Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Бербок призвала убрать базы России из Сирии
Бербок потребовала вывода российских военных баз из Сирии
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала убрать российские военные базы из Сирии, выразив готовность поддержать новую сирийскую администрацию в процессе политической перезагрузки.
Бербок перед визитом в Дамаск выразила мнение, что России необходимо отказаться от своих военных баз в Сирии, сообщает РИА «Новости».
Это заявление было сделано в контексте дипломатического визита, который министр осуществляет вместе с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро. В ходе этого визита они доождны провести переговоры с новым главой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа, более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани.
Совместная поездка министров из Германии и Франции призвана продемонстрировать готовность поддержать Сирию в процессе политических изменений. Они подчеркнули важность мирной передачи власти, восстановления страны и общественного примирения.
Ситуация в Сирии продолжает оставаться напряженной после того, как вооруженные оппозиционные силы начали наступление на позиции сирийской армии в конце ноября. В результате этих событий президент Башар Асад оставил свой пост и покинул страну, а руководство Сирии перешло к новому главе временного правительства, Мухаммеду аль-Баширу.
Временное правительство будет действовать до 1 марта 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и британские спецслужбы планируют атаки на российские военные базы в Сирии при помощи ударных беспилотников, которые были переданы полевым командирам ИГИЛ*, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
Сирийские власти не намерены расторгать соглашения о российских военных базах, стороны ведут переговоры о статусе и численности контингента.
Москва не получала обращений от новых властей Сирии по поводу пересмотра договоров о российских военных базах, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ