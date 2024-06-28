Жительницу Нальчика осудили за организацию занятия проституцией в Бахрейне

Tекст: Кристина Цыцура

Согласно информации, женщина, являющаяся членом организованной преступной группы, выполняла административные обязанности за вознаграждение по управлению пунктами проституции и контролю за работой девушек в Королевстве Бахрейн, передает РИА «Новости».

Суд признал ее виновной по соответствующей статье УК РФ организации деятельности, связанной с проституцией, включая насилие и угрозу насилием, а также использование несовершеннолетних в проституции.

Прокуратура уточняет, что суд вынес приговор в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, согласно требованиям государственного обвинителя.

Ранее жители Константиновки на Украине пожаловались на бум проституции и подпольной продажи алкоголя.

