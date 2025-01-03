Бербок потребовала вывода российских военных баз из Сирии

Tекст: Мария Иванова

Бербок перед визитом в Дамаск выразила мнение, что России необходимо отказаться от своих военных баз в Сирии, сообщает РИА «Новости».

Это заявление было сделано в контексте дипломатического визита, который министр осуществляет вместе с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро. В ходе этого визита они доождны провести переговоры с новым главой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа, более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани.

Совместная поездка министров из Германии и Франции призвана продемонстрировать готовность поддержать Сирию в процессе политических изменений. Они подчеркнули важность мирной передачи власти, восстановления страны и общественного примирения.

Ситуация в Сирии продолжает оставаться напряженной после того, как вооруженные оппозиционные силы начали наступление на позиции сирийской армии в конце ноября. В результате этих событий президент Башар Асад оставил свой пост и покинул страну, а руководство Сирии перешло к новому главе временного правительства, Мухаммеду аль-Баширу.

Временное правительство будет действовать до 1 марта 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и британские спецслужбы планируют атаки на российские военные базы в Сирии при помощи ударных беспилотников, которые были переданы полевым командирам ИГИЛ*, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Сирийские власти не намерены расторгать соглашения о российских военных базах, стороны ведут переговоры о статусе и численности контингента.

Москва не получала обращений от новых властей Сирии по поводу пересмотра договоров о российских военных базах, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.