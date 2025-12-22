Боец ВСУ решил сдаться после беседы с братом из армии России

Tекст: Алексей Дегтярёв

К Москальковой обратилась россиянка, мама двух сыновей, один из которых служит в рядах ВС РФ, а другой оказался в составе ВСУ, передает ТАСС.

Семья раньше жила на Украине и переехала в Россию еще до начала спецоперации, однако один из сыновей остался на Украине, чтобы ухаживать за больной бабушкой.

По словам омбудсмена, ТЦК мобилизовал этого сына в ВСУ, после чего, встретившись с братом на поле боя, он получил «нравственный урок». Москалькова передала пленному письмо от матери и доставила ей ответ от сына. «Оно скупое, я его не могу пересказывать, но смысл его: «Мама, все нормально, верь в меня», – привела цитату Москалькова.

В аппарате омбудсмена уточнили, что события произошли в 2023 году. Старший из братьев, житель Краматорска, служил в ВСУ, а младший был военнослужащим ВС РФ. Оказавшись в соседних населенных пунктах Запорожской области, они смогли созвониться, и по совету младшего солдат ВСУ вышел на частоту «Волга» для сдачи в плен согласно существующей процедуре.

Ранее сдавшийся в плен украинский военнослужащий Юрий Сорока сообщал, что украинские военные сдаются целыми взводами.

До этого попавший в плен у Димитрова в ДНР украинский военный Александр Беляков заявлял, что солдаты ВСУ предпочитают не ходить поодиночке и сдаются группами при первой возможности.