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    Из Сирии торчат уши не только Турции, но и Франции

    @ Sally Hayden/Keystone Press Agency/Global Look Press

    12 декабря 2024, 08:50 Мнение

    Из Сирии торчат уши не только Турции, но и Франции

    Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев

    востоковед, директор Центра изучения новой Турции

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    Успех марш-броска боевиков сирийской оппозиции еще долгим эхом будет напоминать о себе и на Ближнем Востоке, и в сопредельной ему Африке. И дело не только в геостратегической значимости самой Сирии, остававшейся для России ключом к региону. Куда важнее сегодня то, что иранская «Ось сопротивления» и «Шиитский полумесяц», похоже, приказали долго жить. А значит, на наших глазах формируется внешне гомогенное суннитско-арабское пространство. С туманными перспективами для всех не относящих себя к такому обществу. И все это происходит при почти нескрываемом участии нашего партнера – Турции.

    Ее причастность к процессу с первых часов наступления боевиков была очевидна по многим признакам. Так, на турецких каналах в ток-шоу и в новостях ведущие подавали новости об успехе оппозиции так, будто речь шла о турецкой армии и ее победах. Захват Алеппо преподносился с особенной помпой. На улицах Стамбула активисты неизвестной организации угощали прохожих сладостями в честь взятия «нашего Алеппо».

    Но гораздо больше причастность Турции подтверждают наличие у оппозиционеров радиостанции производства ASELSAN, шлемы турецкой армии на головах добровольцев-уйгур, турецкое стрелковое оружие в ассортименте. Не говоря уже о том, что хорошо разработанная и не менее успешно осуществленная войсковая операция на театре в сотни километров указывает на руку профессиональных генштабистов, но никак не представителей идлибской публики. Идлиб, как политическая единица, не мог за четыре года своего существования выпустить офицеров такого уровня. Но вот что есть в Идлибе, так это граница с Турцией и возможность за девять часов на машине добраться хоть до турецкой столицы Анкары.

    Очевидно и то, что и военная, и внешняя разведка Турции явно переиграла коллег из сирийского «Мухабарата». Фактически в Алеппо, Хаме, Хомсе, Дамаске и в других городах наблюдалась массовая измена присяге и, называя вещи своими именами, предательство. Вместе с тем измена в масштабах всей страны, как по свистку, говорит о кропотливой работе спецслужб, об инфильтрации ими агентов буквально на все уровни сирийского военно-политического руководства. Иначе трудно объяснить тот факт, что премьер, министры и некоторые чиновники на местах и сегодня продолжают свою работу. Значит были договоренности.

    Само собой, все уже успели «переобуться». Особенно умиляет позиция посла Сирии в Москве Башара Джафари, который вдруг разглядел «коррупцию» в высших эшелонах сирийской власти. Той самой власти, которой он служил чуть более 40 лет. Впрочем, хроники сирийского предательства пусть останутся на суд грядущих сирийских поколений.

    Разобраться, что побудило турок действовать именно в декабре 2024-го, поможет оценка процессов, наблюдающихся в стане коллективного Запада. В евроатлантизме, между союзниками – ЕС и США, с высокой долей вероятности наметился раскол. Начался он далеко не вчера, но приход к власти неуступчивого и прямолинейного Дональда Трампа в январе 2025 года обещает усугубить картину. Курс на изоляционизм в целом, готовность Трампа ввести пошлины против европейских товаров, его же ориентация на регион АТР вместо Европы ставит Брюссель перед выбором: либо начать свою игру по всем направлениям, включая энергетическое, либо ждать у моря погоды, а точнее, милости Трампа.

    Кстати, уже избранный президент заявил, что США останутся в блоке НАТО лишь в том случае, если альянс будет «платить по счетам».

    Последнее как нельзя лучше ложится в канву предложений президента Франции Макрона относительно необходимости создания ЕС своей, европейской армии. Более того, Макрон далеко не одинок в своей оценке перспектив НАТО. Об этом то и дело заявляют представители европейского политикума. Хотя и голоса Франции, как одного из лидеров ЕС наряду с Германией, вполне бы хватило, чтобы понять – в Европе не шутят. Появление англосаксонского междусобойчика – AUCUS – в 2021 году развеяло многие иллюзии. Например, ту, что США, Великобритания и Австралия видят свое военно-политическое будущее в одной упряжке с Францией и Германией. 

    И вот совпадение: незадолго до начала активной фазы в Сирии Франция начала сближение со своим конкурентом и соперником – Турцией. С начала осени турецкая BOTAS подписала долгосрочный контракт с французской TotalEnergies на поставку 1,6 млрд куб. метров газа. Хотя таких контрактов Анкара уже давно не подписывала с Парижем. Тем временем со страниц портала Французского центра по международным делам (IFRI) исчез последний доклад с критикой в адрес Турции. Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок в этой африканской стране. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

    Косвенным подтверждением тому служит факт, что в своей бывшей колонии Сирии Франция также поддержала наступление боевиков, отдавая себе отчет, что за ними стоит Турция. Разумеется, в случае несогласия с Анкарой в оценках событий последних дней Париж никто не принуждал приветствовать приход к власти террористов из Хайят Тахрир аш-Шам* (организация запрещена в России). В конце концов, бывший президент Башар аль-Асад и правящая партия «Баас» ассоциировались со светским курсом, который так дорог французам. Если, конечно, верить, что французов всерьез заботит демократия, права человека и далее по списку. Но, похоже, по-настоящему Францию волнует другое.

    Даже беглого взгляда на карту хватит, чтобы увидеть: из Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ через территорию Сирии можно провести нефте- и газопроводы, которые обслуживали бы европейские потребности. Собственно, до начала 1990-х по сирийской земле и проходил Трансаравийский трубопровод. Еще в начале «Арабской весны» в 2011 году в профессиональной среде часто говорили, что поддержка гражданской войны в Сирии со стороны монархий Персидского залива была не чем иным, как ответом арабских правителей на неуступчивость бывшего президента Башара Асада. Тот якобы после консультаций с Ираном наотрез отказался от планов с трубопроводами. Вероятнее всего, трубопровод лишь часть пазла тех лет, но очень немаловажная.

    Турция же нуждается в двух вещах, которые достижимы при конструктивных отношениях с Евросоюзом. Во-первых, в условиях раскола по линии евроатлантизма туркам не помешало бы усилить свои переговорные позиции при любом торге – хоть с Брюсселем, хоть с Вашингтоном. Во-вторых, турецкая экономика как в воздухе нуждается в валютных поступлениях, которые хлынут рекой благодаря транзиту топлива.

    Вместе с тем за последние годы обеспечить безопасность и политическую стабильность в Сирии стало, пожалуй, сложнее, чем даже захватить почти всю страну. Неопределенности добавляет то, что турки, решая сугубо насущные задачи сегодняшнего дня, существенно нарушили этноконфессиональный состав и баланс в республике. Там, где раньше проживали курды, теперь проживают арабы. Это особенно касается районов компактного проживания курдов на севере страны. При этом туркам кажется, что они вполне контролируют ситуацию. Но Асаду, должно быть, тоже многое казалось.

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