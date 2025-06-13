Рубио заявил, что США не участвовали в атаке Израиля на Тегеран

Рубио: США не участвовали в ударах Израиля по Ирану

Tекст: Ирма Каплан

«Сегодня вечером Израиль предпринял односторонние действия против Ирана. Мы не участвуем в ударах по Ирану, и нашим главным приоритетом является защита американских войск в регионе», – приводит его слова CNN.

Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид.

До этого иранский телеканал сообщал о двух погибших после атаки Израиля на Тегеран. Также было подтверждено, что некоторые объекты в Натанзе были атакованы израильскими ВВС.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса, поэтому США не будут напрямую участвовать в военных атаках Израиля на Иран.

Администрация Трампа также сообщила израильскому правительству, что США не будут напрямую участвовать ни в одном израильском военном ударе по ядерным объектам Ирана.