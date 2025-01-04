Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.2 комментария
Tagesschau: Бербок посетила Сирию для противодействия влиянию России и Китая
Tagesschau сообщил о визите Бербок в Сирию для противодействия влиянию России и Китая
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отправилась в Сирию вместе с французским коллегой, чтобы установить контакт с новыми правителями страны, опасаясь усиления влияния России и Китая в регионе, сообщило немецкое издание Tagesschau.
Издание отмечает, что Бербок намерена вести диалог даже с повстанцами, которые находятся в списке террористов ООН, сообщает Ura.ru.
Как пишет Tagesschau, министр могла бы облегчить себе задачу и сказать, что это абсолютно невозможно и неправильно. «Если сейчас хлопнут дверьми Германия или ЕС, то придут другие. Россия и Китай не боятся контактов», – пишет издание.
Ранее Бербок призвала «убрать российские военные базы из Сирии», выразив готовность поддержать новую сирийскую администрацию в процессе политической перезагрузки, при этом сирийские политики отказались пожимать руку Бербок во время ее визита в Дамаск, демонстрируя свое отношение к визиту, а официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии, напомнив о присутствии американских баз в Германии.