Пентагон подтвердил готовность США защищать базы на Ближнем Востоке

Шеф Пентагона подтвердил готовность США к защите военных баз на Ближнем Востоке

Tекст: Вера Басилая

Министр обороны США Пит Хегсет заявил о готовности страны обеспечить защиту американских граждан и военных баз на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

По его словам, у США есть все необходимые средства для обороны своих граждан, баз и интересов в регионе. Хегсет отметил, что используются все имеющиеся возможности для защиты людей в этом регионе и по всему миру.

Министр обороны также предостерег Иран от любых враждебных действий в отношении США. Он выразил надежду, что Иран выберет путь переговоров для урегулирования эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Хегсет подчеркнул, что США готовы к решительным действиям и внимательно следят за развитием ситуации, при этом президент продолжает призывать Иран воспользоваться возможностью для мирного решения. Он заявил, что этот шанс включает в себя различные аспекты обсуждений, и подчеркнул, что Иран осведомлен об этих возможностях.

Иран уведомил власти Британии, США и Франции о возможности ударов по их военным объектам на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива в случае поддержки Израиля.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал «право Израиля на безопасность» после ударов по Ирану.

Лондон отказался защищать Израиль в случае ответного удара Ирана.

Журналист Такер Карлсон призвал США отказаться от поддержки Израиля и позволить ему вести собственные войны.