AP: США начали переброску военных сил на Ближний Восток

Tекст: Валерия Городецкая

Американские чиновники, на которых ссылается AP, заявили, что эсминец США USS Thomas Hudner направлен в восточную часть Средиземного моря, а еще одному кораблю американских ВМС приказано быть в состоянии повышенной готовности и начать продвижение в регион, передает ТАСС.

По информации источников, такие меры связаны с опасениями возможной атаки со стороны Ирана в ответ на недавние удары Израиля по иранской территории.

Кроме того, президент США Дональд Трамп в настоящее время проводит встречу с членами Совета национальной безопасности.

Портал Axios писал, что администрация американского президента Дональда Трампа сообщила израильскому правительству, что США не будут напрямую участвовать ни в одном израильском военном ударе по ядерным объектам Ирана.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о непричастности Вашингтона к израильской ночной атаке на Тегеран.