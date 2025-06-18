Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.7 комментариев
КСИР заявил о взятии контроля над небом Израиля после применения гиперзвука
Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о взятии под контроль неба Израиля после ночной атаки на государство с помощью гиперзвуковых ракет «Фаттах».
«Сегодняшний ракетный удар показал, что мы полностью контролируем небо над оккупированными территориями, а их жители оказались полностью беззащитными перед ракетными атаками Ирана», – сказано в сообщении КСИР.
Там пояснили, что 11-я волна атак в рамках операции «Истинное Обещание 3» с использованием ракет первого поколения «Фаттах» ознаменовало «начало конца мифической ПВО» Израиля.
«Мощные и маневренные ракеты «Фаттах» сегодня ночью, преодолев противоракетный щит, неоднократно сотрясли убежища сионистских трусов и передали послание силы Ирана военному союзнику Тель-Авива, живущему в иллюзиях и пустых мечтах», – отметили в КСИР.
Говоря о союзнике в иллюзиях иранцы, вероятно, подразумевали США, которые пока взвешивают все за и против участия в ирано-израильском конфликте. Напомним, ранее портал Axios узнал, что президент США Дональд Трамп изучает вопрос присоединения США к военной операции Израиля против Ирана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT сообщила, что американское командование привело войска в состояние повышенной готовности по всему региону из-за опасений более масштабной войны, как говорят официальные источники, Иран готовит ракеты для возможных ответных ударов по базам США.
Ранее встреча американского президента Дональда Трампа с командой по национальной безопасности в Ситуационном центре завершилась, однако полного согласия среди сторонников главы Белого дома об участии США в ближневосточном конфликте не принесла.