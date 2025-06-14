Британия решила перебросить дополнительные истребители на базы на Ближнем Востоке

Tекст: Дарья Григоренко

Он заявил: «Мы перебрасываем силы в регион, включая истребители. Это необходимо для оказания экстренной поддержки». Заявление прозвучало в разговоре с журналистами на борту самолета, следовавшего на саммит Группы семи в Канаде, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По его словам, в регион уже прибыли дополнительные самолеты-заправщики. Экипажи приступили к подготовке к вылету утром в пятницу.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что США располагает всеми необходимыми средствами для защиты своих граждан и военных баз на Ближнем Востоке на фоне эскалации между Израилем и Ираном.

Напомним, Иран уведомил власти Британии, США и Франции о возможности ударов по их военным объектам на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива в случае поддержки Израиля. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал «право Израиля на безопасность» после ударов по Ирану. Лондон отказался защищать Израиль в случае ответного удара Ирана.