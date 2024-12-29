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Лавров оценил ситуацию в Сирии в связи с вопросом о российских базах
Лавров сообщил об отсутствии обращений Сирии к России по вопросу пересмотра договоров о военных базах
Москва не получала обращений от новых властей Сирии по поводу пересмотра договоров о российских военных базах, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров подчеркнул, что Сирия, будучи суверенной страной, имеет право заключать и расторгать договоры с иностранными партнерами.
«Вместе с тем, нам неизвестно о проведении ее новыми властями работы по инвентаризации таких актов и их пересмотру. Каких-либо обращений на сей счет российской стороне не поступало», – приводит его слова РИА «Новости».
Он заявил, что сейчас в Сирии объявлен «переходный период» до 1 марта 2025 года, а действующее правительство имеет статус «временного», что накладывает определенные ограничения на его политику.
Глава МИД отметил, что размещение российских баз в Сирии предусмотрено международными договорами, соответствующими нормам международного права. «Каждый из них определяет условия функционирования этих объектов и содержит определенные обязательства обеих сторон», – уточнил Лавров.
Он также заявил, что смена власти в Сирии вносит изменения в российское военное присутствие, затрагивающие не только сохранение баз, но и условия их функционирования и взаимодействия с местной стороной. Лавров отметил, что данные вопросы могут стать предметом переговоров с новым сирийским руководством.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские порты Латакия и Тартус возобновили работу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, поскольку Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране.