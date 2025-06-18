В США заявили об истощении запасов ракет ПВО Arrow у Израиля

WSJ: Израиль столкнулся с нехваткой ракет ПВО Arrow для обороны от Ирана

Tекст: Вера Басилая

По данным издания, у Израиля могут в ближайшее время закончиться запасы ракет-перехватчиков Arrow, необходимых для защиты от ударов иранских баллистических ракет, передает ТАСС.

В Минобороны США заявили изданию, что запасы истощаются на фоне продолжающегося конфликта с Ираном.

Ракетные комплексы Arrow считаются важнейшей частью системы противоракетной обороны Израиля, производятся совместно с США и используются для перехвата баллистических ракет.

WSJ отмечает, что в случае исчерпания этих запасов возможности Израиля отражать иранские удары будут значительно ограничены. По данным издания, руководство Армии обороны Израиля крайне обеспокоено данной ситуацией с учетом интенсивных обстрелов с иранской стороны.

США весной поставляли Израилю дополнительные системы ПВО, однако если боевые действия затянутся, запасы Arrow будут неизбежно исчерпаны, поскольку ежедневно отражать ракетные атаки долгое время невозможно.

В израильской армии подчеркнули, что готовятся к любому развитию событий, однако ситуацию с боеприпасами не комментируют.

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Ранее сообщалось, что США участвуют в отражении иранских атак на Израиль и помогают перехватывать баллистические ракеты.

КСИР заявил о взятии контроля над небом Израиля после применения гиперзвука.

Эксперты заявили, что израильская ПВО далеко не так надежна, как об этом заявляют публично.