Владелец BMW X7 получил арест за отказ снять тонировку

Tекст: Денис Тельманов

Как передают РИА «Новости», Дорогомиловский районный суд Москвы вынес постановление по делу владельца BMW X7. Водителю назначили административный арест на срок пять суток за неповиновение законному требованию полицейского устранить нарушение правил тонировки стекол.

В суде сообщили: «Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы владельцу автомобиля BMW X7 назначен административный арест сроком на пять суток за неповиновение законному требованию полицейского устранить нарушение правил тонировки стекол».

На автолюбителя составили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ за отказ удалить пленку со стекол. Суд признал нарушение и применил наказание в виде административного ареста на максимальный срок по данной статье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд отклонил жалобу жителя Красноярского края, которого лишили права управлять автомобилем с механической коробкой передач из-за отсутствия двух пальцев на руке.

Верховный суд Российской Федерации признал законным лишение водительских прав за управление автомобилем после употребления синтетических катинонов и отклонил жалобу водителя из Энгельса.

Водитель Porsche, который проигнорировал требование остановки и врезался в машину ГИБДД в Балашихе, арестован по решению суда.