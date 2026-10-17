Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Хуситы сбили саудовский вертолет Apache на границе
SABA: Хуситы сбили вертолет Apache ВВС Саудовской Аравии у границы
Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы сбили вертолет Apache ВВС Саудовской Аравии.
Хуситы уничтожили вертолет ВВС Саудовской Аравии в районе границы с королевством, передает ТАСС со ссылкой на йеменское агентство SABA.
«Вооруженным силам удалось сбить вертолет Apache, принадлежащий саудовскому врагу, напротив Наджрана, когда он совершал враждебные действия в направлении позиций наших сил на границе», – сообщил Сариа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда.
Во вторник мятежники пригрозили ударами по столице Саудовской Аравии.
В понедельник Эр-Рияд пожаловался на слабую помощь Запада в борьбе против движения «Ансар Аллах».