Песков заявил о совпадении интересов России и Турции по Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков сообщил, что Москва высоко оценивает посреднические усилия Турции в украинском урегулировании, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что российская сторона признательна турецким коллегам и готова обеспечить все условия для возобновления переговорного процесса по Украине.

Песков также заявил: «Турецкая сторона по-прежнему предлагает свои услуги, мы признательны нашим турецким друзьям за это. Готовы обеспечить все условия для продолжения переговорного процесса».

Он отметил, что у Анкары есть свои интересы в урегулировании ситуации, которые во многом совпадают с позициями Москвы. Ранее обсуждался вопрос возможного возобновления стамбульских переговоров между Россией и Турцией касательно конфликта на Украине.

Накануне президенты России и Турции провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждался вопрос урегулирования конфликта на Украине.

Президент Турции Тайип Эрдоган считает возможным долгосрочное соглашение по Украине при учете интересов всех сторон.

Турецкий лидер также готов подтвердить Путину, что Стамбул открыт для новых переговоров между Россией и Украиной.