Фидан заявил о готовности Турции принять переговоры по Украине

Фидан заявил о готовности Турции вновь организовать переговоры по Украине

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил о поддержке прямых контактов между Россией и Украиной и выразил готовность вновь организовать переговоры для урегулирования конфликта в Стамбуле, передает ТАСС.

На совместной пресс-конференции в Берлине с немецким коллегой Йоханном Вадефулем дипломат подчеркнул, что не следует уклоняться от дипломатии.

Фидан пояснил, что переговоры в Стамбуле этим летом уже возобновились, было проведено три раунда и, по его словам, прямые переговоры продемонстрировали продуктивные результаты по многим вопросам.

Фидан добавил, что сейчас в Женеве появились новые перспективы и инициатива для дальнейших контактов, а также формируется рамочная основа для будущего урегулирования.

«Этот импульс и эту переговорную площадку нельзя упустить, какими бы сложными ни были обстоятельства», – заключил министр.

Турция, по словам Фидана, приветствует активизацию дипломатических усилий и намерена продолжать способствовать диалогу между сторонами.

Ранее Совет безопасности Турции отметил признаки возможного ухудшения ситуации вокруг Украины и призвал к поиску дипломатических решений.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что считает возможным долгосрочное соглашение по Украине с учетом интересов всех сторон.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва благодарна Анкаре за посредничество в урегулировании конфликта на Украине.