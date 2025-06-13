Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.9 комментариев
США начали переброску военных сил на Ближний Восток
AP: США начали переброску военных сил на Ближний Восток
Соединенные Штаты начали перебрасывать дополнительные силы в ближневосточный регион, сообщает агентство Associated Press (AP).
Американские чиновники, на которых ссылается AP, заявили, что эсминец США USS Thomas Hudner направлен в восточную часть Средиземного моря, а еще одному кораблю американских ВМС приказано быть в состоянии повышенной готовности и начать продвижение в регион, передает ТАСС.
По информации источников, такие меры связаны с опасениями возможной атаки со стороны Ирана в ответ на недавние удары Израиля по иранской территории.
Кроме того, президент США Дональд Трамп в настоящее время проводит встречу с членами Совета национальной безопасности.
Портал Axios писал, что администрация американского президента Дональда Трампа сообщила израильскому правительству, что США не будут напрямую участвовать ни в одном израильском военном ударе по ядерным объектам Ирана.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о непричастности Вашингтона к израильской ночной атаке на Тегеран.