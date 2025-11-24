Путин и Эрдоган обсудили мирные инициативы США по Украине

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из Telegram-канала Кремля, в ходе беседы значительное внимание было уделено ситуации на Украине и инициативам США по мирному урегулированию. «Эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования», – заявил Путин. Он подчеркнул заинтересованность Москвы в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса.

Эрдоган в ответ выразил готовность содействовать переговорному процессу и сообщил о возможности предоставления стамбульской площадки для дальнейших контактов. Стороны условились активизировать российско-турецкие контакты по украинскому вопросу на различных уровнях.

Главы государств также обсудили расширение торгово-инвестиционного сотрудничества и реализацию ключевых энергетических проектов между Россией и Турцией. Кроме того, президент Турции поделился с Путиным своими впечатлениями от встречи с лидерами «Группы двадцати» в Йоханнесбурге. Лидеры договорились поддерживать регулярные контакты.

Накануне Эрдоган заявил о предстоящих переговорах с Путиным.

Сообщалось, что турецкий лидер хочет подтвердить готовность Анкары вновь принять переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле, оказать любое содействие продвижению переговорного процесса.