Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
При крушении саудовского вертолета погибли два человека
Reuters: Ударный вертолет потерпел крушение в Саудовской Аравии
В саудовской провинции Наджран из-за технической неисправности потерпел крушение легкий ударный вертолет AH-6i, погибли два члена экипажа, сообщил представитель арабской коалиции против хуситов генерал Турки аль-Малики.
Вертолет разбился в районе, который находится в юрисдикции министерства национальной гвардии Саудовской Аравии, передает Reuters.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сообщалось, что хуситы сбили саудовский вертолет Apache.
В понедельник Эр-Рияд пожаловался на слабую помощь Запада в борьбе против движения «Ансар Аллах».