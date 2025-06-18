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В США заявили об истощении запасов ракет ПВО Arrow у Израиля
WSJ: Израиль столкнулся с нехваткой ракет ПВО Arrow для обороны от Ирана
Запасы израильских ракет-перехватчиков Arrow («Хец») для отражения баллистических атак снижаются на фоне продолжающегося противостояния с Ираном и могут закончиться в ближайшее время, сообщили в Минобороны США газете The Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, у Израиля могут в ближайшее время закончиться запасы ракет-перехватчиков Arrow, необходимых для защиты от ударов иранских баллистических ракет, передает ТАСС.
В Минобороны США заявили изданию, что запасы истощаются на фоне продолжающегося конфликта с Ираном.
Ракетные комплексы Arrow считаются важнейшей частью системы противоракетной обороны Израиля, производятся совместно с США и используются для перехвата баллистических ракет.
WSJ отмечает, что в случае исчерпания этих запасов возможности Израиля отражать иранские удары будут значительно ограничены. По данным издания, руководство Армии обороны Израиля крайне обеспокоено данной ситуацией с учетом интенсивных обстрелов с иранской стороны.
США весной поставляли Израилю дополнительные системы ПВО, однако если боевые действия затянутся, запасы Arrow будут неизбежно исчерпаны, поскольку ежедневно отражать ракетные атаки долгое время невозможно.
В израильской армии подчеркнули, что готовятся к любому развитию событий, однако ситуацию с боеприпасами не комментируют.
Ранее сообщалось, что США участвуют в отражении иранских атак на Израиль и помогают перехватывать баллистические ракеты.
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