.