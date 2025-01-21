Суд Франции выдал новый ордер на арест Башара Асада

Франция выдала ордер на арест Асада за соучастие в бомбардировках Сирии 2017 года

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает AFP, французский суд выдал новый ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада по подозрению в соучастии в бомбардировках гражданских объектов в 2017 году. Этот шаг был предпринят по запросу Национальной антитеррористической прокуратуры Франции. Прокуратура утверждает, что Асад более не пользуется государственным иммунитетом от судебных разбирательств.



Инцидент, за который был выписан ордер, связан с гибелью 59-летнего франко-сирийца Салаха Абу Набу в результате обстрела его дома в провинции Дераа сирийскими военными вертолетами. Ранее, в связи с обвинениями в применении химического оружия, уже был выдан ордер на арест Асада, который прокуратура Франции пыталась оспорить из-за его тогдашнего иммунитета.

Кассационный суд Франции планирует рассмотреть апелляцию прокуратуры по предыдущему ордеру 26 марта. По данным AFP, на сегодняшний день выдано 14 ордеров на арест высокопоставленных сирийских чиновников, включая Башара Асада.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в международном аэропорту Бейрута задержали жену Дурейда Асада и ее дочь за попытку покинуть страну с поддельными паспортами, о чем сообщил судебный источник газете Al Nahar.

ВЗГЛЯД также отмечал, что Франция и Турция, недавно находившиеся на грани геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье, временно отложили противоречия.

В то же время министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выразил желание видеть рукопожатие между его немецкой коллегой Анналеной Бербок и сирийским министром Ахмедом аль-Шараа.

