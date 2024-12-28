  • Новость часаСВР раскрыла планы США и Британии устроить атаки на российские базы в Сирии
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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Позиции США на Ближнем Востоке становятся все слабее

    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

    0 комментариев
    Константин Косачев Константин Косачев Норвежские моряки нарушили мораль и право

    Спасение людей на море – это проявление гуманизма, древнейший морской обычай, который имеет универсальное применение в любой точке Мирового океана независимо от флага или гражданства. Норвежские моряки должны были прийти на помощь людям, потерпевшим кораблекрушение. Но не пришли.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов К территориальным претензиям Трампа следует отнестись всерьез

    Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.

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    28 декабря 2024, 09:51 • Новости дня

    СВР раскрыла планы США и Британии устроить атаки на российские базы в Сирии

    СВР обвинила США и Британию в подготовке атак на российские базы в Сирии с помощью ИГИЛ

    СВР раскрыла планы США и Британии устроить атаки на российские базы в Сирии
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Американские и британские спецслужбы планируют атаки на российские военные базы в Сирии при помощи ударных беспилотников, которые были переданы полевым командирам ИГИЛ* (признана террористической организацией, запрещена в России), сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

    СВР заявила, что спецслужбы США и Британии намерены использовать для этих атак контролируемых ими полевых командиров запрещнной в России ИГИЛ*, предоставив им ударные беспилотники, передает РИА «Новости».

    По данным СВР, администрация США и руководство Британии стремятся помешать стабилизации в Сирии после свержения президента Башара Асада, намерены поддерживать состояние хаоса на Ближнем Востоке.

    В СВР заявили, что в Вашингтоне и Лондоне полагают, что теракты в Сирии могут спровоцировать Россию на эвакуацию своих военных из региона, и рассчитывают обвинить новые сирийские власти в неспособности контролировать радикалов, передает ТАСС.

    Лондон и Вашингтон пытаются обеспечить свое доминирование в регионе, используя концепцию «порядка, основанного на правилах», подчеркнули российские разведчики.

    Однако российское военное присутствие на средиземноморском побережье Сирии продолжает служить фактором региональной стабильности, что, по мнению СВР, мешает реализации замыслов западных стран.

    Ранее сообщалось, что сирийские власти не намерены расторгать соглашения о российских военных базах, ведя переговоры о статусе и численности контингента.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз планирует поднять вопрос об упразднении российских баз в Сирии при взаимодействии с новыми властями страны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным из-за продолжающихся переговоров с контролирующими силами страны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто больше всего выиграл и проиграл в ходе событий на Ближнем Востоке и каким становится в этом контексте российское присутствие в регионе.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    26 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    США заблокировали перевод российского взноса в МККК

    США санкциями сорвали перевод российского взноса в Международный комитет Красного Креста

    США заблокировали перевод российского взноса в МККК
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    США незаконными санкциями против Газпромбанка заблокировали перевод российского взноса в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщает МИД РФ.

    Как передает ТАСС, Министерство иностранных дел России заявило о блокировке перевода российского взноса в бюджет Международного комитета Красного Креста из-за санкций, введенных Министерством финансов США против Газпромбанка в ноябре. В МИД подчеркнули, что такие односторонние меры наносят ущерб не только России, но и международным организациям, которым предназначены средства.

    В сообщении министерства особо отмечено, что препятствия для осуществления выплат в бюджеты ряда международных организаций стали результатом недавних санкций. «Очередным примером того, как подобные незаконные рестрикции наносят ущерб не только и не столько нашей стране, стал срыв перевода средств российского добровольного взноса в бюджет Международного комитета Красного Креста», – заявили в министерстве.

    Эти действия США, по словам представителей МИД, являются примером неправомерного вмешательства и нарушают международные нормы. Россия, как подчеркнули в ведомстве, продолжает выполнять свои обязательства перед международными организациями, несмотря на внешние давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк.

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    27 декабря 2024, 05:18 • Новости дня
    Миллиардер подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за сбитый F-16

    Миллиардер Шмотьев подтвердил выплату 15 млн рублей за уничтожение F-16 в спецоперации

    Миллиардер подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за сбитый F-16
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский миллиардер Сергей Шмотьев подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за уничтожение первого истребителя F-16 в рамках специальной военной операции.

    Миллиардер Сергей Шмотьев объявил о готовности выплатить 15 млн рублей за первый сбитый американский истребитель F-16, сообщает ТАСС.

    «Выплата за сбитый F-16 – это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь», – заявил Шмотьев.

    Ранее на Петербургском международном экономическом форуме бизнесмен отметил, что также предусмотрены выплаты за уничтожение танков западного производства. «Мы за первый танк заплатили 5 млн рублей, за последующие – по 500 тыс. рублей. Вознаграждение доходит до бойцов, которые защищают страну», – отметил он.

    Компания «Форэс» активно поддерживает российскую армию с начала спецоперации. Общий объем помощи, включая поставки техники, гуманитарных грузов и финансирование учебных частей, превысил 230 млн рублей. Это подчеркивает значимость компании в поддержке военнослужащих и укреплении оборонных способностей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил о том, что в Запорожской области был сбит американский самолет F-16, готовившийся к ракетному удару. Министерство обороны США отказалось комментировать данное сообщение, сославшись на необходимость получения данных от украинской стороны.

    Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала 12 человек, подозреваемых в шпионаже за аэродромами с F-16, среди которых были обнаружены дезертиры.

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    26 декабря 2024, 14:50 • Видео
    Илон Маск будет менять власть в Германии

    Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

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    27 декабря 2024, 16:59 • Новости дня
    Сирия сохранила военные базы России в Латакии и Тартусе
    Сирия сохранила военные базы России в Латакии и Тартусе
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сирийские власти не намерены расторгать соглашения о российских военных базах. Стороны ведут переговоры о статусе и численности контингента.

    Сирийские власти в ближайшее время не планируют разрывать соглашения, позволяющие России использовать военные базы в провинциях Латакия и Тартус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

    По словам источника, обсуждаются условия, при которых соглашения могут быть разорваны. В частности, стороны ведут консультации о том, чтобы обстоятельства непреодолимой силы, такие как военные действия и смена власти в Сирии, не стали поводом для расторжения соглашений.

    Также в ходе переговоров рассматривается вопрос о численности российского военного контингента на территории Сирии. Источник подчеркнул, что Россия стремится сохранить юридический статус своих баз и избежать возможного форс-мажора, который мог бы повлиять на договоры о долгосрочной аренде объектов.

    Ранее новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, поскольку Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране.

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    27 декабря 2024, 01:46 • Новости дня
    Число жертв ударов ВВС Пакистана в Афганистане превысило 50 человек
    Число жертв ударов ВВС Пакистана в Афганистане превысило 50 человек
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаударов ВВС Пакистана в афганской провинции Пактика погибли более 50 человек, сообщается о 40 раненых и разрушении нескольких домов.

    Исполняющий обязанности министра границ и племенных дел временного афганского правительства Нурулла Нури заявил, что авиаудары пакистанских ВВС унесли жизни 51-52 человек в афганском округе Бармаль провинции Пактика. Нури уточнил, что среди жертв есть репатриированные из Пакистана беженцы, сообщает ТАСС.

    По словам Нури, удары были направлены на беженцев из округов Северный и Южный Вазиристан. Он подчеркнул, что действия Пакистана не останутся без ответа. Временное правительство Афганистана осудило эти удары, назвав их нарушением международных норм.

    Как сообщается, авиаудары стали вторыми в этом году после марта, когда ВВС Пакистана атаковали террористические базы в Афганистане. Удары произошли спустя несколько часов после встречи представителя Пакистана Мохаммада Садика с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки в Кабуле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре на афгано-пакистанской границе начались вооруженные столкновения, а в октябре временное правительство Афганистана начало расследование возможного убийства 250 афганских мигрантов на иранско-пакистанской границе после слухов в СМИ и заявления иранского дипломата.

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    27 декабря 2024, 03:31 • Новости дня
    Пентагон отказался комментировать сбитый F-16 в Запорожье

    Минобороны США отказалось комментировать сообщение о сбитом F-16 в Запорожье

    Пентагон отказался комментировать сбитый F-16 в Запорожье
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны США отказалось комментировать сообщения о сбитом в Запорожской области истребителе F-16 американского производства, ссылаясь на необходимость получения информации от украинской стороны.

    Министерство обороны США отказалось от комментировать сообщение, что украинский истребитель F-16 был сбит в Запорожье, передает ТАСС. Представитель ведомства направил за деталями к украинской стороне, подчеркнув, что у Пентагона нет информации для предоставления.

    Представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что F-16 был сбит перед подготовкой ракетного удара по Запорожской области.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о получении второй партии истребителей F-16 из Дании, однако не уточнил общее количество полученных самолетов. Власти Дании в ноябре заявили о передаче шести истребителей и намерении поставить еще тринадцать.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД России, подчеркнула, что F-16 не изменят ситуацию на поле боя и будут уничтожаться российскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области был сбит самолет F-16 американского производства, готовившийся к ракетному удару. Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, что нанесло значительный ущерб объектам инфраструктуры.

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    27 декабря 2024, 14:42 • Новости дня
    Юшков: «Северный поток» можно включить и без американцев

    Эксперт Юшков: Россия не признает передачу «Северного потока» американскому инвестору

    Юшков: «Северный поток» можно включить и без американцев
    @ Stefan Sauer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Газпром не признает прав американского представителя стать собственником «Северного потока». Заявление же Александра Вучича, вероятнее всего, преследовало цель напомнить ЕС о возможностях возобновления связей с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Игорь Юшков. Ранее президент Сербии допустил передачу «Северного потока» американцам и возобновление транзита газа в течение года.

    «Президент Сербии сделал довольно эпатажное заявление», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. По мнению собеседника, Александр Вучич таким образом пытался привлечь внимание европейских политиков, добавил эксперт.

    «Посыл его слов, скорее, заключается в том, что страны Европы не успеют оглянуться, как вернутся к сотрудничеству с Москвой и будут покупать российский газ. То есть так же быстро, как ЕС разрывал отношения с РФ, можно будет возобновить эти связи, поэтому им не надо закрываться от любых возможностей», – полагает собеседник.

    Вместе с тем Вучич вряд ли действительно рассчитывает на реализацию озвученной им схемы, согласно которой «Северный поток – 2» покупает американский инвестор, с газопровода снимают санкции, а европейцы дают добро на его эксплуатацию. По оценкам Юшкова, вероятность исполнения этого прогноза весьма сомнительна. Как объясняет аналитик, у плана есть ряд проблем. Ключевая загвоздка в том, что Газпром не признает переход права собственности в той форме, которая, как предполагается, будет организована.

    «Напомню, что у компании арестовали «дочку» Nord Stream 2 AG. Если ее продадут, то фирма не согласится с потерей самого трубопровода. Газпром, вероятнее всего, организует новую структуру и зарегистрирует ее в России. Если будет достигнута договоренность о прокачке энергоресурсов, то Газпром за транспортировку станет платить своей дочерней фирме, но не европейцам или американцам», – детализировал эксперт.

    Он подчеркивает: представить сценарий, при котором энергетический гигант признает, что американский инвестор становится собственником газопровода, российская компания качает газ по трубе и при этом платит тому за эксплуатацию – сложно представить.

    Как напомнил Юшков, интерес к покупке «Северного потока» ранее высказывал американский инвестор Стивен Линч. Тот сообщал, что обратился к правительству США с просьбой выдать ему лицензию на участие в торгах, если на них выставят трубопровод. По мнению эксперта, это еще одна «провокационная выходка». «Nord Stream 2 AG находится под санкциями США. Для того, чтобы американский гражданин мог иметь какие-то экономические контакты с этой компанией, он должен получить специальное разрешение от санкционного регулятора Соединенных Штатов. Бизнесмену попросту не разрешат участвовать в сделках», – полагает аналитик.

    Ограничения с Nord Stream 2 AG Вашингтон не снимет, продолжил Юшков. «Вне зависимости от того, кто у власти – Дональд Трамп или Джо Байден, США заинтересованы в выдавливании российского газа с европейского рынка. Американская администрация будет отстаивать национальные интересы, а восстановление позиций Москвы вовсе не входит в них», – отметил он.

    В то же время запуск газопровода отвечает интересам Европы. «Вопрос лишь в том, насколько самостоятельны местные лидеры? Они не накладывали рестрикций на «Северный поток». Он не работает не потому, что американцы ввели санкции, а по причине того, что сам ЕС так и не собрал полный пакет документов: не сделал сертификацию газопровода, не выдал разрешение на ввод в эксплуатацию – то есть вопрос бюрократии. Решение за Европой», – детализировал специалист.

    Впрочем, вопрос работы «Северного потока – 2» вполне может быть включен в «комплексную сделку» Запада и России, о которой говорил Трамп. «Однако пока у газопровода мало шансов начать даже поставку, потому что он никогда еще не работал», – заключил Юшков.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкому изданию Handelsblatt напомнил, что Германия сохранила свою экономику конкурентоспособной благодаря дешевому газу из России. «Вашей стране срочно нужна дешевая энергия! Осмелюсь сделать прогноз: самое позднее через год «Северный поток» будет принадлежать американскому инвестору, и газ по трубопроводу пойдет из России в Европу», – отметил он.

    Вместе с тем политик согласился, что без прекращения боевых действий между Россией и Украиной этого не произойдет. «Я верю, что с Дональдом Трампом мы приблизимся к миру. Это было бы очень важно для Европы и Германии, которая не заинтересована во втягивании в войну. И Сербия тоже», – указал сербский лидер.

    Он также посетовал на то, что Европа теряет вес в мире. «Наша доля в мировой экономике сокращается с каждым годом. С другой стороны, Азия и Африка набирают силу. Хотим ли мы бездействовать и наблюдать, как наша доля в мировой экономике сократится вдвое и будет равна 10% через 10-15 лет?» – добавил Вучич. «Требуется рациональность и долгосрочная стратегия, а не политика, основанная на сиюминутном бизнесе», – подчеркнул он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Трамп приступил к энергетическому шантажу Европы, а президент Украины Владимир Зеленский заявил об остановке транзита российского газа после 31 декабря 2024 года.

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    26 декабря 2024, 12:46 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы протестов в Тартусе и Латакии против новых властей Сирии

    Военный эксперт Лямин: Иран может поддержать народные протесты на западе Сирии

    Эксперт оценил перспективы протестов в Тартусе и Латакии против новых властей Сирии
    @ Hussein Malla/AP/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Протесты алавитов в Сирии вызваны отсутствием чувства безопасности у религиозного меньшинства. Вероятно, новым властям республики удастся подавить недовольства, но если население Тартуса и Латакии поддержит Иран, нестабильность в регионе может усилиться, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее в Сирии в ходе операции по преследованию сторонников бывшего режима погибли 14 силовиков.

    «Алавиты перестали чувствовать «почву под ногами». Еще недавно власть Башара Асада опиралась на эту религиозную группу. Сегодня же представители меньшинства подвергаются нападкам со стороны собственных сограждан. Никто не забыл, что при прошлом правительстве они составляли «костяк» армии и спецслужб», – сказал военный эксперт Юрий Лямин.

    «С момента падения режима Асада произошло несколько случаев расправы над алавитами. К каким-то из них были причастны сторонники правящего в Сирии движения «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической организацией и запрещена в РФ). Другие стали выражением стихийной общественной обиды на предыдущую власть», – продолжает он.

    «Так или иначе, алавиты серьезно опасаются за свое будущее. Это ощущение отсутствия безопасности и толкает их на протесты. При этом в данном случае не стоит называть их «сторонниками Асада». Они выходят на улицы не в поддержку ушедшего режима. Их главная цель – отстоять собственные религиозные права», – акцентирует собеседник.

    «При этом для ХТШ достаточно сложно поставить под контроль регионы, где проживают алавиты. Между сторонами имеется взаимное недоверие. Первые не хотят сотрудничать с местными, поскольку для них те «запятнаны» взаимодействием с Асадом. Приходится отправлять в те же Тартус и Латакию «проверенных» сторонников новых властей», – полагает эксперт.

    «Но алавиты не хотят идти на контакт с ХТШ, поскольку в их глазах именно это движение ответственно за начало религиозных гонений. Получается своеобразный замкнутый круг, в рамках которого новым властям достаточно сложно наладить стабильную работу в регионе. Однако перспективы протестов до сих пор остаются туманными», – рассказывает он.

    «Общественные недовольства так и не приобрели институциональной структуры. У людей нет конкретного лидера. Столкновения с силовиками происходят стихийно. Если алавитам удастся выстроить какую-либо организацию, способную говорить от их имени, шансы на успех значительно возрастут», – рассуждает собеседник.

    «Негодование по поводу сложившейся ситуации разделяется большинством представителей религиозного меньшинства. Теоретически их может поддержать Иран через своих прокси, например, «Хезболлу». Если этого не произойдет, то, скорее всего, ХТШ удастся подавить народный протест на начальном этапе», – заключил Лямин.

    Ранее в сирийском Тартусе в ходе операции по преследованию сторонников бывшего режима погибли 14 силовиков. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Мухаммед Абдель Рахман. По его словам, несмотря на произошедшее, власти страны намерены «ударять железной рукой по тем, кто угрожает стабильности» Дамаска.

    На этом фоне губернатор мухафазы Тартус Ахмед аш-Шами призвал население не поддаваться провокациям, направленным на разжигание межконфессиональной розни, и стремиться к совместному строительству новой Сирии. Между тем в городах с преимущественно алавитским населением начались массовые протесты.

    Как пишет Aljazeera, в населенных пунктах Латакия, Джабла, Хомс и Тартус тысячи людей вышли на улицы после того, как в Сеть попало видео с кадрами пожара в святыне религиозного меньшинства. Ролик датируется концом ноября – именно тогда вооруженная оппозиция входила в Алеппо. В настоящий момент в регионе действует комендантский час.

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    26 декабря 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин рассказал о предложении Байдена отсрочить принятие Украины в НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал, что в 2021 году получил от американского лидера Джо Байдена предложение отложить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет.

    Путин, отвечая в ходе общения с журналистами на вопрос о возможных сценариях разрешения конфликта на Украине, сообщил, что в 2021 году получил от президента США Джо Байдена предложение о том, чтобы отсрочить вступление Украины в НАТО на 10-15 лет, передает ТАСС.

    «Я знаю, что говорил об этом, это не тайна никакая, еще в 2021 году действующий президент Байден. Он мне предложил именно это – отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она еще не готова», – сказал российский лидер.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от НАТО предоставить Украине системы ПВО в качестве компенсации за отказ в членстве в альянсе, а также интересовался возможностью использования 500 млн евро из российских активов для покупки поддержки Украины по вопросу вступления в НАТО, о чем сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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    27 декабря 2024, 22:26 • Новости дня
    США объявили осужденного в России американца Фогеля «незаконно задержанным»

    Власти США присвоили осужденному в России за контрабанду наркотиков американцу Фогелю статус «незаконно задержанного»

    США объявили осужденного в России американца Фогеля «незаконно задержанным»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-сотрудник американского посольства Марк Фогель, осужденный в России за контрабанду наркотиков, получил в США статус «незаконно задержанного», сообщила Pittsburgh Post-Gazette.

    Как сообщает Pittsburgh Post-Gazette, это следует из федеральных документов США. В частности, речь идет о ходатайстве матери Фогеля, которая решила отозвать иск к Госдепу. Этот статус позволяет правительству США использовать дополнительные ресурсы для освобождения Фогеля. Его мать ранее подавала иск, в котором выражала недоумение, почему ее сын не получил данный статус, как получила его, к примеру, Бриттни Грайнер. «Незаконно задержанным» Фогель объявлен по закону Роберта Левинсона о возвращении «заложников».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2022 года Химкинский городской суд огласил приговор бывшему работнику американского посольства в России, приговорив его к 14 годам колонии строгого режима; Фогель частично признал вину в контрабанде и хранении наркотических веществ.

    Его семья заявила, что американская администрация продемонстрировала двойные стандарты, несправедливость и безразличие, не добившись включения Фогеля в список на обмен.

    В декабре 2022 года состоялся обмен российского предпринимателя Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. В августе 2022 года баскетболистку Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы.

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    26 декабря 2024, 10:10 • Новости дня
    Массовые протесты в Сирии начались из-за видео с атакой на алавитское святилище

    Tекст: Александра Юдина

    В Сирии начались массовые протесты после появления видео, на котором запечатлена атака на алавитское святилище, что вызвало недовольство в нескольких городах страны, включая Хомс, Тартус и Латакию.

    Тысячи людей вышли на улицы в нескольких городах Сирии после распространения видео, на котором показана атака на алавитское святилище на севере страны, передает Al Jazeera.

    Местные власти ввели комендантский час в четырех городах в качестве меры предосторожности.

    По данным новых властей Сирии, видео является «старым», а за атакой стоят «неизвестные группы». Они также заявили, что «републикация» видео направлена на «возбуждение розни».

    Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что «тысячи людей» вышли на улицы в среду, наибольшие демонстрации прошли в прибрежных городах Тартус и Латакия, которые являются основными районами проживания алавитского меньшинства.

    В число протестующих также вошли жители городов Хомс и Кардаха, родного города Башара Асада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Сирии в христианских районах Дамаска прошли протесты из-за сожжения рождественской елки в Скальбии, недалеко от Хамы, где власти обвинили в поджоге иностранцев из исламистских группировок.

    Напомним, Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, выразил готовность стать кандидатом на пост президента Сирии, если это поддержат граждане страны или его окружение. Новые власти Сирии хотят «получить голос» в Совете Безопасности ООН, считая, что резолюции, касающиеся ситуации в стране, должны быть пересмотрены.

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    26 декабря 2024, 04:28 • Новости дня
    Сирийские силовики попали в засаду в Тартусе

    В Тартусе 14 сирийских силовиков погибли при нападении из засады

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МВД Сирии сообщил о гибели 14 силовиков в засаде в Тартусе при преследовании сторонников режима Асада

    Силам безопасности переходного правительства Сирии пришлось столкнуться с засадой во время операции в Тартусе, сообщает ТАСС. Инцидент произошел при преследовании сторонников бывшего режима на побережье Средиземного моря, в результате чего погибли 14 бойцов, а десять получили ранения.

    «При проведении операции сотрудники правоохранительных органов попали в засаду, устроенную вооруженными элементами», – заявил министр внутренних дел Мухаммед Абдель Рахман.

    Министр подчеркнул, что власти намерены решительно действовать для обеспечения безопасности в регионе. Он выразил уверенность, что правительство будет «ударять железной рукой по тем, кто угрожает стабильности Сирии».

    Ранее при столкновении во время задержания офицера в том же регионе погибли девять сотрудников сил безопасности. В ответ на протесты алавитов в Тартусе и других городах, власти ввели комендантский час, обвиняя в беспорядках сторонников Башара Асада.

    Губернатор Тартуса Ахмед аш-Шами призвал население не поддаваться провокациям, направленным на разжигание межконфессиональной розни, и стремиться к совместному строительству новой Сирии. Губернатор Латакии Мухаммад Осман подтвердил, что правительство будет защищать религиозные святыни и права верующих, призывая сирийцев не реагировать на провокации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Скальбии, недалеко от Хамы, произошел поджог рождественской елки, в котором власти обвинили иностранцев из исламистских группировок. Катар выразил готовность выступить посредником между Россией и новыми властями Сирии, хотя пока такую роль не исполнял. Анкара и Дамаск рассматривают возможность совместной военной операции в Сирии против курдских боевиков, если они не сложат оружие.

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    27 декабря 2024, 10:42 • Новости дня
    В сирийских деревнях начались протесты против военного присутствия Израиля

    WSJ: В сирийских деревнях начались протесты против военного присутствия Израиля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители сирийских деревень у границы с Израилем выступили против израильских войск, опасаясь продолжительной оккупации, и организовали протесты, требуя ухода военных со своих территорий, сообщили СМИ.

    The Wall Street Journal (WSJ) сообщила о протестах жителей сирийских деревень, расположенных у границы с Израилем, против израильских военных. Протестующие опасаются продолжительной израильской оккупации, передает ТАСС.

    Согласно информации газеты, израильские войска вошли на территорию Сирии после смены власти в стране, но некоторые деревни отказались сдаваться, заявив, что власть будет передана только новому правительству Сирии. В деревне Маария протесты привели к столкновениям, в результате которых погиб по меньшей мере один человек.

    Главы восьми деревень в провинции Эль-Кунейтра подписали заявление с требованием об уходе израильских военных. Местные жители выражают недовольство ограничением передвижения и доступом к основным ресурсам, таким как продукты, вода и электроэнергия.

    Эксперт по Сирии из американского научно-исследовательского центра «Ближневосточный форум» Айменн Джавад ат-Тамими отметил, что израильское присутствие на сирийской территории вызывает страх и негодование у местного населения. Он предупредил, что если ситуация сохранится, протесты могут перерасти в вооруженную конфронтацию.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Израиль в нарушении международного права и призвал США и другие западные страны остановить его действия в Сирии, чтобы предотвратить угрозу миру и стабильности в регионе.

    19 декабря президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции назвал главным бенефициаром событий в Сирии Израиль.

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    27 декабря 2024, 06:03 • Новости дня
    На саксонском кладбище Британии нашли меч VI века

    В Британии обнаружили меч VI века с позолоченной рукояткой и рунами

    Tекст: Денис Тельманов

    В графстве Кент найден меч VI века с позолоченной рукояткой и рунами, что может пролить свет на погребальные обычаи раннего Средневековья.

    Как сообщает Guardian, в ходе раскопок на саксонском кладбище в британском графстве Кент был найден хорошо сохранившийся меч VI века. Меч украшен серебром и золотом, а его рукоятка выполнена с декоративным узором тонкой работы. Клинок меча испещрен рунами, что делает его уникальным артефактом.

    Особенность меча заключается в кольце, прикрепленном к навершию эфеса. Ученые предполагают, что оно может символизировать клятву королю или важной персоне. Частично сохранились и ножны меча, обшитые бобровым мехом, что свидетельствует о высоком статусе владельца.

    Археологи раскопали двадцать захоронений, но предполагают наличие еще двухсот. Эти захоронения датируются V и VI веками и требуют продолжительных исследований.

    Важной деталью стали обнаруженные на мече куколки мух. Они указывают на то, что тело владельца меча было оставлено открытым перед погребением, чтобы его близкие могли попрощаться. Эта находка дает новое понимание погребальных обычаев раннего Средневековья в Англии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые из Института археологии Российской академии наук и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» изучили наперсные кресты домонгольской Руси и смогли прояснить особенности христианской культовой практики, а ученые из ISU считают, что базальтовая табличка с 60 выгравированными символами, найденная в озере Башплеми в Грузии, может оказаться образцом древнего колхидского языка.

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    26 декабря 2024, 09:55 • Новости дня
    Байден выразил «негодование» из-за удара ВС России по энергосистеме Украины 25 декабря

    Tекст: Александра Юдина

    Действующий президент США Джо Байден выразил недовольство ударом Российской армии по украинским объектам в католическое Рождество, 25 декабря, призвав другие страны к поддержке Киева.

    По информации издания The Hill, Байден выразил «возмущение» ударом в католическое Рождество и призвал международное сообщество продолжать поддерживать киевский режим «до победы над Россией», передает RT.

    Кроме того, президент США напомнил, что в последние месяцы Соединенные Штаты поставили Украине сотни ракет, и добавил, что еще большая часть вооружений уже направляется в страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России в среду нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия атаковала энергоинфраструктуру, выпустив более 70 ракет и сотни беспилотников.

    Военкор Евгений Поддубный сообщил, что массированные удары поразили объекты энергетики и ВПК на Украине, включая теплоэлектростанции и заводы в Днепропетровске, Зеленодольске и Харькове. Отмечалось, что на всей территории Украины введены веерные отключения электричества.

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    26 декабря 2024, 12:02 • Новости дня
    Лавров посоветовал Келлогу тщательно изучить Минские соглашения

    Глава МИД России Сергей Лавров рекомендовал Киту Келлогу изучить Минские соглашения

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров рекомендовал спецпосланнику Дональда Трампа Киту Келлогу более тщательно изучить Минские договоренности.

    Лавров в ответ на слова Келлога о том, что Россия и Украина пытались договориться в рамках Минских соглашений, но эта попытка провалилась, посоветовал спецпосланнику по Украине избранного президента США Дональда Трампа глубже изучить минские договоренности, передает ТАСС.

    «Минские договоренности были не попыткой, это было решение Совета Безопасности ООН, которое растоптали при поощрении США», – отметил министр.

    Он также напомнил, что эти соглашения были подписаны лидерами России, Украины, Франции и Германии, и подчеркнул их значимость для евроатлантической безопасности. Лавров подчеркнул, что документы предусматривали учет интересов всех стран и работали над созданием единого пространства от Атлантики до Тихого океана.

    Минские соглашения включают в себя пакет документов, принятых в 2014-2015 годах для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Процесс зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять политическую часть договоренностей.

    Ранее Келлог сообщил, что Трамп стремится к «справедливому, устойчивому, безопасному» миру между Россией и Украиной, но отказался раскрывать детали.

    В то время как Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, если они будут «по сути», обсуждая первопричины и учитывая российские требования, но подчеркнул, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», и подчеркнул необходимость окончательных юридических договоренностей.

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