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Жительницу Нальчика осудили за организацию занятия проституцией в Бахрейне
Жительница Нальчика приговорена к двум годам лишения свободы Нальчикским горсудом по обвинению в организации деятельности, связанной с проституцией на территории Бахрейна, сообщила прокуратура региона.
Согласно информации, женщина, являющаяся членом организованной преступной группы, выполняла административные обязанности за вознаграждение по управлению пунктами проституции и контролю за работой девушек в Королевстве Бахрейн, передает РИА «Новости».
Суд признал ее виновной по соответствующей статье УК РФ организации деятельности, связанной с проституцией, включая насилие и угрозу насилием, а также использование несовершеннолетних в проституции.
Прокуратура уточняет, что суд вынес приговор в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, согласно требованиям государственного обвинителя.
Ранее жители Константиновки на Украине пожаловались на бум проституции и подпольной продажи алкоголя.