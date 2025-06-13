Axios узнал об участии США в отражении иранских атак на Израиль

Axios: США помогают Израилю перехватывать баллистические ракеты

Tекст: Ирма Каплан

«США помогают перехватывать приближающиеся баллистические ракеты, по словам израильского чиновника и высокопоставленного американского чиновника», – сказано в материале портала.

После того, как Израиль начал войну против Ирана, атаковав его ядерные объекты и ракетные площадки и убив десятки высших военных руководителей и ученых-ядерщиков, Тегеран развернул ответную кампанию.

«Израильские системы ПРО запустили десятки ракет Arrow, чтобы попытаться перехватить готовящуюся атаку», – уточняется в статье.

По словам очевидцев и видео, размещенных в интернете, несколько иранских ракет поразили центр Тель-Авива. Израильские службы экстренной помощи сообщили, что 15 человек получили ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты начали перебрасывать дополнительные силы в ближневосточный регион. Хотя США Дональд Трамп отметил, что не видит угрозы начала масштабного конфликта после недавних атак Израиля на иранские объекты.

При этом ранее Axios писал, что администрация американского президента Дональда Трампа сообщила израильскому правительству, что США не будут напрямую участвовать ни в одном израильском военном ударе по ядерным объектам Ирана. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о непричастности Вашингтона к израильской ночной атаке на Тегеран.