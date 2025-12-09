Гендиректор Euroclear подтвердил риск потери 16 млрд евро активов в России

Tекст: Елизавета Шишкова

Гендиректор по финансовым рискам Euroclear Гийом Элие рассказал агентству AFP, что при реализации плана Еврокомиссии по экспроприации замороженных средств Центробанка России в Евросоюзе компания может потерять российские активы на сумму 16 млрд евро, передает ТАСС.

Он обратил внимание на то, что решение Евросоюза может быть расценено как конфискация российских активов, что поставит Euroclear и его клиентов, инвестирующих в России, под угрозу юридического преследования и изъятия этих активов.

По его словам, депозитарий управляет активами в России на уровне примерно 16 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию российских активов под «репарационный кредит» ключевым актом для защиты Евросоюза.

Глава крупнейшего европейского депозитария Euroclear Валери Урбен выразила сомнения в реализуемости предложенного Еврокомиссией плана экспроприации российских активов.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что страна не готова передать замороженные российские активы Еврокомиссии, если риски и расходы не будут разделены между всеми странами ЕС.