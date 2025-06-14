14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.15 комментариев
США начали перебрасывать средства ПВО с Украины на Ближний Восток
Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске части американских средств ПВО с Украины на Ближний Восток.
В беседе с телеканалом Fox News он подтвердил, что в ходе слушаний на Капитолийском холме на соответствующий вопрос депутатов дал утвердительный ответ. По словам Хегсета, «мы используем все доступные ресурсы для защиты своих людей в том регионе и по всему миру». При этом министр подчеркнул, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности американского персонала на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».
Накануне Владимир Зеленский заявил, что обострение ситуации между Израилем и Ираном не способствует интересам Украины, помощь Запада Киеву может снизиться.
Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер сообщил, что военные самолеты и самолеты-заправщики Британии направлены на базы на Ближнем Востоке для усиленной поддержки из-за напряженности.
В субботу Хегсет сообщил, что США располагает всеми необходимыми средствами для защиты своих граждан и военных баз на Ближнем Востоке на фоне эскалации между Израилем и Ираном.