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    Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Национальное достояние» в поисках новой точки равновесия

    Газпром оказался в эпицентре геополитического шторма, который кардинально изменил ландшафт мирового энергетического рынка и поставил под вопрос десятилетиями выстраиваемую экспортную стратегию.

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    Фэнь Вэй Фэнь Вэй Китайский рецепт устойчивости в мире неопределенности

    Китай считает, что стремление к превосходству в силе или абсолютной безопасности ведет к тупиковым ситуациям, а проведение идеологических линий или формирование эксклюзивных блоков приводит к разделению и конфронтации.

    4 комментария
    18 июня 2025, 03:52 • Новости дня

    КСИР заявил о взятии контроля над небом Израиля после применения гиперзвука

    Tекст: Ирма Каплан

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о взятии под контроль неба Израиля после ночной атаки на государство с помощью гиперзвуковых ракет «Фаттах».

    «Сегодняшний ракетный удар показал, что мы полностью контролируем небо над оккупированными территориями, а их жители оказались полностью беззащитными перед ракетными атаками Ирана», – сказано в сообщении КСИР.

    Там пояснили, что 11-я волна атак в рамках операции «Истинное Обещание 3» с использованием ракет первого поколения «Фаттах» ознаменовало «начало конца мифической ПВО» Израиля.

    «Мощные и маневренные ракеты «Фаттах» сегодня ночью, преодолев противоракетный щит, неоднократно сотрясли убежища сионистских трусов и передали послание силы Ирана военному союзнику Тель-Авива, живущему в иллюзиях и пустых мечтах», – отметили в КСИР.

    Говоря о союзнике в иллюзиях иранцы, вероятно, подразумевали США, которые пока взвешивают все за и против участия в ирано-израильском конфликте. Напомним, ранее портал Axios узнал, что президент США Дональд Трамп изучает вопрос присоединения США к военной операции Израиля против Ирана.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT сообщила, что американское командование привело войска в состояние повышенной готовности по всему региону из-за опасений более масштабной войны, как говорят официальные источники, Иран готовит ракеты для возможных ответных ударов по базам США.

    Ранее встреча американского президента Дональда Трампа с командой по национальной безопасности в Ситуационном центре завершилась, однако полного согласия среди сторонников главы Белого дома об участии США в ближневосточном конфликте не принесла.

    17 июня 2025, 17:48 • Новости дня
    Появилось видео опустевшего после атак Ирана Тель-Авива

    Улицы Тель-Авива опустели после ракетных атак Ирана

    Появилось видео опустевшего после атак Ирана Тель-Авива
    @ Leo Correa/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    После ракетной атаки Ирана городская жизнь в Тель-Авиве заметно изменилась, однако паники среди жителей не наблюдается.

    Ракетные атаки Ирана по израильским городам нарушили привычный ритм жизни в Израиле, сообщает РИА «Новости». Улицы Тель-Авива выглядят опустевшими, но массовой паники среди населения не наблюдается.

    Продовольственные магазины продолжают работу, перебоев с поставками продуктов нет, хотя в первый день обстрелов был зафиксирован локальный дефицит воды и хлеба.

    Жителям рекомендовано ограничить трудовую и образовательную деятельность, а также воздерживаться от массовых собраний.

    Общественные пляжи остаются закрытыми, на набережной непривычно пусто. Несмотря на ограничения, многие продолжают заниматься спортом на общественных площадках, играют в волейбол и занимаются серфингом.

    В Израиле внедрена новая система оповещения, которая позволяет жителям своевременно узнавать о ракетной угрозе – уведомления о необходимости укрыться приходят на телефоны при первых признаках опасности. Первое сообщение поступает при подготовке к запуску ракет, второе – непосредственно при пуске. Через 5-8 минут после второго сообщения ракеты могут достичь воздушного пространства Израиля. Перед ударом звучит сирена, давая жителям 60-90 секунд на укрытие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, Иран атаковал Тель-Авив и Хайфу с применением «нового оружия». Подтверждено нанесение удара  по штаб-квартире «Моссада». В результате ударов Ирана по Израилю погибли 24 человека.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    17 июня 2025, 18:20 • Новости дня
    Tasnim: При ударе Ирана по Израилю погибло много офицеров «Моссада»
    Tasnim: При ударе Ирана по Израилю погибло много офицеров «Моссада»
    @ Matan Golan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При иранском ракетном ударе по зданию израильской военной разведки и штаб-квартире «Моссада» погибло много израильских военных, включая офицерский состав, сообщают новостные агентства.

    Официальный Израиль намеренно преуменьшает число жертв ударов по военным объектам, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    Отмечается, что израильские власти установили цензуру в стране.

    На ваш взгляд
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    Ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщили, что ВКС КСИР атаковали объекты военной разведки Израиля и штаб-квартиру «Моссада».

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    17 июня 2025, 12:55 • Видео
    Израиль против Ирана. Кто победит?

    В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

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    17 июня 2025, 21:34 • Новости дня
    Глава Генштаба Ирана обратился к жителям Тель-Авива и Хайфы
    Глава Генштаба Ирана обратился к жителям Тель-Авива и Хайфы
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Высшее военное командование Ирана обратилось к жителям Израиля с настойчивым советом оставить Тель-Авив и Хайфу для собственной безопасности.

    Глава Генштаба ВС Ирана Абдулрахим Мусави заявил о необходимости для жителей Израиля, особенно Тель-Авива и Хайфы, покинуть эти города, чтобы спасти свои жизни, передает ТАСС. Такое заявление Мусави сделал в эфире иранского телеканала Al Alam.

    Прямая речь Мусави звучала так: «Жители оккупированных территорий, особенно Тель-Авива и Хайфы, предупреждаются о необходимости покинуть эти районы, чтобы спасти свои жизни». Это обращение прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности в регионе и продолжающегося противостояния между Ираном и Израилем.

    На ваш взгляд
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    Подробной информации о дальнейших намерениях иранского руководства на данный момент не приводилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп изучает вопрос присоединения США к военной операции Израиля против Ирана. Силы ПВО Ирана за последние сутки уничтожили двадцать восемь израильских объектов, включая беспилотник Hermes. Дональд Трамп заявил, что США не имеют планов по устранению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, однако ему необходимо капитулировать.

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    17 июня 2025, 20:04 • Новости дня
    Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана
    Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты не имеют планов по устранению иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, но ему необходимо капитулировать, заявил президент США Дональд Трамп.

    США знают, где находятся Хаменеи, и могут его легко устранить, но не собираются пока этого делать, заявил Трамп в соцсетях, передает ТАСС.

    Он добавил, что США не желают видеть ракетные удары по мирным гражданам или американским военным. «Безоговорочная капитуляция!» – заключил политик.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи могут устранить. СМИ сообщали, что Трамп якобы запретил израильской стороне убивать Хаменеи.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    18 июня 2025, 00:42 • Новости дня
    Израильские военные забрали машину у Макаревичей

    Жена Макаревича сообщила о «призванной» в армию Израиля своей машине

    Израильские военные забрали машину у Макаревичей
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Израильские военные забрали машину у нынешней жены иноагента Андрея Макаревича Эйнат Кляйн. Она сообщила в соцсетях об изъятии автомобиля на военные нужды.

    «Сегодня призвали мою машину. Водителя машины не призвали, кому я там нужна? Чувствую себя немного неловко и как-то неуютно. И пока моя детка несет службу (а я надеюсь на ее возвращение целой и похорошевшей), я испытываю невероятное дежа вю», – написала супруга Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) Эйнат Кляйн в соцсетях.

    Она вспоминает, как нечто схожее происходило во времена вирусного локдауна: «дороги были пустынны и идеи «зумов» только начали витать в воздухе». По мнению супруги иноагента Макаревича, сейчас самое время снова собираться онлайн, общаться и напоминать друг другу о себе.

    Так она приглашает желающих на онлайн-эфир всего за 50 шекелей, чтобы вместе в лучших еврейских традициях учиться не впадать в уныние.

    Сам Макаревич находится за пределами Израиля на гастролях в Европе.

    На фоне фоне обострения ирано-израильского конфликта власти Израиля решили организовать эвакуационные рейсы для возвращения израильтян из разных стран на родину.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, оставшиеся на израильской территории российские туристы смогут вернуться домой через сухопутную границу между Израилем и Египтом, сообщило российское посольство в Каире.

    Кроме того, МИД России проинструктировал россиян, находящихся в Израиле или Иране, как вести себя и какие пути эвакуации существуют на данный момент.

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    17 июня 2025, 14:05 • Новости дня
    Израиль пригрозил лидеру Ирана судьбой Саддама Хусейна

    Глава Минобороны Израиля Кац пригрозил лидеру Ирана Хаменеи судьбой Хусейна

    Израиль пригрозил лидеру Ирана судьбой Саддама Хусейна
    @ KEYSTONE Pictures USA/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что аятолла Али Хаменеи «совершает военные преступления» и напомнил ему о судьбе Саддама Хусейна.

    По словам Каца, слова которого приводит портал Ynet, иранский лидер причастен к атакам на мирных граждан Израиля и запускам ракет по их территории, передает ТАСС.

    Кац также выступил с предупреждением в адрес Хаменеи, призвав его вспомнить судьбу бывшего иракского президента Саддама Хусейна, который был захвачен и казнен после вторжения коалиции во главе с США.

    «Я предостерегаю иранского диктатора от продолжения совершения военных преступлений и запуска ракет по израильским мирным гражданам. Ему стоит помнить о том, что случилось с диктатором в соседней с Ираном стране, который пошел против Государства Израиль по этому же пути», – заявил министр по итогам оперативного совещания.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не исключает сценария, при котором предпримет попытку ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

    Агентство Reuters писало, что президент США Дональд Трамп в последние дни наложил вето на израильский план по убийству верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

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    17 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    МИД призвал Израиль прекратить удары по ядерным объектам Ирана
    МИД призвал Израиль прекратить удары по ядерным объектам Ирана
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Российский МИД подверг критике действия израильских военных против иранских атомных объектов, назвав их угрозой мировой безопасности.

    Интенсивные удары Израиля по ядерным объектам Ирана могут привести к ядерной катастрофе, последствия которой ощутят все, включая Израиль. Действия являются незаконными с точки зрения международного права и представляют угрозу глобальной безопасности. С таким заявлением выступил МИД России, обращаясь к международному сообществу.

    Отмечается, что Москва требует от израильских властей немедленно прекратить удары по иранским ядерным объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ. Российская сторона ожидает от агентства подробного доклада о последствиях атак, а также объективной оценки ущерба и угроз инспекторам МАГАТЭ.

    МИД России обратил внимание на реакцию большинства стран мира, осудивших удары Израиля, и на итоги экстренного заседания СБ ООН и спецсессии МАГАТЭ. В ведомстве подчеркнули, что только ограниченное число государств поддерживает действия Израиля, руководствуясь политическими интересами.

    Россия поддержала готовность Ирана к возобновлению контактов с США по вопросам ядерной программы при условии прекращения израильских нападений и заявила, что дипломатия является единственным способом урегулирования кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, Дональд Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана. Президент США также изучает вопрос присоединения Штатов к военной операции Израиля против Ирана. Америка перебрасывает дополнительные истребители на Ближний Восток.

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    17 июня 2025, 13:45 • Новости дня
    Кремль заявил о «галопирующей эскалации» конфликта Израиля и Ирана

    Песков заявил о «галопирующей эскалации» конфликта Израиля и Ирана

    Кремль заявил о «галопирующей эскалации» конфликта Израиля и Ирана
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Обострение между Израилем и Ираном развивается по сценарию галопирующей эскалации, а уровень непредсказуемости ситуации сейчас абсолютный, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, конфликт между Израилем и Ираном развивается по сценарию стремительной эскалации, уровень непредсказуемости в ситуации достиг максимума, передает ТАСС.

    Песков отметил, что ситуация вызывает тревогу и требует пристального внимания. Он указал, что в Кремле слышали заявления о призывах президента США Дональда Трампа к жителям Тегерана эвакуироваться, а также намеки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на возможность физического уничтожения духовного лидера Ирана.

    «Ситуация пока идет по пути дальнейшей эскалации, галопирующей эскалации. Уровень непредсказуемости абсолютный», – заявил Песков.

    Кремль призвал и Израиль, и Иран к максимальной сдержанности, чтобы впоследствии стороны могли перейти к политико-дипломатическому урегулированию.

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    Песков выразил надежду на переход к мирному диалогу для разрешения конфликта.

    Ранее Песков заявил об осложнении ситуации вокруг иранской ядерной программы. Президент России Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

    Газета ВЗГЛЯД писала о роли России в потенциальном достижении мирного соглашения между противниками.

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    17 июня 2025, 22:10 • Новости дня
    Иранские военные признались в наличии «козыря в рукаве» для Израиля

    Tекст: Ирма Каплан

    Власти Ирана намекнули на возможность применения неизвестных ранее методов борьбы против Израиля, отметив наличие тактических сюрпризов в своем арсенале.

    «Мы продолжаем наносить болезненные удары противнику согласно оценкам военного командования. В такой фазе эмоции должны быть под контролем для достижения поставленных целей. У нас еще много козырей в рукаве, и враг скоро увидит то, чего не ожидал», – рассказали РИА «Новости» в силовых структурах Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, Дональд Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана. Президент США также изучает вопрос присоединения Штатов к военной операции Израиля против Ирана. Америка перебрасывает дополнительные истребители на Ближний Восток.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    17 июня 2025, 14:47 • Новости дня
    Россия заявила о готовности стать посредником между Ираном и Израилем

    Tекст: Евгения Караваева

    Российский МИД выразил готовность содействовать диалогу между Ираном и Израилем для урегулирования конфликта, если стороны выразят соответствующее желание.

    Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил журналистам, что Москва готова предоставить всевозможные посреднические услуги, передает ТАСС.

    «И та, и другая сторона об этом знают», – подчеркнул дипломат.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    Ситуация обострилась после того, как Израиль 13 июня начал операцию «Восстающий лев» против иранской ядерной программы. В ответ Тегеран на следующий день нанес удары по израильским объектам. В последующие дни стороны вновь обменялись атаками, приведшими к жертвам и разрушениям, хотя обе стороны заявили, что ущерб был ограниченным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, в Совфеде назвали лицемерным заявление G7 о праве Израиля на самооборону.


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    18 июня 2025, 00:56 • Новости дня
    Израиль сообщил о зафиксированных пусках ракет со стороны Ирана

    ЦАХАЛ сообщила об отражении ракетной атаки со стороны Ирана

    Tекст: Ирма Каплан

    Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в направлении государства Израиль, сообщил Telegram-канал ЦАХАЛ.

    «Оборонительные системы работают для перехвата угрозы. Населению рекомендуется укрыться в безопасном помещении и оставаться там до дальнейшего уведомления. Покидать охраняемое помещение разрешается только после получения четкой инструкции», – сказано в сообщении.

    В ЦАХАЛ добавили, что в нескольких районах Израиля прозвучали сирены в связи с обнаружением ракет, выпущенных из Ирана в направлении Израиля.

    «В настоящее время ВВС Израиля осуществляют перехват и наносят удары там, где это нужно», – отметили израильские военные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана намекнули на возможность применения неизвестных ранее методов борьбы против Израиля, отметив наличие тактических сюрпризов в своем арсенале.

    До этого глава Генштаба ВС Ирана Абдулрахим Мусави заявил о необходимости для жителей Израиля, особенно Тель-Авива и Хайфы, покинуть города, чтобы спасти свои жизни. Кроме того, Иран заявлял, что ударил по авиабазам Израиля, с которых началась израильская агрессия.

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    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    17 июня 2025, 22:26 • Новости дня
    Reuters узнало о выводе войск США еще с двух баз в Сирии

    Reuters: США стали выводить войска с еще двух баз в Сирии

    Tекст: Ирма Каплан

    Американское руководство вывело войска еще с двух баз на северо-востоке Сирии, что ускорит сокращение численности войск и может спровоцировать возрождение террористических группировок в регионе, передает Reuters.

    Американские власти вывели своих военных еще с двух баз на северо-востоке Сирии, как обнаружили репортеры Reuters.

    По их данным, две базы США, которые они посетили на прошлой неделе, в основном заброшены, обе охраняются небольшим контингентом Сирийских демократических сил – курдской военной группировки, которую Вашингтон поддерживает в борьбе с Исламским государством (ИГ – запрещенная в России террористическая группировка) в течение десятилетия.

    «Камеры, используемые на базах, занятых возглавляемой США военной коалицией, были демонтированы, а колючая проволока на внешних периметрах начала провисать», – сообщается в материале.

    Курдский политик, живущий на одной из баз, сказал, что там больше нет американских войск. Охранники на второй базе заявили, что войска недавно покинули ее.

    Это первое подтверждение от журналистов того факта, что США вывели свои войска с баз Аль-Вазир и Тель-Байдар в провинции Хасака. Это довело число баз США в Сирии до четырех с момента вступления в должность президента Дональда Трампа.

    Администрация Трампа заявила в этом месяце, что сократит свое военное присутствие в Сирии до одной базы с восьми в тех частях северо-восточной Сирии, которые контролируются SDF. The New York Times сообщила в апреле, что войска могут быть сокращены с 2000 до 500 в ходе вывода войск.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские военные вывели из Сирии около 500 военнослужащих и отказались от трех объектов, передав один из них курдским силам, сообщил представитель Пентагона саудовскому телеканалу Al Arabiya.

    Ранее сообщалось, что США планируют сократить воинский контингент в Сирии до 900 человек. Командование США в Сирии начало выводить спецподразделения с базы в районе Конико в провинции Дейр-эз-Зор, переместив военнослужащих в Иракский Курдистан.

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    17 июня 2025, 19:48 • Новости дня
    Трамп заявил о полном контроле США над небом Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты обеспечили полный контроль над иранским воздушным пространством, несмотря на наличие у страны современных средств слежения и обороны.

    В своей социальной сети Truth Social президент США подчеркнул, что у Ирана имеется значительное количество оборудования для отслеживания и оборонительных систем, однако американские технологии и вооружение превосходят их, передает РИА «Новости».

    «Теперь у нас полный и абсолютный контроль над небом Ирана. У Ирана было хорошее оборудование для отслеживания и другая оборонительная техника, причем в больших количествах, но это ничто по сравнению с американскими разработками и вооружением. Никто не делает его лучше, чем старая добрая Америка», – заявил он.

    Во вторник представитель Пентагона сообщил, что США направляют авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в регион Ближнего Востока, в зону ответственности центрального командования. Эта мера направлена на защиту американского военного контингента в регионе. Американские ВМС также продолжают операции в Восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности США.

    Ранее Кремль заявил о «галопирующей эскалации» конфликта Израиля и Ирана.

    Президент России Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    18 июня 2025, 00:26 • Новости дня
    СМИ узнали о разногласиях в команде Трампа по участию США в конфликте с Ираном
    СМИ узнали о разногласиях в команде Трампа по участию США в конфликте с Ираном
    @ Пресс-служба Белого дома/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Встреча американского президента Дональда Трампа с командой по национальной безопасности в Ситуационном центре завершилась, сообщает CNN, однако полного согласия среди сторонников главы Белого дома об участии США в ближневосточном конфликте нет, узнал CBS.

    По словам представителя Белого дома, встреча президента США Дональда Трампа с командой по национальной безопасности в Ситуационном центре завершилась. Беседа продолжалась более часа. Это произошло в момент, когда президент взвешивал, стоит ли США вмешиваться в конфликт между Израилем и Ираном, сообщил CNN.

    Израиль попросил Соединенные Штаты занять чисто «оборонительную позицию» на фоне своего конфликта с Ираном, сообщил CNN посол Израиля в США Йехиэль Лейтер.

    За последние несколько дней в регион было переброшено более 30 американских воздушных заправщиков, чтобы подготовиться к возможности того, что Трамп решит приказать ВВС США помочь израильским истребителям дозаправляться при нанесении ударов по Ирану, сообщили CNN два источника, знакомых с этим вопросом.

    «Среди ближайших советников Трампа нет полного согласия относительно того, как действовать дальше», – передает CBS со ссылкой на источники.

    По данным телеканала, одной из возможных целей коалиции является Фордо, подземный объект по обогащению урана, который, как полагают, является ключевым для ядерной программы Ирана.

    Фордо находится почти на глубине 300 футов (91 м) под горой и защищен мощной системой противовоздушной обороны, считается наиболее вероятным местом для гипотетической программы ядерного оружия.

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    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США перебрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток и продлевают сроки размещения своей авиации.

    До этого США начали перебрасывать средства ПВО с Украины на Ближний Восток. А в Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном.

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    17 июня 2025, 13:07 • Новости дня
    Иран заявил о применении новейшей ракеты при ударе по Израилю

    Минобороны Ирана сообщило о применении новейшей ракеты при ударе по Израилю

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Ирана задействовали новую ракету, которую ПВО Израиля не смогла обнаружить перед поражением цели, сообщило Минобороны Ирана.

    В Министерстве обороны исламской республики сообщили, что израильские военные не смогли отследить новейшую ракету Ирана до ее попадания в цель, передает ТАСС.

    По данным ведомства, новая ракета была использована во время атаки вооруженных сил Ирана на Израиль. В оборонном министерстве Ирана отметили, что представители Израиля признали, что ракета осталась незамеченной до момента удара.

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    Ранее ракетные удары Ирана полностью парализовали Тель-Авив. Иран нанес ракетный удар по штаб-квартире израильской разведывательной службы недалеко от Тель-Авива.

    Также Иран провел массированную атаку на израильские города Тель-Авив и Хайфу, а также другие военные объекты, применяя передовое вооружение и сотни ударных беспилотников.

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