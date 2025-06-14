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    Пустеющая Эстония решила стать всеевропейской тюрьмой
    Военный аналитик оценил возможности Ирана ответить на ракетные атаки Израиля
    Военный эксперт заявил о вынужденном приеме Украиной тел своих погибших
    Зюганов не согласился со словами Степашина о присоединении Западной Украины
    В Иране задержали автомобили с дронами-камикадзе разведки «Моссад»
    Появилось видео катапультирования летчицы из сбитого Ираном F-35
    Аналитик Берлетик раскрыл, что под видом переговоров с Ираном скрывал Трамп
    Прилепин объяснил отказ от российского паспорта покушавшегося на него Пермякова
    Российские военные обманули ВСУ и зашли в Петровское с двух сторон
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как совершаются революции

    14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

    35 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

    33 комментария
    14 июня 2025, 15:41 • Новости дня

    Зеленский испугался снижения помощи Украине из-за конфликта Израиля и Ирана

    Зеленский испугался снижения помощи Украине из-за конфликта Израиля и Ирана
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Обострение ситуации между Израилем и Ираном не способствует интересам Украины, помощь Запада Киеву может снизиться, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Глава киевского режима заявил, что обострение ситуации между Израилем и Ираном не способствует интересам Украины, передает РИА «Новости».

    Владимир Зеленский отметил, что последствия израильских ударов по Ирану уже стали заметны на мировом нефтяном рынке, поскольку цены на нефть начали расти, что, по его словам, выгодно России.

    Зеленский также обратил внимание на вероятность снижения объемов западной помощи Украине в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

    Он подчеркнул, что никто не претендует на отношения между США и Израилем, однако украинская сторона хотела бы, чтобы помощь Украине не уменьшалась из-за этого.

    Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что помощь США Киеву прекратится из-за конфликта между Израилем и Ираном.

    Между тем, США начали перебрасывать дополнительные силы в ближневосточный регион.

    14 июня 2025, 10:00 • Новости дня
    В Иране задержали автомобили с дронами-камикадзе разведки «Моссад»

    В Иране задержали автомобили с израильскими дронами-камикадзе разведки «Моссад»

    В Иране задержали автомобили с дронами-камикадзе разведки «Моссад»
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Автомобили, перевозившие израильские беспилотные летательные аппараты, были задержаны в Иране, сообщает агентство Nour News.

    В Тегеране сообщили о задержании автомобилей, в которых перевозились израильские беспилотники, предназначенные для проведения диверсионных операций, передает РИА «Новости».

    По сведениям иранских спецслужб, задержанные транспортные средства принадлежали лицам, связанным с разведывательным ведомством «Моссад».

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.

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    14 июня 2025, 08:18 • Новости дня
    Опубликовано фото сбитого Ираном истребителя F-35 Израиля
    Опубликовано фото сбитого Ираном истребителя F-35 Израиля
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Агентство Mehr опубликовало первые фотографии истребителя F-35 ВВС Израиля, который был сбит иранскими средствами противовоздушной обороны.

    На предоставленном снимке виден лежащий на земле горящий самолет, вокруг которого разбросаны части его конструкции, передает «Российская газета».

    Согласно публикации, фото фиксирует последствия атаки, в результате которой израильский военный самолет оказался полностью уничтожен. Издание отмечает, что самолет был сбит в ходе недавнего обострения ситуации в регионе.

    Местоположение падения истребителя не уточняется. Данных о судьбе пилота не приводится.

    Накануне два израильских истребителя F-35 были сбиты силами ПВО иранской армии наряду с другими самолетами. Иранские ВС запустили вторую волну ракет по Израилю в ходе операции «Суровое наказание». Иран начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану. Агентство Tasnim добавило, что в плен была взята женщина-пилот одного из самолетов.

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    13 июня 2025, 12:13 • Видео
    Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

    Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

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    14 июня 2025, 11:14 • Новости дня
    Режиссер Бондарчук эвакуирован из Ирана в Баку

    Режиссер Федор Бондарчук и 55 россиян эвакуированы из Ирана в Баку

    Режиссер Бондарчук эвакуирован из Ирана в Баку
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Режиссер Федор Бондарчук и его съемочная группа успешно пересекли иранско-азербайджанскую границу, попав в число 56 эвакуированных россиян.

    Режиссер Федор Бондарчук и его съемочная группа уже эвакуированы из Ирана и находятся на территории Азербайджана, передает ТАСС

    Как сообщили в посольстве России в Баку, в общей сложности на данный момент границу пересекли 56 из 88 человек, подлежащих эвакуации.

    В пресс-службе уточнили, что пересечение границы продолжается, и остальные россияне также готовятся к выезду в ближайшее время. Представитель посольства, находящаяся непосредственно на азербайджано-иранской границе, подтвердила: «Бондарчук уже уехал».

    Диппредставительство выразило благодарность властям Азербайджана за содействие в предоставлении транспорта для эвакуации российских граждан и их размещении в отеле. Подчеркивается, что все эвакуированные обеспечены необходимыми условиями для временного пребывания в Азербайджане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 14 июня на ирано-азербайджанской границе прошла эвакуация 88 россиян, среди которых были режиссер Федор Бондарчук и его команда.

    Автобус с эвакуированными россиянами, включая членов съемочной группы Бондарчука и артистов Большого симфонического оркестра имени Чайковского, утром прибыл в Азербайджан.

    Ранее сообщалось, что члены съемочной группы сериала «Трудно быть Богом» не пострадали в Иране на фоне недавних ударов в регионе.

    Кроме того в Иране оказался 51 артист Большого симфонического оркестра.

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    14 июня 2025, 12:01 • Новости дня
    Прилепин объяснил отказ от российского паспорта покушавшегося на него Пермякова

    Прилепин заявил, что покушавшийся на него Пермяков хочет попасть в списки на обмен

    Прилепин объяснил отказ от российского паспорта покушавшегося на него Пермякова
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Писатель Захар Прилепин высказал мнение, что покушавшийся на него Александр Пермяков отказался от паспорта России, чтобы попасть в список для обмена с Украиной.

    Захар Прилепин прокомментировал просьбу Александра Пермякова, совершившего на него покушение, отобрать у него российский паспорт, пишет РИА «Новости».

    По мнению писателя, Пермяков рассчитывает, что отказ от гражданства позволит ему попасть в списки на возможный обмен с Украиной. Прилепин отметил, что, вероятно, адвокат посоветовал обвиняемому отказаться от российского паспорта, поскольку обмену обычно подлежат граждане Украины.

    В ходе расследования установлено, что Александр Пермяков вел слежку за Прилепиным в нескольких регионах России, а в апреле 2023 года изготовил два взрывных устройства с использованием противотанковых мин в районе поселка Пионерский Нижегородской области. Он установил их под дорожное полотно возле дома писателя.

    Утром шестого мая 2023 года был взорван автомобиль, в котором находились Захар Прилепин и его водитель Александр Шубин. В результате взрыва Шубин погиб, а Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре после теракта задержали и арестовали.

    Ранее осужденный за покушение на Прилепина гражданин Украины Александр Пермяков выдал информацию о тайнике с оружием, что помогло предотвратить новый теракт в России.

    Пермякова приговорили к пожизненному лишению свободы.

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    14 июня 2025, 12:54 • Новости дня
    Жена Запашного показала защитные бомбоубежища в израильских квартирах
    Жена Запашного показала защитные бомбоубежища в израильских квартирах
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке Эллен Запашная, супруга Аскольда Запашного, показала, как в квартирах Израиля обустраивают отдельные комнаты-бомбоубежища с металлическими стенами и защитными ставнями на окнах.

    В Сети опубликовано видео с демонстрацией израильских бомбоубежищ в квартирах, снятая супругой художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного, читающего «Царьград» .

    Вследствие того, что наша квартира, построенная в Израиле после 1996 года, становится последовательным бомбардировочным шагом. Эллен Запашная уточнила, что эти помещения выполнены из прочной металлической конструкции, а окна оборудованы специальными ставнями для герметичного закрытия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате израильской атаки на жилое здание в районе Чамеран в столице Ирана погибло не менее 60 человек, среди них 20 детей.

    Напомним, что ночью в пятницу Израиль  нанес удар  по военным и ядерным объектам в Иране и  провел  спецоперации по уничтожению представителей военных ведомств и физиков-атомщиков.

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    14 июня 2025, 10:27 • Новости дня
    Центр Киева перекрыли из-за марша ЛГБТ

    Полиция перекрыла центр Киева из-за марша ЛГБТ

    Центр Киева перекрыли из-за марша ЛГБТ
    @ Noemie Coissac/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Киева из-за марша ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) были перекрыты несколько улиц и закрыта станция метро, что привело к серьезным транспортным заторам.

    Украинская полиция перекрыла ряд центральных улиц Киева и ограничила доступ на станцию метро «Театральная» из-за проведения марша ЛГБТ(движение признано экстремистским и запрещено в России), передает ТАСС.

    По данным издания «Телеграф», на участие в шествии зарегистрировались 800 человек.

    В результате перекрытия улиц в центре города возник значительный транспортный коллапс. Станция метро «Театральная» временно закрыта для пассажиров как на вход, так и на выход.

    Ранее полиция в Киеве задержала нескольких молодых людей, которые протестовали против проведения акции сторонников ЛГБТ в центре города.

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    14 июня 2025, 09:50 • Новости дня
    Tasnim сообщил о взрыве возле ангара истребителей в Тегеране
    Tasnim сообщил о взрыве возле ангара истребителей в Тегеране
    @ Iranian Red Crescent/WANA (West Asia News Agency)/REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Ночной авиаудар израильских ВВС по позициям ПВО в районе Тегерана сопровождался взрывом на территории аэропорта Мехрабад, где повреждений инфраструктуры не зафиксировали, сообщает госагентство Tasnim.

    Утром в аэропорту Мехрабад в Тегеране прогремел взрыв рядом с ангаром для истребителей, однако инфраструктура и взлетно-посадочная полоса не пострадали. Агентство Tasnim уточнило, что инцидент произошел вблизи терминала номер четыре, возле объектов с машинным оборудованием и ангаров с истребителями, передает РИА «Новости».

    По данным ТАСС, в ту же ночь израильские ВВС нанесли удары по десяткам целей, связанных с противовоздушной обороной в районе Тегерана. В сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля указано, что целью атак стала инфраструктура ракет типа земля–воздух, а также другие объекты, обеспечивающие возможности ПВО иранских сил.

    Командующий ВВС Израиля Томер Бар отметил, что были поражены сотни целей, включая объекты класса земля–воздух, а также проведена серия точных атак, позволивших улучшить воздушное превосходство и свободу действий Израиля в Иране.

    Он подчеркнул, что впервые с начала войны удары были нанесены на расстоянии более 1,5 тыс. километров от израильской территории, и добавил, что ВВС Израиля продолжат проводить операции как наступательного, так и оборонительного характера.

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, непрерывные иранские обстрелы ночью привели к двум погибшим на израильской стороне, сообщил портал Ynet.

    Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.

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    14 июня 2025, 10:35 • Новости дня
    Иран решил нанести новые удары по базам США и Израилю
    Иран решил нанести новые удары по базам США и Израилю
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Иран планирует нанести удары по базам США и продолжить атаки на Израиль, сообщает агентство Fars.

    По данным источника, знакомого с планами военного командования, в Тегеране готовятся масштабные ответные действия против американских и израильских объектов на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Источник агентства указывает, что война, начавшаяся с действий Израиля, будет распространяться на все территории, занятые этим государством, а также на американские базы в регионе. Он отметил, что агрессоры получат решительный и масштабный ответ со стороны Ирана.

    По словам собеседника Fars, противостояние не завершится на предпринятых ранее шагах, и удары будут продолжаться.

    Британский аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что помощь США Киеву прекратится из-за конфликта Израиля и Ирана, поскольку Вашингтон выберет поддержку Тель-Авива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты начали перебрасывать дополнительные силы в ближневосточный регион. Хотя США Дональд Трамп отметил, что не видит угрозы начала масштабного конфликта после недавних атак Израиля на иранские объекты.

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    14 июня 2025, 11:33 • Новости дня
    Израильский удар по жилому дому в Тегеране унес жизни 60 человек
    Израильский удар по жилому дому в Тегеране унес жизни 60 человек
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки Израиля на жилое здание в районе Чамеран в столице Ирана погибло не менее 60 человек, среди них 20 детей, сообщает канал IRIB.

    Число погибших в результате удара Израиля по жилому дому в Тегеране достигло 60 человек. Среди жертв оказалось 20 детей, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел в районе Чамеран, когда по жилому зданию был нанесен ракетный удар. По предварительной информации, ответственность за атаку возлагается на Израиль.

    Иранские власти уточняют, что число жертв может возрасти, так как некоторые пострадавшие остаются под завалами и ведутся поисково-спасательные работы.

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран намерен ответить на удары и заставит Израиль пожалеть о содеянном.

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    14 июня 2025, 14:56 • Новости дня
    Россия в рамках стамбульских договоренностей вернула четвертую группу военных
    Россия в рамках стамбульских договоренностей вернула четвертую группу военных
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина начали передавать друг другу раненых, запустив бессрочные обмены по договоренностям, достигнутым в Стамбуле в рамках переговорного процесса, возвращена еще одна группа российских солдат с территории Украины, сообщили в Минобороны.

    Россия вернула еще одну группу своих военнослужащих с территории Украины. В обмен украинской стороне передали группу пленных военнослужащих ВСУ, сообщается в Telegram-канале  Минобороны.

    В Министерстве обороны сообщили, что обмен был проведен 14 июня по договоренностям, достигнутым 2 июня в Стамбуле. Сейчас вернувшиеся военные находятся на территории Белоруссии, где получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

    В дальнейшем планируется доставить военнослужащих в Россию для лечения и реабилитации в профильных учреждениях Минобороны.

    Москва и Киев приступили к бессрочным санитарным обменам в соответствии с договоренностями, достигнутыми на переговорах в Стамбуле. Передача раненых между сторонами осуществляется на постоянной основе, передает ТАСС.

    Напомним, третья группа российских военных была возвращена с Украины в рамках достигнутых договоренностей.

    Минобороны опубликовало видеозапись с новой группой освобожденных из украинского плена российских военнослужащих.

    В субботу Россия передала на Украину 1, 2 тыс. тел погибших солдат. Российская сторона в пятницу осуществила передачу новой партии тел, при этом Украина не отдала ни одного тела.

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    14 июня 2025, 08:47 • Новости дня
    Иран сбил израильские разведывательные дроны на границе с Турцией

    Tекст: Александра Юдина

    Иранская государственная телерадиокомпания сообщила, что вооруженные силы страны сбили несколько израильских беспилотников.

    Инцидент произошел вблизи города Сельмас на северо-западе Ирана, в непосредственной близости от турецкой границы. Согласно данным телерадиокомпании, данные аппараты выполняли разведывательные задачи, передает ТАСС.

    Накануне два израильских истребителя F-35 были сбиты силами ПВО иранской армии наряду с другими самолетами. Иранские ВС запустили вторую волну ракет по Израилю в ходе операции «Суровое наказание». Иран начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану. Агентство Tasnim добавило, что в плен была взята женщина-пилот одного из самолетов.

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    14 июня 2025, 12:29 • Новости дня
    Израиль атаковал Тебриз и Хорремабад в Иране
    Израиль атаковал Тебриз и Хорремабад в Иране
    @ Mehr News Agency/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Взрывы прогремели в Тебризе, Хорремабаде и Керманшахе на западе и северо-западе Ирана, сообщает агентство Fars.

    Израиль также атаковал еще четыре объекта на северо-западе страны, передает РИА «Новости».

    По данным агентства Mehr, подвергся атаке нефтеперерабатывающий завод в Тебризе. Представители иранских властей пока официально не прокомментировали последствия ударов и степень разрушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночной авиаудар израильских ВВС по позициям ПВО в районе Тегерана сопровождался взрывом на территории аэропорта Мехрабад, где повреждений инфраструктуры не зафиксировали.

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    14 июня 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Зеленый Кут в ДНР
    Российские войска освободили Зеленый Кут в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Центр» был освобожден населенный пункт Зеленый Кут в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Группировкой было нанесено поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады и полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, а также штурмовой бригады нацполиции около Разино, Димитрова, Красноармейска, Новопавловки, Алексеевки ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 520 военнослужащих, шесть бронемашин, включая три американских бронеавтомобиля HMMWV, восемь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Север» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, егерской, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Вакаловщины, Иволжанского, Рыжевки, Хотени, Храповщины и Юнаковки Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Долгеньким, Московкой, Купянском, Кисловкой, Ольговкой Харьковской области, Карповкой и Зеленой Долиной ДНР.

    Противник потерял более 220 военнослужащих, две станции РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Северска, Никифоровки, Пазено, Резниковки, Часова Яра, Дылеевки и Константиновки ДНР.

    ВСУ при этом потеряли более 175 военнослужащих, америкаский бронеавтомобиль HMMWV, три пикапа и два орудия полевой артиллерии, включая британскую 155-мм гаубицу FH-70, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Запорожья, Шевченко ДНР и Малиновки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли более 195 военнослужащих, танк, бронемашину, два артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Степногорска, Новоивановки, Каменского Запорожской области, Понятовки и Белозерки Херсонской области.

    Уничтожены до 60 военнослужащих, две станции РЭБ и станция контрбатарейной борьбы, а также два склада с боеприпасами и горючим, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР.

    Ранее ВС России освободили Петровское и Алексеевку в ДНР, а до этого Южная группировка войск освободила Зарю в ДНР.

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    14 июня 2025, 07:13 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 66 дронов ВСУ за ночь

    Минобороны сообщило о 66 уничтоженных за ночь над регионами России БПЛА

    Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 66 дронов ВСУ за ночь
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Средствами ПВО над российскими регионами было уничтожено 66 дронов ВСУ в период с 20.00 пятницы до 7.00 субботы, сообщили в Миноборны.

    «В период с 20.00 мск 13 июня до 7.00 мск 14 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Там уточнили, что 30 дронов уничтожены над территорией Воронежской области, еще десять – над Белгородской областью, восемь БПЛА – над Ставропольским краем, шесть беспилотников – над Республикой Крым, один дрон уничтожен над Самарской областью и 11 БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу на одно из промпредприятий Новокуйбышевска была совершена попытка атаки БПЛА, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

    Также стало известно о том, что житель Ставропольского края пострадал при падении обломков БПЛА, падение их зафиксировали в промзоне Невинномысска.

    До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на субботу из-за атаки дрона на Белгород была повреждена кровля  многоквартирного дома.


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    14 июня 2025, 14:21 • Новости дня
    Россия передала Украине 1,2 тыс. тел погибших солдат ВСУ

    Россия передала Украине 1,2 тыс тел погибших солдат ВСУ

    Россия передала Украине 1,2 тыс. тел погибших солдат ВСУ
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия в субботу осуществила передачу 1,2 тыс. тел украинских военных, при этом Украина не передала ни одного тела, сообщил источник в переговорной группе.

    Россия в рамках Стамбульских договоренностей передала Украине 1,2 тыс. тел погибших солдат вооруженных сил Украины, однако Киев пока не передал ни одного тела, передает ТАСС.

    Источник в переговорной группе сообщил, что обмен телами проходил в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.

    Также источник рассказал, что в настоящее время Москва и Киев осуществляют паритетный обмен военнопленными. По его словам, обмен проводится на равных условиях и продолжается в рабочем порядке.

    Российская сторона в пятницу осуществила передачу новой партии тел погибших украинских военных. Украина также не отдала ни одного тела в рамках обмена.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что решение киевских властей забрать тела военнослужащих ВСУ является вынужденной мерой.

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