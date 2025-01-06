Глава МИД Франции заявил, что хотел бы для Бербок рукопожатия в Сирии

Глава МИД Франции выразил желание, чтобы Бербок пожали руку в Сирии

Tекст: Елизавета Шишкова

Барро уточнил, что хотя он хотел бы увидеть такой жест, это не было целью его поездки в Сирию, передает РИА «Новости».

Французский дипломат подчеркнул, что основной целью его визита в Дамаск было обеспечение защиты французских граждан от угроз, возникающих из-за присутствия в Сирии большого числа боевиков и опасности распространения химического оружия в чужие руки.

Напомним, визит Бербок обернулся скандалом для внешней политики ФРГ, когда представители новых сирийских властей во главе с Ахмедом аш-Шараа отказали ей в рукопожатии.

Востоковед Станислав Тарасов сказал газете ВЗГЛЯД, что визит Бербок в Дамаск можно назвать провальным: сирийская сторона не поддержала попытки дискредитировать Россию и обозначить преступления Башара Асада против человечности.