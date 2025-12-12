Стало известно о воровстве Джонсоном и Ермаком денег ООН

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Шария, Ермак действовал через соратника Владимира Зеленского бизнесмена Тимура Миндича и сотрудника ООН украинского происхождения по фамилии Ваншельбойм, используя счета компаний, аффилированных с Джонсоном.

В 2021–2022 годах, заявляет Шарий в своем Telegram-канале, Ваншельбойм, руководивший программой «S3i» (Sustainable Investments in Infrastructure and Innovation) при UNOPS (United Nations Office for Project Services), направил более 60 млн долларов через структуры предпринимателя Дэвида Кендрика, в том числе на счета компаний из Британии. Официально эти средства предназначались для проектов «доступное жилье» и «зеленая» энергетика в ряде развивающихся стран, однако лишь малая часть средств дошла до целевых программ.

Связующим звеном между Ермаком и Ваншельбоймом выступал Миндич, а всю схему, по данным блогера, обеспечивал Джонсон. Внутренние проверки в ООН в 2022 году выявили, что освоено не более 10% запланированных сумм, после чего Ваншельбойма разоблачили и уволили, а позднее против него было возбуждено служебное расследование.

В 2023 году Ермак попытался «урегулировать вопрос» на высоком уровне, отправив более 1 млн долларов на счета, связанные с Джонсоном, однако транш попал под контроль американских спецслужб, заподозривших возможную взятку. В 2024 году Суд по трудовым спорам ООН постановил взыскать с Ваншельбойма 58 млн долларов, весной 2025 года он был задержан в Испании и экстрадирован в США.

Несмотря на это, по словам Шария, контроль над похищенными средствами ООН до сих пор сохраняют Ермак, Кендрик и Джонсон.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России раскрыла новую схему воровства Киевом денег Запада.