Депутат Бундестага сочла унижением отказ Бербок в рукопожатии в Сирии

Депутат Бундестага назвала визит Бербок в Сирию черным днем для внешней политики ФРГ

Tекст: Мария Иванова

Депутат Бундестага Севим Дагделен назвала визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Дамаск «черным днем для германской внешней политики», сообщает ТАСС.

Она отметила, что Бербок даже позволила себе шутки над ситуацией, в которой ей было отказано в рукопожатии представителями новых сирийских властей. Дагделен также подчеркнула, что это унижение является «ужасным поощрением для исламистов в Германии».

Во время визита в Дамаск, который состоялся в пятницу, Анналена Бербок прибыла с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро. Это был первый визит европейских министров иностранных дел в Сирию после ухода Башара Асада с поста президента. Встречавшие их представители сирийских властей, в частности лидер вооруженных формирований Ахмед аш-Шараа, отказались пожать руку немецкому министру.

Ситуация в Сирии кардинально изменилась в конце ноября 2024 года, когда вооруженные оппозиционные формирования начали наступление на сирийскую армию. 8 декабря они вошли в Дамаск, что привело к отставке Башара Асада и его отъезду из страны. Вскоре после этого Мухаммед аль-Башир, глава «Правительства спасения» в провинции Идлиб, объявил себя руководителем сирийского переходного правительства, которое должно функционировать до марта 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские политики отказались пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время ее визита в Дамаск.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отправилась в Сирию вместе с французским коллегой, чтобы установить контакт с новыми правителями страны на фоне опасений усиления влияния России и Китая в регионе, отметило немецкое издание Tagesschau.

Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление Бербок о российских базах в Сирии, напомнив о присутствии американских баз в Германии.