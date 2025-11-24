Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».0 комментариев
Путин и Эрдоган обсудили мирные инициативы США по Украине
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого затрагивался вопрос урегулирования украиснкого конфликта.
По информации из Telegram-канала Кремля, в ходе беседы значительное внимание было уделено ситуации на Украине и инициативам США по мирному урегулированию. «Эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования», – заявил Путин. Он подчеркнул заинтересованность Москвы в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса.
Эрдоган в ответ выразил готовность содействовать переговорному процессу и сообщил о возможности предоставления стамбульской площадки для дальнейших контактов. Стороны условились активизировать российско-турецкие контакты по украинскому вопросу на различных уровнях.
Главы государств также обсудили расширение торгово-инвестиционного сотрудничества и реализацию ключевых энергетических проектов между Россией и Турцией. Кроме того, президент Турции поделился с Путиным своими впечатлениями от встречи с лидерами «Группы двадцати» в Йоханнесбурге. Лидеры договорились поддерживать регулярные контакты.
Накануне Эрдоган заявил о предстоящих переговорах с Путиным.
Сообщалось, что турецкий лидер хочет подтвердить готовность Анкары вновь принять переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле, оказать любое содействие продвижению переговорного процесса.