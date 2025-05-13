Зеленский поссорился с Китаем

Глеб Кузнецов
Иллюзия быстрых решений – золотой стандарт трампизма
Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.
Ольга Андреева
Сделать джинсы снова великими уже не получится
Джозеф Най подвел под идею «мягкой силы» прочную теоретическую базу, он увидел ее мощное разрушительное действие на геополитических противников, и он же увидел, как большая американская мечта превратилась в скромный план просто поддержать собственное физическое существование.
Владимир Можегов
Евробюрократия держит антиамериканский фронт, но трещит изнутри
Европейский истеблишмент строит стену между Россией и Европой, никак не считаясь при этом ни с планами Трампа, ни с волей своих собственных народов. Главный инструмент – старый добрый административный ресурс. Но его может просто-напросто не хватить.