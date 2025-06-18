NYT: США привели войска в повышенную готовность из-за опасений большой войны

Tекст: Ирма Каплан

«По словам американских чиновников, изучивших отчеты разведки, Иран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по базам США на Ближнем Востоке, если США присоединятся к войне Израиля», – пишет New York Times (NYT).

Газета отмечает, что США отправили в Европу около 30 самолетов-заправщиков, которые могут использоваться для помощи истребителям, защищающим американские базы, или для расширения радиуса действия бомбардировщиков, участвующих в любом возможном ударе по иранским ядерным объектам.

При этом опасения более масштабной войны растут среди американских чиновников, поскольку Израиль оказывает давление на Белый дом, чтобы тот вмешался в его конфликт с Ираном.

«Если Соединенные Штаты присоединятся к израильской кампании и нанесут удар по Фордо, ключевому иранскому ядерному объекту, поддерживаемое Ираном ополчение хуситов почти наверняка возобновит нанесение ударов по судам в Красном море, заявили чиновники. Они добавили, что проиранские ополченцы в Ираке и Сирии, вероятно, попытаются атаковать там американские базы», – сказано в статье.

Другие информаторы допустили, что в случае атаки Иран может начать минировать Ормузский пролив и заблокировать американские военные корабли в Персидском заливе.

NYT пишет, что командиры привели американские войска в состояние повышенной готовности на военных базах по всему региону, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании и Саудовской Аравии. США разместили на Ближнем Востоке более 40 тыс. военнослужащих.

«Два иранских чиновника признали, что страна нападет на базы США на Ближнем Востоке, начиная с баз в Ираке, если США присоединятся к войне Израиля. Иран также нацелится на любые американские базы, которые находятся в арабских странах и примут участие в нападении», – привела газета позицию иранской стороны.

На ваш взгляд Присоединятся ли США к ударам по Ирану? Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча американского президента Дональда Трампа с командой по национальной безопасности в Ситуационном центре завершилась, однако полного согласия среди сторонников главы Белого дома об участии США в ближневосточном конфликте не принесла.

Ранее сообщалось, что США перебрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток и продлевают сроки размещения своей авиации.

До этого США начали перебрасывать средства ПВО с Украины на Ближний Восток. А в Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном.